Tam, kjer poletje postane doživetje – dobrodošli v slovenskem obmorskem biseru

Poletje ni več samo čas dopusta – postalo je nujen odklop. Ko vsakdan postane prehiter, ko zmanjka energije in miru, pride trenutek za nekaj več. Trenutek, ko pozabiš na uro, ko ti sonce ogreje kožo, morski zrak pa misli. To ni samo kraj. To je občutek. In če iščete kraj, kjer ta občutek ni naključje, ampak del izkušnje – dobrodošli v LifeClass Portorož .

Foto: Jaka Ivančič

Tik ob morju, sredi Portoroža, kjer življenje še zna teči počasneje. Zjutraj kava z razgledom. Opoldne skok v morje, popoldne senca pod borovci. In zvečer ... vse možnosti odprte.

Hoteli LifeClass ležijo tik ob obali, le korak od portoroške promenade. To pomeni, da imate vedno na dosegu morje, mestni utrip, pa tudi intimo, ki jo iščemo na dopustu. Kombinacija udobja, stila in vrhunske storitve daje občutek, da ste v popolni kombinaciji sprostitve in dogajanja. Ti hoteli ponujajo čisto vse, kar potrebujete za tiste perfektne dopustniške dni – brez stresa, brez kompromisov. Tu ne hitiš – tu uživaš.

Foto: Jaka Ivančič

Plaža s karakterjem – Meduza

To je urbana oaza z dušo. Zeleno ozadje borovcev, elegantni senčniki, udobni ležalniki. Plaža Meduza je ena izmed najbolj zelenih in urejenih plaž na slovenski obali, prejemnica Modre zastave in sinonim za kakovost.

Foto: LifeClass Portorož Za tiste, ki želijo nekaj več, je tu Meduza Exclusive 5★ – razkošni paviljoni za pare in družine ponujajo neprimerljivo udobje, oblazinjeni ležalniki, pogled na odprto morje, po želji priprt s sanjskimi belimi zavesami, in celo lastna postrežba s penino na pomolu. Vse to s pridihom zasebnosti in elegance. Samo vi, vaš mir in morski vetrič.

Foto: LifeClass Portorož

Okusi poletja z razgledom

Foto: LifeClass Portorož Ko se dan prevesi v popoldne in vas prijetno utrudi morski zrak, je čas za razvajanje brbončic. Izjemna lokacija vam omogoča, da res ves dan preživite ob morju – na terasah Meduza Beach Cluba ali bara Meduza neposredno na plaži vas čakajo sveže pripravljeni mediteranski krožniki, ribe, testenine, pice in burgerji, skupaj z izvrstnimi koktajli. Zamislite si, kako v vročem poletnem dnevu, polnem plavanja, sproščanja in uživanja v sončnih žarkih, zadišijo sveže, slastne jedi, ki bodo dodale piko na i popolnemu dnevu, razvajale vaše brbončice in pobožale dušo. Ne dopustite, da vas lakota prežene z ležalnika! Privoščite si krožnik, poln mediteranskega užitka, in se sprostite ob kozarcu penine ali domače malvazije. In tisti pogled na zaliv? Nepozaben.

Na elegantni terasi tik ob morju pričakajte večer in ob zvokih plesnih ritmov ter kozarčku penine odplešite v noč. Popolno doživetje ob morju.

Foto: LifeClass Portorož

Wellness kot ga še niste izkusili – kar na plaži

Portorož že več stoletij slovi kot priznan zdraviliški kraj s tradicijo zdravljenja z naravnimi zdravilnimi faktorji in bogato wellness ponudbo. Njihovo bogato znanje lahko izkusite na lastni koži – dobesedno. Dovolite, da tiste male napetosti izginejo.

LifeClass slovi po svojem wellness pristopu – in poleti ga ponesejo še korak dlje. Summer Hits je skrbno zasnovan poletni sprostitveno-lepotni program, program ki vključuje masaže in lepotne nege, ki vas sproščajo kar ob morju, v posebej postavljenih paviljonih na plaži. Po sončenju, po plavanju ali kar tako – ker si zaslužite.

Foto: LifeClass Portorož

Družinski oddih, kjer se sprostijo tudi starši

Za otroke? Mini Klub na plaži. Za starše? Končno trenutek miru.

Mini Klub poskrbi, da počitnice zares postanejo trenutki sprostitve za vse generacije. Najmlajši dneve preživljajo ustvarjalno, igrivo in varno v družbi skrbno izbranih animatorjev, medtem ko si odrasli privoščijo brezskrben oddih. Ustvarjalne delavnice, družabne igre, premišljeno zasnovan program in nežno varstvo – v dobri družbi dan kar zleti mimo.

Foto: Jaka Ivančič

Ker so poletja prekratka za kompromise

Počitnice so prekratke, da bi sklepali kompromise in se zadovoljili le s sobo in plažo. Vaš oddih bo popoln tu, kjer se boste sprostili, uživali v udobju, prefinjenih gastronomskih okusih, obilici kakovostne ponudbe in mirni zasebnosti. LifeClass v Portorožu je prava izbira, tu boste ustvarili spomine, ki vas bodo spremljali do naslednjega vročega poletja.