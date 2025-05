Slovenci danes proti Latvijcem

Slovenija je na dvoboju proti Slovaški dosegla prvi gol na SP in bila v zadnji tretjini povsem enakovredna, možnosti za kaj več pa je zapravila v prvih dveh, ko je dobila tri gole.

Tudi Latvija se v zadnjem krogu ni najbolj izkazala, saj je v nedeljo proti Kanadi izgubila kar z 1:7. A po drugi strani imajo Latvijci že eno zmago, v uvodnem krogu so s 4:1 premagali Francijo.

V medsebojnih dvobojih slovenske in latvijske izbrane vrste so precej boljši hokejisti z Baltika, ki imajo na 13 tekmah kar 11 zmag. Slovenija je edino na uradnih tekmovanjih dosegla na SP leta 2011, ko je zmagala s 5:2. Zadnja dva obračuna je dobila Latvija, obakrat na svojem terenu v Rigi, predlani na SP in lani na olimpijskih kvalifikacijah s 3:2 in 4:2.

"Pozitivno je, da smo se na koncu druge tretjine proti Slovakom dvignili. V tretji tretjini smo že igrali pravo tekmo. Zdaj moramo po teh dveh tekmah delati na tem, kar je bilo pozitivnega, pa tudi izboljšati individualne negativne stvari," je za HZS tekmo z Latvijo napovedal selektor Edo Terglav.

Slovenija bo po današnji tretji tekmi na SP igrala še štiri; 15. maja proti Finski, 16. maja proti gostiteljici Švedski in za konec 18. in 19. maja še proti Avstriji in Franciji.

