Marat Safin, nekdaj prvi teniški igralec sveta, je bil vedno malo drugačen od ostalih. To se kaže tudi v njegovem življenju po športni karieri, ko živi daleč od oči javnosti in raje spi v šotorih. V času športne kariere je bil pogosto pod drobnogledom javnosti in v družbi lepih deklet.

Nekdanji ruski teniški igralec Marat Safin je znal biti na teniškem igrišču zelo čustven, o tem govori sicer neuraden podatek, da je v svoji karieri polomil med 700 in tisoč loparjev. Bil je eden najbolj nepredvidljivih teniških igralcev, ki je živel na robu, tako na igrišču kot tudi zunaj njega.

Že leta naj bi živel sam: "Z nikomer ne želim biti v zvezi"

Po končani karieri se je spremenil in razkril, da v življenju trenutno ne potrebuje nikogar in da je sam sebi dovolj. Ima pa tudi poseben pogled na denar: "Več ko imate denarja, več je težav."

Že pred leti je razkril, da rad potuje po svetu. In to sam. "Že dolgo nimam dekleta, prav tako ne žene. Niti je ne želim. Nisem pripravljen na to. Rad tako živim, z nikomer ne želim biti v zvezi. Ne želim deliti svojega zasebnega življenja in ne želim deliti svojih stvari. Želim živeti po svoje in nočem biti vezan na nikogar," je pred leti razlagal nekdanji prvi igralec sveta, ki veliko časa posveti meditaciji.

Namesto hotelov raje šotor

Videti je, da tudi danes živi na ta način. Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije, na katerih potuje po Maroku. Videti je, da potuje daleč od luksuznih destinacij. Namesto hotelov je izbral šotor in tamkajšnjo neokrnjeno naravo. Ob tem pa dodal kratek zapis: "Naš dom, mati narava." S tem je dal jasno vedeti, kako danes gleda na življenje.

V karieri bi lahko dosegel veliko več

Za Marata Safina številni mislijo, da bi lahko imel v svoji vitrini veliko več lovorik, če bi se v mlajših letih igranja tenisa lotil drugače. Ena od tistih, ki jo je skoraj zagotovo izpustil iz rok, je bila lovorika iz leta 2002 na OP Avstralije. Takrat so Safina na tribunah spremljale tri lepotice, ki so vzbudile precej zanimanja.

Eno največjih priložnosti je izpustil leta 2002 v Melbournu na OP Avstralije, ko je v finalu igral proti Švedu Thomasu Johanssonu in bil tudi velik favorit za zmago. Na dan tistega finala je Safin praznoval svoj 22. rojstni dan in zanj bi se lahko končal sanjsko, a se ni, potem ko je presenetljivo izgubil dvoboj.

Leta 2009 končal kariero

Safin je v karieri osvojil 15 turnirjev, od tega tudi dva turnirja za grand slam. Leta 2000 je zmagal na OP ZDA, leta 2005 pa še na OP Avstralije. Leta 2009 se je zaradi poškodb odločil končati svojo športno pot. V svoji karieri je s turnirskimi nagradami zaslužil dobrih 14 milijonov dolarjev (10,2 milijona evrov).

Vrnil se je v tenis. Kot trener.

Po karieri tudi izlet v politiko

Leta 2011 je na parlamentarnih volitvah v Rusiji kandidiral na listi Enotne Rusije premierja Vladimirja Putina in bil tudi izvoljen. Nekaj časa pa je bil tudi podpredsednik ruske teniške zveze.

"Dolgo časa sem premišljeval o odhodu v politiko. Lahko bi se še naprej kopal v soju žarometov, snemal reklame in bil zvezda družabnega življenja, to ni moj slog. Politika je povsem drugo življenje, nov način razmišljanja in delovanja, povsem različno od tenisa," je po izvolitvi v dumo takrat dejal 31-letni Safin.

Vseeno se je danes 46-letni Safin lani vrnil v svet tenisa, ko pomaga rojaku Andreju Rubljovu.

