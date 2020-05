Svetovni prvak s kavča: 28. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Hrbet:

3 x 12 enoročno veslanje

3 x veslanje v oredklonu

3 x 12 izteg trupa na tleh

Biceps in trebuh:

3 x 12 upogib komolca leže + 30 upogib trupa

3 x enoročni upogib + 12 dvig kolen na prsa

Upogib komolca leže (opis vaje)

Uležemo se na hrbet, v roke vzamemo utež. Nato iztegnemo roke do popolnega iztega do bokov, komolci so vodoravno s tlemi. Nato upognemo komolce do prsi in spustimo nazaj do bokov. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

Če ste zamudili prejšnje treninge, jih najdete tukaj:

