Elegantna obutev, ki jo lahko nosimo od jutra do večera

Sodobna garderoba se vse bolj prilagaja načinu življenja. Dnevi so dinamični, prehodi med obveznostmi hitri, zato tudi obutev ne more več slediti starim pravilom.

Elegantni čevlji danes niso več rezervirani le za večerne dogodke ali posebne priložnosti, ampak postajajo del naših stajlingov za vsak dan. Ponudba v trgovinah Mass to pomlad jasno kaže to spremembo. V ospredju so modeli, ki združujejo poslovno urejenost, eleganco in udobje, takšni, ki jih lahko nosimo ves dan, od jutranjih službenih obveznosti do večernih druženj in vmes se nam ni potrebno niti enkrat preobuti. Foto: Mass

Poslovna obutev, ki zdrži cel dan

V poslovnem okolju obutev že dolgo ni več le stvar videza. Vedno pomembnejši postaja tudi občutek, kako dolgo lahko v čevljih preživimo dan.

Ženska elegantna obutev v aktualnih kolekcijah priznanih blagovnih znamk, ki jih najdete v trgovinah Mass, temelji na trendovskem videzu, udobju in nosljivosti. Salonarji z nižjimi ali srednje visokimi petami, mehkejši materiali in nevtralne barve omogočajo, da čevlji delujejo poslovno in profesionalno.

Za bolj sproščene poslovne kombinacije pa v ospredje stopajo balerinke, ki predstavljajo odlično alternativo salonarjem. Še vedno delujejo urejeno, a dodajo nekoliko več lahkotnosti. Moderne so tako balerinke na špico kot takšne z zaobljeno konico čevlja. Posebej trendovski so to sezono okrašeni modeli in modeli v stilu Mary Jane iz mehkejšega usnja, ki se lepo podajo k hlačnim kostimom, lanenim kompletom ali klasičnim poslovnim kombinacijam.

Salonarji: brezčasna eleganca, ki sledi trendom

Salonarji ostajajo ključni kos elegantne obutve, a njihova vloga se je v zadnjih sezonah precej spremenila. Postali so obutev, ki je enostavno del vsakdana. Še vedno prevladujejo visoke, tanke pete, saj je to tista lastnost salonarjev, ki jih naredi tako prefinjene in tako ženstvene, navdušilo pa vas bo tudi to, kako udobni so.

Salonarji UPcollection so priljubljena izbira za poslovne garderobe in svečane dogodke, izbira je zares pestra. Tako lahko izbirate med modeli v gladkem usnju, semišu in lakastimi salonarji. Barve za kombinacije s poslovnimi outfiti ostajajo večinoma nevtralne, črna, bež, nude, za posebne dogodke pa so v ponudbi tudi salonarji v rdeči barvi, takšni, ki so posuti s kamenčki ali pa so nekaj posebnega zaradi živalskega vzorca.

Pomemben premik pa se je zgodil tudi v načinu nošenja. Salonarji niso več rezervirani le za formalne stajlinge. Vse pogosteje jih vidimo v kombinaciji s kavbojkami, preprostimi topi ali bolj sproščenimi kroji, kar ustvarja uravnotežen in sodoben videz.

Šik in udobni polsandali

Polsandali so eden ključnih modelov letošnje sezone, saj združujejo najboljše iz dveh svetov, eleganco in praktičnost, in ko boste enkrat stopili vanje, bo to ljubezen na prvi pogled.

V ponudbi Mass izstopajo modeli z nižjimi ali srednje visokimi petami, ki omogočajo stabilnost in udobje tudi ob daljšem nošenju. Tanki paščki okoli gležnja, različni materiali in čiste linije ustvarjajo videz, ki deluje prefinjeno. V ospredju so to sezono tudi lakasti polsandali, okrašeni polsandali in čevlji, ki pritegnejo pozornost zaradi zanimivih vzorcev in izbire materialov. Takšna obutev je odlična izbira za posebne priložnosti, saj modni kombinaciji doda pridih elegance, hkrati pa je dovolj udobna, da jo lahko nosimo več ur. Prav zato so polsandali danes ena najbolj vsestranskih izbir, saj so primerni za službo, dogodke ali večerne izhode.

