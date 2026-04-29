Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Pe. M.

Sreda,
29. 4. 2026,
19.04

1 ura, 19 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Madrid Jannik Sinner teniški globus

Sreda, 29. 4. 2026, 19.04

1 ura, 19 minut

Teniški globus, 29. april

Potapova spisala zgodovino, Sinner prvi polfinalist

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Anastasia Potapova | Anastasia Potapova se je kot prva Avstrijka uvrstila v polfinale turnirja WTA 1000. | Foto Reuters

Anastasia Potapova se je kot prva Avstrijka uvrstila v polfinale turnirja WTA 1000.

Foto: Reuters

Prvi polfinalist mastersa v Madridu je Jannik Sinner, ki mu je v četrtfinalu nasproti stal Španec Rafael Jodar. Italijan je prvi set dobil s 6:2, drugega pa po tie-breaku. Za zgodovinsko zmago je poskrbela Anastasia Potapova, ki je postala prva Avstrijka z uvrstitvijo v polfinale turnirja WTA 1000. V četrtfinalu je po treh setih s 6:1, 6:7 (4), 6:3 premagala Čehinjo Karolino Pliškovo.

Petindvajsetletna Anastasia Potapova, ki je pred kratkim postala avstrijska državljanka, je v četrtfinalu turnirja v Madridu po dveh urah premagala nekdanjo prvo igralko sveta Karolino Pliškovo s 6:1, 6:7(4), 6:3. Potapova se je tako zapisala tudi v zgodovino avstrijskega tenisa: od uvedbe lestvice 1000 leta 2009 se namreč nobeni Avstrijki ni uspelo uvrstiti v polfinale.

Na drugi strani v moškem četrtfinalu ni bilo presenečenja. Prvi igralec sveta Jannik Sinner je s 6:2, 7:6 (0) izločil Španca Rafalea Jodarja in kot prvi napredoval v polfinale.

Madrid, masters (8,23 milijona evrov):

Četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) : Rafael Jodar (Špa) 6:2, 7:6 (0)

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

Četrtfinale:
Anastasia Potapova (Aut) : Karolina Pliškova (Češ) 6:1, 6:7 (4), 6:3

 
Madrid Jannik Sinner teniški globus
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.