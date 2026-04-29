Senzacionalen obračun, ki sta ga v torkovem polfinalu uprizorila PSG in münchenski Bayern, bo težko ponoviti, a nagrada je povsem enaka. Atletico Madrid in Arsenal, kluba, ki v svojih vitrinah še nimata najbolj prestižne lovorike v evropskem klubskem nogometu, se bosta ob 21. uri udarila za veliki finale lige prvakov. Po vsej verjetnosti bo v spektaklu v španski prestolnici v pomembni vlogi znova tudi Jan Oblak.

V začetku marca ga je od vrat Atletica oddaljila neprijetna poškodba, zaradi katere je izpustil tudi marčevsko reprezentančno akcijo, v zadnjih dneh pa se je Jan Oblak vrnil v poln tekmovalni pogon. Izpustil je štiri prvenstvene obračune, manjkal pa je tudi na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Tottenhamu in v četrtfinalu, ko so Madridčani slavili na trdem obračunu z Barcelono.

Ob njegovi odsotnosti je slovenskega kapetana dostojno nadomestil Juan Musso, a se Oblak po vseh pričakovanjih nocoj vrača na veliki oder. Branil je tudi na zadnjih dveh tekmah španskega prvenstva.

"Dobro se počutim. Ko branim za Atletico, želim biti vedno stoodstotno pripravljen. Za kaj takšnega sem potreboval mesec dni, da sem popolnoma okreval. Nisem branil na povratni tekmi z Barcelono, na kateri se je izkazal Musso. Napredovali smo v polfinale lige prvakov, kar je najbolj pomembno. Edino, kar šteje, je namreč uspeh kluba. Zdaj sem stoodstotno pripravljen, kar je bil tudi moj cilj med okrevanjem, tako da sem pripravljen, da pomagam ekipi," je pred velikim evropskim večerom razlagal Škofjeločan. Odločitev, po mnenju španskih medijev edina prava dilema pred polfinalom, je v rokah trenerja Diega Simeoneja. Pričakovati je, da bo Oblak kljub vsemu dobil prednost.

Arsenal se je v ključnem obdobju sezone znašel v rezultatski krizi. Foto: Reuters

Oktobra prepričljivo slavili Londončani

Colchonerosi so trikrat zaigrali v finalu elitnega evropskega tekmovanja, a lovorike še niso osvojili. Tri finalne tekme so v Evropi odigrali tudi nogometaši londonskega Arsenala, poleg ene v ligi prvakov še dve v ligi Europa, tudi za Londončane pa so se vsi trije primeri zaključili z razočaranjem.

Kazalo je, da bo leto 2026 zgodovinsko za četo Mikela Artete, skromnejša forma v ključnem obdobju sezone pa je za topničarje vse postavila pod velik vprašaj. Za samozavest angleške zasedbe lahko sicer skrbi dejstvo, da sta se ekipi že pomerili v ligaškem delu letošnje lige prvakov. Arsenal pa je bil oktobra na Emiratesu boljši s 4:0.

