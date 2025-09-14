Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
20.31

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Murska Sobota škof Janez Kozinc Janez Kozinc

Nedelja, 14. 9. 2025, 20.31

4 minute

V Črenšovcih posvečen novi murskosoboški škof Janez Kozinc

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Janez Kozinc | Foto STA

Foto: STA

V župnijski cerkvi Povišanja svetega križa v Črenšovcih je bil posvečen novi murskosoboški škof Janez Kozinc. Posvetil ga je koprski škof Peter Štumpf, ki je novega murskosoboškega škofa označil za "škofa upanja" in ga pozval, naj ostane odprt za vse ljudi. Škof Kozinc pa je po posvetitvi dejal, da želi hoditi po poti dobrega.

Ob posvetitvi je škof Janez Kozinc poudaril, da želi skupaj z verniki, ljudmi dobre volje ter predstavniki narodnostnih manjšin in civilnih oblasti "hoditi po poti dobrega, poštenega in plemenitega". Ocenil je, da je prav v času staranja prebivalstva in upadanja števila vernikov še toliko pomembneje iskati povezanost in sodelovanje za skupno prihodnost.

Glavni posvečevalec novega murskosoboškega škofa in tudi njegov predhodnik v soboški škofiji, zdaj pa škof v Kopru, Peter Štumpf, je v nagovoru poudaril pomen novega poslanstva škofa Kozinca ter ga označil za "škofa upanja". Poudaril je nujnost škofove svobode v Kristusu, da bi Cerkev "vodil kot nepristranska priča resnice, neodvisen od posvetnih pritiskov". Štumpf meni, da se to odraža tudi v geslu, ki si ga je za svoje škofovsko geslo izbral Kozinc in pravi "kjer je Gospodov duh, tam je svoboda".

Soposvečevalca ob Štumpfu sta bila apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich in mariborski nadškof Alojzij Cvikl.

Slovesnosti so se udeležili številni škofje iz Slovenije in tujine, med njimi oba slovenska metropolita, škofje iz Hrvaške, Madžarske, Italije in Avstrije ter Bosne in Hercegovine, predstavniki redovnikov in redovnic, bogoslovcev, drugih verskih skupnosti, pa tudi predstavniki javnega življenja. Navzoči so bili tudi verniki iz vseh koncev soboške škofije, pel pa je združeni cerkveni zbor.

Janez Kozinc je postal tretji murskosoboški škof. Rojen je leta 1975 v Celju, po doktoratu iz analitske kemije se je odločil za duhovni poklic. Leta 2010 je bil posvečen v duhovnika celjske škofije, služboval je kot kaplan in župnik, bil predavatelj Svetega pisma ter vzgojitelj bodočih duhovnikov. V zadnjih letih je v celjski škofiji vodil bogoslovce in komisijo za stalno formacijo duhovnikov. Verniki in duhovniki ga opisujejo kot skromnega in odprtega človeka, ki ima posluh za mlade, družine ter vse, ki trpijo.
Murska Sobota škof Janez Kozinc Janez Kozinc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.