Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Liga prvakov, polfinale (prva tekma – sreda)

Jan Oblak v pričakovanju pomembne odločitve pred spektaklom

Jan Oblak | Jan Oblak se je vrnil v tekmovalni pogon. Bo dobil zeleno luč Diega Simeoneja za evropski spektakel z Arsenalom?

Foto: Guliverimage

Senzacionalen obračun, ki sta ga v torkovem polfinalu uprizorila PSG in münchenski Bayern, bo težko ponoviti, a nagrada je povsem enaka. Atletico Madrid in Arsenal, kluba, ki v svojih vitrinah še nimata najbolj prestižne lovorike v evropskem klubskem nogometu, se bosta ob 21. uri udarila za veliki finale lige prvakov. Po vsej verjetnosti bo v spektaklu v španski prestolnici v pomembni vlogi znova tudi Jan Oblak.

  • Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme – torek, sreda)
  • Liga prvakov, polfinale (prva tekma – torek)

V začetku marca ga je od vrat Atletica oddaljila neprijetna poškodba, zaradi katere je izpustil tudi marčevsko reprezentančno akcijo, v zadnjih dneh pa se je Jan Oblak vrnil v poln tekmovalni pogon. Izpustil je štiri prvenstvene obračune, manjkal pa je tudi na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Tottenhamu in v četrtfinalu, ko so Madridčani slavili na trdem obračunu z Barcelono.

Ob njegovi odsotnosti je slovenskega kapetana dostojno nadomestil Juan Musso, a se Oblak po vseh pričakovanjih nocoj vrača na veliki oder. Branil je tudi na zadnjih dveh tekmah španskega prvenstva.

"Dobro se počutim. Ko branim za Atletico, želim biti vedno stoodstotno pripravljen. Za kaj takšnega sem potreboval mesec dni, da sem popolnoma okreval. Nisem branil na povratni tekmi z Barcelono, na kateri se je izkazal Musso. Napredovali smo v polfinale lige prvakov, kar je najbolj pomembno. Edino, kar šteje, je namreč uspeh kluba. Zdaj sem stoodstotno pripravljen, kar je bil tudi moj cilj med okrevanjem, tako da sem pripravljen, da pomagam ekipi," je pred velikim evropskim večerom razlagal Škofjeločan. Odločitev, po mnenju španskih medijev edina prava dilema pred polfinalom, je v rokah trenerja Diega Simeoneja. Pričakovati je, da bo Oblak kljub vsemu dobil prednost.

Arsenal se je v ključnem obdobju sezone znašel v rezultatski krizi.

Oktobra prepričljivo slavili Londončani

Colchonerosi so trikrat zaigrali v finalu elitnega evropskega tekmovanja, a lovorike še niso osvojili. Tri finalne tekme so v Evropi odigrali tudi nogometaši londonskega Arsenala, poleg ene v ligi prvakov še dve v ligi Europa, tudi za Londončane pa so se vsi trije primeri zaključili z razočaranjem.

Kazalo je, da bo leto 2026 zgodovinsko za četo Mikela Artete, skromnejša forma v ključnem obdobju sezone pa je za topničarje vse postavila pod velik vprašaj. Za samozavest angleške zasedbe lahko sicer skrbi dejstvo, da sta se ekipi že pomerili v ligaškem delu letošnje lige prvakov. Arsenal pa je bil oktobra na Emiratesu boljši s 4:0.

Liga prvakov, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 28. april

Sreda, 29. april

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci:

15 – Mbappe (Real)
13 – Kane (Bayern)
10 – Gordon (Newcastle), Kvaratskhelia (PSG)
9 – Alvarez (Atletico)
8 – Haaland (Manchester City)
7 – Luis Diaz (Bayern), Osimhen (Galatasaray)
6 – Barnes (Newcastle), Dembele (PSG), Fermin Lopez (Barcelona), Hauge (Bodø/Glimt), Martinelli (Arsenal), Sørloth (Atletico), Vitinha (PSG), Yamal (Barcelona)

...

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.