Mokasini: elegantna sproščenost za vsak dan

Mokasini so letos postali eden ključnih modelov, ki povezuje poslovni in vsakodnevni stil.

V kolekcijah Mass najdemo različne trendovske modele, od klasičnih usnjenih do bolj sproščenih različic iz semiša, ki so letos pravi modni hit. Še posebej, če izberete takšne z detajli, kot so resice, verižice ali subtilni dodatki, ki čevlju dodajo značaj. Takšni mokasini so odlična izbira za dni, ko želimo izgledati urejeno, a brez občutka formalnosti.

Veliko izbiro ženskih mokasinov najdete pri blagovnih znamkah Creator, Tamaris in Inuovo.

Elegantna obutev za posebne priložnosti

Kljub temu, da elegantni čevlji postajajo del vsakdana, posebne priložnosti še vedno zahtevajo nekoliko bolj specifično obutev. Poroke, valete, večerne prireditve ali poslovni dogodki so trenutki, ko izberemo salonarje z višjo peto ali sandale z bolj poudarjenimi detajli. Za tašne priložnosti v ospredje pridejo kovinski odtenki, lak, kamenčki in kristalčki, ki salonarje, polsandale ali sandale naredijo še bolj šik, svečano in dovršeno.

Pomembno pa je, da tudi pri takšnih čevljih ostane prisotno udobje, saj jih pogosto nosimo več ur.

Torbice kot ključni del elegantnega videza

Ob obutvi pa vse pomembnejšo vlogo v ženski garderobi igrajo tudi torbice. Te niso več zgolj praktičen dodatek, ampak pomemben del celotnega stajlinga.

V ponudbi Mass najdemo modele, ki sledijo enaki filozofiji kot obutev in združujejo estetiko in funkcionalnost. Za poslovni vsakdan so idealne večje torbice strukturiranih oblik, ki omogočajo dovolj prostora za vse potrebščine, hkrati pa ohranjajo urejen videz. Nevtralni odtenki, kot so črna, bež ali rjava, omogočajo enostavno kombiniranje. Za večerne priložnosti pa izstopajo manjši modeli, torbice z verižicami, subtilnimi kovinskimi detajli ali rahlim sijajem, ki dopolnijo bolj elegantne kombinacije.

Pomemben trend je tudi usklajevanje, kar pomeni, da torbici in čevljem ni treba biti identični, vendar naj sledijo podobni barvni ali materialni zgodbi. To celotnemu videzu doda občutek premišljenosti. Pestro izbiro torbic za vsako priložnost najdete pri blagovnih znamkah Tamaris, Replay, Guess, Steve Madden in Liu Jo.

Moška elegantna obutev: med klasiko in sproščenostjo

Tudi moška elegantna obutev se razvija v smeri večje prilagodljivosti, kar se jasno vidi v najnovejših kolekcijah priznanih blagovnih znamk, kot so Boss, Gugo, Bugatti in Tommy Hilfiger.

Klasični usnjeni čevlji v črni ali rjavi barvi ostajajo nepogrešljivi za poslovne priložnosti in formalne dogodke. V kolekcijah v trgovinah Mass jih odlično dopolnjujejo tudi trendovski modeli iz semiša, ki delujejo nekoliko bolj sproščeno in so primerni za vsakodnevne kombinacije. Vedno bolj priljubljeni so tudi mokasini, ki predstavljajo most med elegantnim in casual stilom. Lahko jih kombiniramo s suknjičem ali bolj sproščenimi hlačami, kar ustvarja urejen, a ne pretirano formalen videz.