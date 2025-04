V živo: Real Madrid trpi v Londonu, Inter vodi v Münchnu

V boju za evropsko krono je ostalo še osem ekip. Med njimi je tudi branilec naslova Real Madrid, ki ta torek ob 21.00 gostuje pri londonskem Arsenalu. V središču pozornosti je kapetan topničarjev Martin Odegaard, nekdanji veliki up belih baletnikov. Trener Reala Carlo Ancelotti je določil novega izvajalca kazenskih udarcev. Bayern istočasno v Münchnu gosti milanski Inter. Oba rezultata lahko na Sportalu spremljate v živo.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 8. april:

Prvi polčas pripadel Arsenalu, a ni zadel

Arsenalovi navijači pred tekmo z Realom. Foto: Reuters Madridski Real, ki je v osmini finala lige prvakov po razburljivem izvajanju 11-metrovk izločil Atletico, s tem pa je iz boja za evropsko krono izpadel še zadnji Slovenec Jan Oblak, se v četrtfinalu meri z Arsenalom. Ancelottijeva četa napada 16. naslov evropskega prvaka. Italijan se je pred gostovanjem v Londonu odločil za spremembo. Kazenskih udarcev, Real jih je v tej sezoni zapravil kar pet, ne bo več izvajal Vinicius Jr. To nalovo je dobil Kylian Mbappe.

Declan Rice je nevarno streljal ob koncu polčasa. Foto: Reuters Uvodne minute so pripadle topničarjem. V šesti minuti je malo manjkalo, da bi se žoga ob Eduarda Camavinge odbila v mrežo njegovega vratarja. Sledila je podaja iz kota, pa je Bukayo Saka tako zavrtinčil žogo, da je skoraj zletela v gol, a jo je v nov kot odbil Thibaut Courtois. Sedem minut pozneje je z roba kazenskega prostora močno streljal Thomas Partey, še enkrat se je izkazal Courtois. Prva res nevarna priložnost Reala je sledila šele v 31. minuti, ko je lepo podajo z močnim strelom unovčil Mbappe, a je bil David Raya na pravem mestu. Gostje so znova trpeli v zaključku prvega polčasa, Courtois je moral ubraniti nevarna poskusa Declana Rica in Gabriela Martinellija.

Ko sta se Real in Arsenal prejšnjič srečala v izločilnem delu lige prvakov, se je smejalo Londončanom. Topničarji so v sezoni 2005/06 prekrižali načrte Realu in ga izločili v osmini finala.

Najboljši strelci lige prvakov: 11 - Raphinha (Barcelona)

10 - Guirassy (Borussia), Kane (Bayern)

9 - Lewandowski (Barcelona)

8 - Haaland (Manchester City)

Bayern nizal strele, povedel pa Inter

Navijaška kulisa na Bayernovem stadionu. Foto: Reuters Vodilni nemški bundesligaš Bayern München, ki se mu nasmiha nova zvezdica v domovini, je gostil najboljšega italijanskega prvoligaša, milanski Inter. Vincent Kompany je pogrešal številne prvokategornike (Neuer, Musiala, Upamecano, Coman, Davies in Ito). Harry Kane bi lahko v tej sezoni končno uresničil sanje in osvojil prvo klubsko lovoriko v sicer bogati karieri. Ko sta se velikana iz Nemčije in Italije nazadnje pomerila v ligi prvakov, je Bayern v skupinskem delu sezone 202/23 zmagal dvakrat z 2:0, mrežo Interja pa je zatresel tudi francoski branilec Benjamin Pavard, zdajšnji nogometaš črno-modrih in pomemben člen zasedbe Simoneja Inzaghija.

Lautaro Martinez je Inter povedel v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters V prvem polčasu so si sledile predvsem priložnosti domačih, Michael Olise, Harry Kane dvakrat in Raphael Guerreiro so imeli izvrstne priložnosti. Prvi strel je zletel mimo vrat, nato je dvakrat branil Yann Sommer, Kanu pa je v drugo gol preprečila vratnica. Nato pa se je tekma obrnila na glavo, Carlos Augusto je v 31. minuti še streljal mimo vrat, Lautaro Martinez pa je v 38. po podaji Marcusa Thurama iz neposredne bližine zadel za vodstvo Milančanov z 1:0.

Sreda, 9. april:

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real Madrid - Zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern München/Inter - Zmagovalec Barcelona/Borussia Dortmund

