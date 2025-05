Maribor in Olimpija bosta segla globoko v denarnico

Razlogi za izrek finančnih kazni so kot običajno nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno žaljivo skandiranje, večkratno prižiganje bakel in upoštevanje predkaznovanosti, pri Olimpiji pa so kot olajševalno okoliščino upoštevali izjavo kluba.

Manjše kazni v zneskih od 250 do 600 evrov so si prislužili še pri Nafti Lendavi, Primorju, Muri - ta je pri seštevku dveh postavk kazni prišla do skupno 990 evrov - ter Kopru.

Pri Muri sta oba nogometaša, ki sta tekmo z Olimpijo končala z rdečima kartonoma, dobila tudi kazen prepoved igranja. Kai Cipot tri tekme zaradi udarjanja in predkaznovanosti, olajševalna okoliščina je bila opravičilo, Faad Sana pa eno tekmo.

Preberite še: