Rusijo pretresa skrivnostna smrt znanih poslovnežev

V Rusiji je med ribarjenjem z motornega čolna na reki Volgi 24. aprila izginila skupina štirih ribičev. Trupla treh so že našli, ena oseba pa je še vedno pogrešana. Med umrlimi sta Sergej Loiter, nekdanji komercialni direktor ruskega tehnološkega velikana Yandex, in Aleksander Nazarov, eden od najbolj prepoznavnih poslovnežev v Volgogradu.

Kot poroča lokalni portal V1.ru, je skupina ribičev izginila, ko je območje, kjer so ribarili z motornega čolna, zajelo neurje.

Ribiški izlet je organiziral Aleksander Nazarov, vidni podjetnik iz Volgograda in lastnik večjega regijskega podjetja BIO, ki sredstva vlaga v industrijo, gradbeništvo, nepremičnine in razvoj materialov.

Na čolnu so bili ob Nazarovu tudi njegov osebni voznik, 62-letni Igor Prohorov, in njegov zet, 42-letni Sergej Loiter. Ta je javnosti v Rusiji znan predvsem po tem, da gre za nekdanjega komercialnega direktorja Yandexa, največjega tehnološkega podjetja v Rusiji, od leta 2024 pa zaseda enega od vodilnih položajev v Yangu, podružnici Yandexa v Dubaju.

Poslovneži so na Volgi ribarili v domnevno neugodnih vremenskih razmerah. Foto: Shutterstock

Eden od umrlih je imel poškodbe glave

Identiteta četrte osebe, ki je še vedno pogrešana, za zdaj ni znana. Trupla Nazarova, Prohorova in Loiterja so reševalci odkrili v začetku tega tedna. Prav tako so še vedno neznane določene ključne okoliščine nesreče – kaj jo je pravzaprav povzročilo in kaj se je zgodilo z njihovim plovilom.

Policija v Volgogradu je po navedbah V1.ru sicer razkrila, da je imel Igor Prohorov – najprej so iz Volge izvlekli njegovo truplo – vidne poškodbe glave.

V Rusiji je od začetka vojne v Ukrajini v nenavadnih ali nepojasnjenih okoliščinah sicer umrlo več prepoznavnih podjetnikov, menedžerjev, (nekdanjih) politikov ali članov ruskih oboroženih sil.