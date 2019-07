Kmetija, ki že desetletje prav vsako jutro polni mlekomate #video

Kmetija Potokar leži na obrobju vasi Mala Račna na Radenskem polju. Vodi jo 35-letni Matej Potokar, ki je bil eden od pobudnikov, da so pred desetimi leti začeli s prodajo mleka na mlekomatu. Danes imajo tri – enega v Grosuplju in dva v Ljubljani, zaradi česar je Matej prav vsak dan v letu vezan na svoje delo. Tega ne vidi kot zaposlitev, temveč je to zanj način življenja. Ves čas išče priložnosti za izboljšave, spremlja trende in skrbi, da je njihovo sveže mleko kupcem vsak dan na voljo že desetletje.

Družina Potokar je sprva živela v središču vasi, kjer je bilo skupaj več kmetij. V hlevu, ki je bil zgrajen v dveh nadstropjih, so imeli 30 krav. Zaradi prostorske stiske so poiskali novo lokacijo in na obrobju vasi zgradili novo kmetijo, v hleve pa preselili tudi živali. Zdaj so tu že 32 let, imajo od 75 do 80 živali, od tega 35 mladih telic.

Na kmetiji obdelujejo okoli 34 hektarjev površin, okoli 50 hektarjev je gozda. V glavnem imajo travnike in dva hektarja njiv, na katerih raste koruza. Nazadnje jo je poškodovala toča, ki je padala tudi v velikosti teniških žogic, pove Matej. Foto: Ana Kovač

Potokarjeva imata pet otrok, od katerih je Matej najstarejši. Poleg staršev, sta v isti hiši še Matej in njegova najmlajša sestra Tončka, ki je veterinarka. V prizidku živi Matejev brat Gašper z družino. Ana in Mija sta obe učiteljici in ne živita doma, a če je potrebno, na kmetiji pomagajo vsi. "Brez družine dve roki na kmetiji ne naredita ničesar," meni Matej.

Na pašniku zaradi zveri le telice

Na pašniku se pase čreda telic, ki so ponoči v hlevu. Prej so pasli vse živali in tudi zdaj bi jih Matej pasel še več, a se okoli njihovih ograd že dlje časa skoraj vsak dan potika medved, okoli so tudi volkovi in ne želi tvegati, saj je enkrat medved že prišel čez električnega pastirja. Čez noč krav ne upa imeti zunaj tudi zato, ker se boji, da bi ušle na cesto - enkrat jim je to že uspelo.

Prvo kravo je leta 1949 kupil in na kmetijo pripeljal dedek in bila je potomka celotne črede, ki jo imajo na kmetiji danes, ženska linija je torej vedno ista, od drugod so pridobivali le moško seme.

Od nekdaj so mu najbolj všeč rjave krave, ker je odrasel ob njih, čeprav je bil že tik pred tem, da bi jih zamenjal, pove. "Naša selekcija je prišla do neke točke, ki meni ni bila najbolj všeč, a nato sem začel semeniti samo s tujo selekcijo iz Nemčije, Italije, Švice in ZDA," je povedal Matej. Foto: Ana Kovač

Pri krmi za živali ne sklepa kompromisov

Matej skrbi, da imajo na krmilni mizi kakovostno krmo in da je vsak grižljaj približno isti. Več kot 80 odstotkov krme sestavlja travna silaža, dodajo okoli deset odstotkov koruzne krme in močno krmo, torej žita, beljakovinske dodatke, vitamine. To vse kupujejo v osnovnih surovinah in jih zmešajo sami, saj imajo tako najboljše izkušnje in so krave tudi najbolj zdrave.

Zgodilo se je tudi že, da so dostavljeno blago odpeljali nazaj. "Če ljudem po evro prodajaš mleko na mlekomatu, mora biti kontrola surovin stoodstotna. Osnovne surovine lahko preverim in zato kupujem le to, za mleto namreč ne veš, kakšna je bila," pove Matej.

