Teniški globus, 29. april
Potapova spisala zgodovino, Sinner prvi polfinalist
Prvi polfinalist mastersa v Madridu je Jannik Sinner, ki mu je v četrtfinalu nasproti stal Španec Rafael Jodar. Italijan je prvi set dobil s 6:2, drugega pa po tie-breaku. Za zgodovinsko zmago je poskrbela Anastasia Potapova, ki je postala prva Avstrijka z uvrstitvijo v polfinale turnirja WTA 1000. V četrtfinalu je po treh setih s 6:1, 6:7 (4), 6:3 premagala Čehinjo Karolino Pliškovo.
Petindvajsetletna Anastasia Potapova, ki je pred kratkim postala avstrijska državljanka, je v četrtfinalu turnirja v Madridu po dveh urah premagala nekdanjo prvo igralko sveta Karolino Pliškovo s 6:1, 6:7(4), 6:3. Potapova se je tako zapisala tudi v zgodovino avstrijskega tenisa: od uvedbe lestvice 1000 leta 2009 se namreč nobeni Avstrijki ni uspelo uvrstiti v polfinale.
Na drugi strani v moškem četrtfinalu ni bilo presenečenja. Prvi igralec sveta Jannik Sinner je s 6:2, 7:6 (0) izločil Španca Rafalea Jodarja in kot prvi napredoval v polfinale.
Madrid, masters (8,23 milijona evrov):
Četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) : Rafael Jodar (Špa) 6:2, 7:6 (0)
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
Četrtfinale:
Anastasia Potapova (Aut) : Karolina Pliškova (Češ) 6:1, 6:7 (4), 6:3