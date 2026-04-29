Petindvajsetletna Anastasia Potapova, ki je pred kratkim postala avstrijska državljanka, je v četrtfinalu turnirja v Madridu po dveh urah premagala nekdanjo prvo igralko sveta Karolino Pliškovo s 6:1, 6:7(4), 6:3. Potapova se je tako zapisala tudi v zgodovino avstrijskega tenisa: od uvedbe lestvice 1000 leta 2009 se namreč nobeni Avstrijki ni uspelo uvrstiti v polfinale.

Na drugi strani v moškem četrtfinalu ni bilo presenečenja. Prvi igralec sveta Jannik Sinner je s 6:2, 7:6 (0) izločil Španca Rafalea Jodarja in kot prvi napredoval v polfinale.