"Če ljudem po evro prodajaš mleko na mlekomatu, mora biti kontrola surovin stoodstotna. Osnovne surovine lahko preverim in zato kupujem le to, za mleto namreč ne veš, kakšna je bila," pove Matej. Foto: Ana Kovač "Mleka imamo toliko, kot smo pridni. Krava se pri gobcu molze," se smeji Matej. Trenutno vzdržuje neko srednjo vrednost, kar zanj pomeni okoli 20 do 25 litrov mleka na dan po kravi. To je še vedno dovolj udobno za krave, pri katerih zato ni zapletov in ne potrebuje veterinarskih intervencij, še vedno pa ustvarja prihodke za kmetijo.

Matejev oče Anton se spominja, da so imeli nekoč v vasi kravo prav pri vsaki hiši in vsi so mleko oddajali zbiralcu v vasi. "Ženske so namolzle po 8, 10, 30 litrov in vsak dan oddale mleko mlekarnam," se spominja, žena Marija pa je dodala, da so ob isti uri po vasi vsi nosili kanglice z mlekom ob cesti.

Dan se začne ob petih zjutraj in se včasih sploh ne konča

Vsako jutro se Matejev oče z bratom Gašperjem odpravi do mlekomatov, kjer zamenjajo cisterno s svežim mlekom, počistijo mlekomat in ga spet pripravijo na uporabo. Mleko moja biti v mlekomatu hlaveno na 4 stopinje in v mlekomatu ne sme biti dlje od 26 ur. Po tem času se mlekomat zaustavi in mleka iz njega ni mogoče dobiti, zato Potokarjevi vsako jutro živali pomolzejo in v mlekomat dostavijo sveže mleko.

Video: Deset let vsako jutro sveže mleko v mlekomat

Matejev dan se začne ob petih. Na vprašanje, kdaj se konča, odgovori, da se včasih sploh ne. "Ko je košnja, je enostavno treba delo opraviti do konca, če je drug dan napovedan dež," pojasni.

Ukvarjajo se le s prirejo mleka, ki ga prodajajo mlekarnam in v mlekomatih, druge mlečne izdelke izdelujejo le zase. "Smo razmišljali tudi o predelavi, a dan ima samo 24 ur, osem ur pa mi pripada spanja," se smeji Matej in doda, da bi morda šlo, če birokracije ne bi bilo toliko.

Tudi z vso dokumentacijo se ukvarja on, zaradi mlekomatov pa ima dela še malo več. Foto: Ana Kovač

Kmetijo bi rad razvil naprej, povsod vidi priložnosti za izboljšave

Ko se sprehajamo po hlevu, Matej povsod vidi priložnosti za spremembe. Zdi se, da se vedno temeljito pozanima o skoraj vsem, kar obstaja za takšne objekte. Kot pravi, redno spremlja inovacije na trgu, večinoma v tujini, z največ novosti se seznani ob spremljanju nemškega trga – pa naj gre za prehrano živali v ekstremnih vremenskih razmerah, za obdelavo silaže, za pridelavo kakovostnega mleka ali mehanizacijo, opremo ali samo zasnovo prostorov. V bližnji prihodnosti je prva investicija, ki bi jo rad naredil, prav to, da bi posodobil hlev. Želi ga razširiti in na nek način vanj spustiti še več dnevne svetlobe.

"Naš hlev je že zelo zastarel, kljub temu, da je še vedno modern. Širino bi morali vsaj podvojiti. Za porodne krave in teleta moramo nameniti več prostora. En del že imamo, drugo je že naročeno. Nato pa naprej. Upam, da se je medved zdaj odločil, da ne bo več plezal čez ograjo, da bomo lahko telice v času gradnje novih betonskih stebrov prestavili ven. Ker je hlev takšen, da se živali po njem premikajo prosto, je to malo večji projekt, a tudi tako bo šlo," meni Matej.

