Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T.

29. 4. 2026,
19.28

1 ura, 5 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Volga ribolov smrt Rusija

Sreda, 29. 4. 2026, 19.28

1 ura, 5 minut

Rusijo pretresa skrivnostna smrt znanih poslovnežev

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50
Sergey Loiter | Med umrlimi v nesreči na Volgi je bil 42-letni Sergey Loiter, ki je zasedal najvišje položaje v ruskem tehnološkem velikanu Yandex oziroma v njegovi podružnici v Dubaju.

Med umrlimi v nesreči na Volgi je bil 42-letni Sergey Loiter, ki je zasedal najvišje položaje v ruskem tehnološkem velikanu Yandex oziroma v njegovi podružnici v Dubaju.

Foto: Yandex

V Rusiji je med ribarjenjem z motornega čolna na reki Volgi 24. aprila izginila skupina štirih ribičev. Trupla treh so že našli, ena oseba pa je še vedno pogrešana. Med umrlimi sta Sergej Loiter, nekdanji komercialni direktor ruskega tehnološkega velikana Yandex, in Aleksander Nazarov, eden od najbolj prepoznavnih poslovnežev v Volgogradu.

Kot poroča lokalni portal V1.ru, je skupina ribičev izginila, ko je območje, kjer so ribarili z motornega čolna, zajelo neurje.

Ribiški izlet je organiziral Aleksander Nazarov, vidni podjetnik iz Volgograda in lastnik večjega regijskega podjetja BIO, ki sredstva vlaga v industrijo, gradbeništvo, nepremičnine in razvoj materialov.

Roman Starovoit, Vladimir Putin
Novice Kaj se dogaja v Rusiji? Zloglasni črni seznam mrtvih je vse daljši.

Na čolnu so bili ob Nazarovu tudi njegov osebni voznik, 62-letni Igor Prohorov, in njegov zet, 42-letni Sergej Loiter. Ta je javnosti v Rusiji znan predvsem po tem, da gre za nekdanjega komercialnega direktorja Yandexa, največjega tehnološkega podjetja v Rusiji, od leta 2024 pa zaseda enega od vodilnih položajev v Yangu, podružnici Yandexa v Dubaju.

Poslovneži so na Volgi ribarili v domnevno neugodnih vremenskih razmerah.

Eden od umrlih je imel poškodbe glave

Identiteta četrte osebe, ki je še vedno pogrešana, za zdaj ni znana. Trupla Nazarova, Prohorova in Loiterja so reševalci odkrili v začetku tega tedna. Prav tako so še vedno neznane določene ključne okoliščine nesreče – kaj jo je pravzaprav povzročilo in kaj se je zgodilo z njihovim plovilom.

Policija v Volgogradu je po navedbah V1.ru sicer razkrila, da je imel Igor Prohorov – najprej so iz Volge izvlekli njegovo truplo – vidne poškodbe glave.

V Rusiji je od začetka vojne v Ukrajini v nenavadnih ali nepojasnjenih okoliščinah sicer umrlo več prepoznavnih podjetnikov, menedžerjev, (nekdanjih) politikov ali članov ruskih oboroženih sil. Preverite tako imenovani "črni seznam"

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.