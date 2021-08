Slovenija na nogah, košarkarji gredo po bron

Slovenski košarkarji na olimpijskih igrah na Japonskem pišejo zgodovino. Če bodo na tekmi za 3. mesto premagali Avstralijo, bodo postali država z najmanjšim številom prebivalcev, ki se lahko pohvali z olimpijskem odličjem v moški košarki. Luka Dončić in druščina bi tako na posebni lestvici prehitela Litvo. To bi bila sploh prva olimpijska medalja Slovenije, osvojena v moštvenih športih.

Na golfskem turnirju za ženske se obeta zadnji dan tekmovanj. Tako bo nastope sklenila mlada slovenska tekmovalka Pia Babnik, ki po treh dneh na skupni lestvici zaseda 45. mesto.

Pestra sobota: 34 končnih odločitev

Predzadnji dan olimpijskih iger v Tokiu bo zelo pestro na atletskih tekmovališčih. V kraljici športov bo sedem končnih odločitev. Začelo se bo z ženskim maratonom v Sapporu, nadaljevalo z ženskim finalom v skoku v višino, ženskim finalom v teku na 10.000 metrov, moškim finalom v metu kopja, moškim finalom v teku na 1.500 metrov, za konec pa bodo ljubitelji atletike, ki so na teh igrah v Tokiu pred televizijskimi zasloni imeli kaj za videti, spremljali še razplet v štafetnih tekih 4 x 400 m. Ob 14.30 bodo nastopile ženske, 20 minut pozneje pa naj bi se začel moški finale.

Mlada slovenska golfistka Pia Babnik bo sklenila nastope na olimpijskih igrah. Foto: Reuters

V skokih na vodo bodo podelili še komplet odličij v skokih z 10 metrov (stolp), finale v ekipni konkurenci v umetnostnem plavanju se bo začel ob 12.30.

V boksu bodo znani olimpijski prvaki v mušji (oba spola), srednji (moški) in velterski kategoriji (ženske), v rokoborbi bosta v prostem slogu pri moških znana prvaka do 65 in 97 kg, pri ženskah pa do 50 kg, v karateju bosta znana prvaka do 61 kg (ženske) in 75 kg (moški).

Kolesarji bodo odločali o medaljah na stezi (madison), v konjeništvu bo v središču dogajanja finale v preskakovanju ovir v ekipni konkurenci, o olimpijskem naslovu se bo odločalo v modernem peteroboju (laser run), v kajaku in kanuju na mirnih vodah bodo podelili odličja v ženski (C2 – 500 metrov in K4 – 500 metrov) ter moški konkurenci (C1 – 1000 metrov in K4 – 500 metrov).

Bodo brazilski nogometaši ubranili naslov olimpijskega prvaka? Foto: Reuters

Pestro bo tudi v ekipnih športih. V finalu olimpijskega turnirja v nogometu se bosta v moški konkurenci ob 13.30 udarili zasedbi Španije in branilcev naslova Brazilije. V rokometu bodo znani dobitniki medalj v moški konkurenci. V finalu se bosta pomerili Francija in branilka naslova Danska. V odbojki se bosta v sklepnem dejanju za naslov udarili ROK in Francija, v odbojki na mivki bosta o zlatu odločali Norveška in ROK, v ženskem vaterpolu bosta o zlatu odločali zasedbi Španije in ZDA, v baseballu se bosta v finalu spopadli reprezentanci Japonske in ZDA.