Mleko oddajajo v analizo najmanj dvakrat mesečno, če pa naredijo spremembo pri krmi ali kje drugje, tudi večkrat. Foto: Ana Kovač

Z mlekom iz mlekomata je več dela, ki ga tetrapak ne zahteva

Z mlekomati imata dve osebi tri ure na dan dela. Ena sama oseba mleka v mlekomatu ne more zamenjati, biti morata dva.

Mleko je v mlekomatu zamenjano vsako jutro. Če v 26 urah ne pride do zamenjave s svežim mlekom, so njihovi mlekomati narejeni tako, da ustavijo prodajo, ne glede na to, ali je mleko še na voljo ali ne.

"Ravno smo imeli deseto obletnico. To pomeni, da smo bili najmanj 3650-krat vsako jutro s svežo pošiljko mleka pri naših mlekomatih," pove Matej in doda, da je to popolnoma enaka obveza, kot če imaš žival. Ko jo enkrat imaš, se ne moreš kar premisliti in si reči, danes bi jo imel, jutri pa ne. Ko ga postaviš, je zanj treba skrbeti.

Video: Na mlekomat si vezan 265 dni na leto, 24 ur na dan

"Včasih je prodaja malo višja, včasih nižja. Zdaj so ostale le še zveste stranke – tisti, ki ne komplicirajo. Z mlekom iz mlekomata je delo – treba ga je iti iskat, takoj dati v hladilnik, pomivati plastenke ali steklenice, nato še posode, če mleko pred uporabo prevrejo, tetrapak pa enostavno odpreš in mleko natočiš," pravi Matej.

Zaenkrat se jim prodaja še splača, pove Matej. Foto: Ana Kovač

Nasvet za kisanje surovega mleka iz mlekomata – posodo dobro sperite z vodo



Mleko iz mlekomata je odlično za kisanje, a to se ne bo dobro skisalo, če ga boste vlili v posodo, ki jo boste vzeli naravnost iz pomivalnega stroja. Kot so ugotovili Potokarjevi, je treba posodo dobro splakniti, saj sloj detergenta preprečuje, da bi se mleko skisalo.

Video: To je edini del mlekomata, ki ga vidite ob nakupu mleka

Mleko analizirajo vsaj dvakrat mesečno

Mleko oddajajo v analizo najmanj dvakrat mesečno, če pa naredijo spremembo pri krmi ali kje drugje, tudi večkrat.

Inšpekcija nenapovedan pregled za mlekomate opravi najmanj enkrat letno. "Na začetku so bile kontrole bolj pogoste, a menim, da so kasneje ugotovili, da bi tako ali tako največ škode naredil sebi, če ne bi bilo kaj v redu," pravi Matej, ki razloži, da enkrat letno nenapovedano vzamejo vzorec na mlekomatih, enkrat letno pa preverijo še vse zapisnike in dokumentacijo.

Video: Kako mleko pride do mlekomata

Čeprav so imeli takrat najboljše mleko, je ob aferi prodaja padla za polovico

Zaradi mlekomatov morajo biti na higieno pri molži še bolj pozorni, pove Matej. "Že prej smo bili dosledni, zdaj pa moramo biti še tisočkrat bolj," pove Matej, ki dodaja, da je njihovo mleko A2 kakovosti, ki naj bi bilo zaradi drugačne vsebnosti proteinov boljše kakovosti.

Ob aferi z mlekomati zaradi listerije, ki se je zgodila v Sloveniji pred približno sedmimi leti, jim je prodaja padla za polovico, čeprav je bilo prav njihovo mleko v času afere na testu zveze potrošnikov ocenjeno kot najboljše.

