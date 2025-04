Ancelotti ima tega dovolj, odločil se je za spremembo

V boju za evropsko krono je ostalo le še osem ekip. Med njimi je tudi branilec naslova Real Madrid, ki ga čaka gostovanje pri londonskem Arsenalu. V središču pozornosti bo kapetan topničarjev Martin Odegaard, nekdanji veliki up belih baletnikov. Trener Reala Carlo Ancelotti je določil novega izvajalca kazenskih udarcev. Bayern bo zvečer v Münchnu pričakal Inter, to bo zelo čustven večer zlasti za Benjamina Pavarda. V sredo bo pestro v Barceloni in Parizu.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 8. april:

Madridski Real, ki je v osmini finala lige prvakov po razburljivem izvajanju 11-metrovk izločil Atletico, s tem pa je iz boja za evropsko krono izpadel še zadnji Slovenec Jan Oblak, se bo v četrtfinalu pomeril z Arsenalom.

Irfan Peljto je pred dobrim letom sodil prijateljski dvoboj med Slovenijo in Portugalsko (2:0) Foto: www.alesfevzer.com Tako beli baletniki kot tudi topničarji v svojih prvenstvih trenutno zasedajo drugo mesto. Real zaostaja za Barcelono, Arsenal pa za Liverpoolom, pri čemer bi lahko končnica la lige postregla z bistveno bolj napetim dogajanjem kot tista na Otoku, saj Real za Katalonci zaostaja le tri točke, Londončani pa za rdečimi kar 11.

Ancelottijeva četa napada že rekordni 16. naslov evropskega prvaka. Italijan se je pred gostovanjem v Londonu odločil za spremembo. Kazenskih udarcev, Real jih je v tej sezoni zapravil kar pet, ne bo več izvajal Vinicius Jr. Brazilec je bil pred kratkim neuspešen proti Valencii, ko so beli baletniki nepričakovano ostali doma brez točk (1:2). Tako bo danes, če bo delivec pravice iz BiH Irfan Peljto, ravno tisti sodnik, ki je pred letom dni na prijateljski tekmi med Slovenijo in Portugalsko (2:0) v Stožicah paral živce slovitemu Cristianu Ronaldu, kazenski udarec za Real izvajal nekdo drug. To bo Kylian Mbappe, najboljši strelec Reala v tej sezoni. Francoz je v tej sezoni sicer že izvajal (in tudi zapravljal) 11-metrovke za Real, z bele točke pa so za evropskega prvaka streljali tudi Bellingham, Modrić in Vinicius.

Čudežni najstnik Reala postal spoštovan kapetan Arsenala

Martin Odegaard želi z Arsenalom osvajati največje lovorike tako na Otoku kot tudi v Evropi. Foto: Reuters Ancelotti zelo spoštuje Arsenal in se zaveda njegovih kakovosti. Eden izmed najboljših topničarjev je ravno Norvežan Martin Odegaard, ki se je dokazoval pri Realu kot čudežni najstnik, a mu nikoli ni uspel veliki preskok. "K Realu je prišel zelo mlad. Talent, ki ga poseduje, ni nič drugačen od tistega, ki ga je imel pri 16 letih. Bil je pogumen, da je zapustil Real, pridobil izkušnje drugje in postal eden najboljših v Evropi," je Ancelotti poln hvale na račun danes 26-letnega kapetana Arsenala, ki je kot najstnik pri Realu v zvezni vrsti naletel na premočno konkurenco in ostal brez minut.

Arsenal je v osmini finala ponižal PSV Eindhoven. Nizozemskemu velikanu je na dveh tekmah dal kar devet zadetkov. Njegov trener, Španec Mikel Arteta, odlično pozna španski nogomet, pomemben adut pri Londončanih pa bo Bukayo Saka, ki se je pred kratkim vrnil na zelenico in bo poskrbel za zvezdniški obračun mladih Angležev, saj z Realom na stadion Emirates prihaja Jude Bellingham.

Jude Bellingham se bo danes pomeril s številnimi reprezentančnimi soigralci in rojaki. Foto: Reuters

Arsenal bo pogrešal ogromno pomembnih igralcev, zlasti napadalcev. Zaradi poškodb bodo manjkali Havertz, Jesus, Tomiyasu, Calafiori (knee) in Gabriel, zaradi kazni Sterling. Pri gostih ne bo Carvajala, Ceballosa, Éderja Militãa in Tchouaménija, kar sedem igralcev pa bi v primeru rumenega kartona moralo izpustiti povratno srečanje v Madridu. To so kapetan Modrić, Camavinga, Endrick, Éder Militão, Rüdiger, Lucas Vázquez in Vinícius Júnior.

Ko sta se Real in Arsenal srečala v izločilnem delu lige prvakov, to se je zgodilo le enkrat, se je smejalo Londončanom. Topničarji so v sezoni 2005/06 prekrižali načrte Realu in ga izločili v osmini finala.

Najboljši strelci lige prvakov: 11 - Raphinha (Barcelona)

10 - Guirassy (Borussia), Kane (Bayern)

9 - Lewandowski (Barcelona)

8 - Haaland (Manchester City)

...

Čustven večer za Pavarda

Benjamin Pavard se bo danes pomeril s številnimi nekdanjimi soigralci. Foto: Reuters Vodilni nemški bundesligaš Bayern München, ki se mu nasmiha nova zvezdica v domovini, bo zvečer gostil najboljšega italijanskega prvoligaša, milanski Inter. Trener Vincent Kompany bo pogrešal številne prvokategornike (Neuer, Musiala, Upamecano, Coman, Davies in Ito), tako da naj bi od prve minute zaigrali Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanišić, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane in Harry Kane, ki bi lahko v tej sezoni končno uresničil sanje in osvojil prvo klubsko lovoriko v sicer bogati karieri. Za goste iz Lombardije naj bi na spektaklu na Bavarskem nastopili Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez in Thuram.

Ko sta se velikana iz Nemčije in Italije nazadnje pomerila v ligi prvakov, je Bayern v skupinskem delu sezone 202/23 zmagal dvakrat z 2:0, mrežo Interja pa je zatresel tudi francoski branilec Benjamin Pavard, zdajšnji nogometaš črno-modrih in pomemben člen zasedbe Simoneja Inzaghija.

Liga prvakov, četrtfinale (prvee tekme):

Torek, 8. april:

Sreda, 9. april:

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real Madrid - Zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern München/Inter - Zmagovalec Barcelona/Borussia Dortmund

Lestvica ligaškega dela: