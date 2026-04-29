Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Sreda,
29. 4. 2026,
18.45

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Esteban Andrada špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Esteban Andrada

Zaradi udarca s pestjo nogometnemu vratarju 13 tekem suspenza

Esteban Andrada | Esteban Andrada je nogometaš mehiškega Monterreya, ki je posojen španski Zaragozi. | Foto Guliverimage

Esteban Andrada je nogometaš mehiškega Monterreya, ki je posojen španski Zaragozi.

Španska nogometna zveza (RFEF) je vratarja drugoligaške ekipe Zaragoza Estebana Andrado kaznovala s 13 tekmami prepovedi igranja zaradi udarca tekmeca s pestjo in pretepa po tekmi.

Incident se je zgodil konec tedna na tekmi med Zaragozo in Huesco, ki je tudi regionalni derbi v pokrajini Aragonija. Za 35-letnega Argentinca Estebana Andrado se je tekma končala z drugim rumenim in rdečim kartonom.

Ko je že globoko v sodnikovem dodatku pri zaostanku svoje ekipe želel stopiti h glavnemu sodniku, ki je čakal na odločitev Vara, mu je to skušal preprečiti kapetan tekmecev Jorge Pulido. Andrado ga je grobo odrinil, zaradi česar je dobil drugi rumeni karton, potem pa povsem izgubil živce. Stekel je za Pulidom in ga z boksarskim udarcem spravil na tla, pozneje pa je zaradi tega izbruhnil splošni pretep vseh članov obeh ekip. Za pomiritev strasti so na igrišče prišli celo varnostniki in policisti.

RFEF je zdaj izrekla kazen vratarju: eno tekmo je dobil zaradi rdečega kartona, 12 pa zaradi nešportnega obnašanja in udarca. Kazni sta dobila še dva udeleženca pretepa, vratar Huesce Dani Jimenez je dobil štiri tekme, Andradov soigralec Dani Tasende pa dve tekmi prepovedi igranja.

Za Andrado bo takšna kazen morda celo pomenila konec kariere. Pred prihodom v Zaragozo je med drugim igral tudi za mehiški Monterrey in lani z njim nastopil na klubskem svetovnem prvenstvu, ima pa tudi štiri nastope za argentinsko reprezentanco. Za nepremišljeno ravnanje se je medtem že opravičil. "Zelo mi je žal. To je bilo zelo slabo za klub, za navijače in še posebej zame. Za profesionalca je to nesprejemljivo."

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.