Kot pravi, bo vztrajal, dokler bo lahko in dokler bo prodaja takšna, kot je zdaj. Foto: Ana Kovač

"Takrat smo imeli najboljše mleko, a ljudje so vse vrgli v isti zaboj in nastradali smo tudi mi. Ker smo vedeli, da smo najboljši, smo že imeli pripravljen del strategije za oglaševanje, a smo zaradi afere vse opustili, ker smo si mislili, da bo še slabše, če bomo glasni. Morda bi bila takrat boljša drugačna reakcija, a nikoli ne veš," pove Matej, ki meni, da je do tega prišlo, ker so mlekomati na trgu mleka postali preveč močni.

Danes mlekomatov ne proizvajajo več, ker so vsi proizvajalci propadli ali jih nehali izdelovati iz drugih razlogov, razloži Matej. Če bi se kmet zanj odločil, bi lahko kupil rabljenega. Za rezervne dele se morajo zato znajti sami. Matej to zaenkrat še lahko rešuje tako, da pri proizvajalcih enostavno naroča posamezne komponente.

"In ko misliš, da boš imel končno nekaj prostih trenutkov, pride lubadar"

Nekaj časa mu mlekomati vzamejo tudi zaradi različnih težav. Občasno preveč na hitro vanje mečejo kovance, ki se zato zagozdijo. V odprtini za kovance je našel tudi že kovance tujih valut, celo slamo ali kaj, kar tja ne spada. Ob vsaki takšni napaki se mora Matej usesti v avto in se odpeljati do mlekomata, kar prav tako zahteva nekaj časa.

Ker pa mlekomati niso edina stvar, s katero se ukvarjajo na kmetiji, so prosti trenutki zelo redki. "Ko misliš, da boš malo prost, pa pride lubadar," se smeji Matej, ki je z očetom dan prej v gozdu opazil nove smreke, ki jih bo moral posekati zaradi lubadarja.

Ko ima čas, večinoma išče informacije v tujini in se seznanja z napredkom v kmetijstvu. "Danes preberem, jutri to že imam lahko tu. To vse me zelo zanima, a gre vse zelo hitro. Vsak dan so novosti. Večinoma spremljam nemške spletne strani," pove Matej. Foto: Ana Kovač

"Nekaj je treba dati, če želiš imeti dobro"

Vročinski stres pri živini rešuje s spremembo krmnega obroka, s katerim pazi, da se kravji vamp v vročini ne zakisa in ne pride do težav. Pri silaži sodeluje z nemškim podjetjem, ki pripravlja mikroorganizme in kulture za različne vrste silaže, zaradi katerih ta nima neprijetnega vonja in ohrani kakovost. Vse to izve, ko išče rešitve v tujini in vsaka od teh stvari predstavlja dodatni strošek, a Matej meni, da brez vložka ni sadov.

"Nekaj je treba dati, če želiš imeti dobro. Okoli sto evrov stane to za deset naših prikolic silaže, a brez nič ni nič. Treba je vlagati, če želiš dobiti dobro nazaj. Zaradi tega je tudi zdravje živali boljše, manj mastitisa, prav vsak vložek se povrne," razloži.

"Ko misliš, da boš malo prost, pa pride lubadar," pravi Matej o tem, koliko ima prostega časa. Foto: Ana Kovač

V službo bi šel le za tri tisoč evrov neto plače

Na vprašanje, ali prihodki kmetije pokrijejo njegovo plačo, odvrne, da če bi preračunal tudi ure, verjetno ne. A kmetijstvo ima druge prednosti. "V službi bi šel le za tri tisoč evrov neto, drugače ne. Meni je svoboda razmišljanja veliko vredna. Razvijam lahko svoj način dela in vse na kmetiji čisto svobodno. Krave me že omejujejo, sicer pa sem kot ptička na veji, nimam nobenega nadrejenega," pove Matej. Zanj to ni zaposlitev, temveč način življenja in če tega ne bi imel rad, se s kmetijstvom ne bi mogel ukvarjati.

Oglejte si utrunke s kmetije Potokar

