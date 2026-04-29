Slovenci po slabem uvodu SP vknjižili prvo zmago

Potem ko so slovenski namiznoteniški igralci ekipno svetovno prvenstvo v Londonu v torek začeli s porazom v skupini proti Španiji, so danes dosegli prvo zmago. S 3:0 so premagali Češko.

Za uvod je Darko Jorgić ugnal Štepana Brhela s 3:1. Zanesljivo je dobil uvodni niz, ko je tekmecu oddal le točko, nekaj več dela je imel v drugem (11:5), v najbolj izenačenem tretjem pa je Brhel po tesnem obračunu slavil s 13:11. A je potem v naslednjem nizu Jorgić stvari spet postavil na svoje mesto, zmagal z 11:3 in dobil prvi obračun.

Nadaljeval je Deni Kožul, ki se je meril s Pavlom Širučkom. Kožul je začel podobno silovito kot Jorgić in zmagal z 11:1, v drugem nizu pa z 12:10. A je potem češki tekmec naredil preobrat, tretji niz je dobil s 14:12, četrtega pa še bolj zanesljivo z 11:4. V odločilnem petem pa je nato Kožul zmagal z 11:9.

Foto: Guliverimage

Za tretjo točko Slovenije in prvo zmago na SP je nato poskrbel veteran Bojan Tokić. Začel je slabše kot reprezentančna kolega, saj je bil Ondrej Kveton v prvem nizu boljši z 11:9. Je pa nato Tokić dobil naslednje tri, dvakrat z 11:7 in 11:6, tako da je Slovenija slavila že po treh dvobojih.

"Tekmo sem začel odlično, v tretjem nizu sem imel celo zaključno žogo, ki je žal nisem izkoristil. Nato se je tekma obrnila, Širuček se je privadil na moje žoge, tako da sem v petem nizu zaostajal že s 4:8. A prav naslednje točke, ki sem jih odigral, so bile taktično in igralsko na zelo visoki ravni. Še enkrat sem pokazal psihološko trdnost, saj mi je uspelo obrniti takšno tekmo," je povedal Kožul in dodal: "Darko je bil znova odličen, kot vedno, za piko na i pa je poskrbel še Bojan. S Španijo se nismo smeli preveč obremenjevati - kar je bilo, je bilo. Osredotočiti smo se morali na naslednje izzive. Veseli me, da smo zmagali s 3:0, zdaj pa nas čaka še tekma z Bahrajnom, kjer želimo potrditi drugo mesto in napredovanje."

"Danes je bilo bolje, čeprav je bila tekma med Denijem in Širučkom po Denijevem dobrem začetku zelo izenačena. V prvih dveh nizih je Deni igral odlično, toda Širuček je zelo neugoden igralec s širokim repertoarjem servisov, s katerimi te prisili v odpiranje igre, nato pa z bekhendom prevzema pobudo. Deni se ni predal, dobro je izkoriščal svoj servis in v pravih trenutkih odločno odigral skozi forhend. Verjamem, da bodo fantje skozi turnir postajali vse bolj samozavestni in se še bolje privadili na dvorano. Gremo tekmo po tekmo," je za namiznoteniško zvezo Slovenije ocenila selektorka Ojsteršek Urh.

Slovence v zadnjem predtekmovalnem nastopu v skupini čaka še tekma z Bahrajnom.

V ženski konkurenci, kjer so Slovenke v torek prav tako začele s porazom 1:3 proti Tajski, pa bo Slovenija danes popoldne v drugem krogu igrala z Beninom.