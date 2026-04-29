Incident se je zgodil konec tedna na tekmi med Zaragozo in Huesco, ki je tudi regionalni derbi v pokrajini Aragonija. Za 35-letnega Argentinca Estebana Andrado se je tekma končala z drugim rumenim in rdečim kartonom.

Ko je že globoko v sodnikovem dodatku pri zaostanku svoje ekipe želel stopiti h glavnemu sodniku, ki je čakal na odločitev Vara, mu je to skušal preprečiti kapetan tekmecev Jorge Pulido. Andrado ga je grobo odrinil, zaradi česar je dobil drugi rumeni karton, potem pa povsem izgubil živce. Stekel je za Pulidom in ga z boksarskim udarcem spravil na tla, pozneje pa je zaradi tega izbruhnil splošni pretep vseh članov obeh ekip. Za pomiritev strasti so na igrišče prišli celo varnostniki in policisti.

RFEF je zdaj izrekla kazen vratarju: eno tekmo je dobil zaradi rdečega kartona, 12 pa zaradi nešportnega obnašanja in udarca. Kazni sta dobila še dva udeleženca pretepa, vratar Huesce Dani Jimenez je dobil štiri tekme, Andradov soigralec Dani Tasende pa dve tekmi prepovedi igranja.

Za Andrado bo takšna kazen morda celo pomenila konec kariere. Pred prihodom v Zaragozo je med drugim igral tudi za mehiški Monterrey in lani z njim nastopil na klubskem svetovnem prvenstvu, ima pa tudi štiri nastope za argentinsko reprezentanco. Za nepremišljeno ravnanje se je medtem že opravičil. "Zelo mi je žal. To je bilo zelo slabo za klub, za navijače in še posebej zame. Za profesionalca je to nesprejemljivo."