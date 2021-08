Jadralki po še boljše izhodišče, začetek za Ponomarenkovo in Ostermanovo

Kot prva bo na prizorišče zakorakala Maja Mihalinec Zidar, ki bo nastopila v kvalifikacijah teka na 200 metrov. To bo edini slovenski dopoldanski nastop (po japonskem času), saj se popoldne v boj podajata še Tina Šutej, ki bo prav tako začela kvalifikacije v skoku s palico, poleg nje pa se bo za preboj v veliki finale bojeval tudi Luka Janežič, ki bo nastopil v polfinalu teka na 400 metrov.

Jadralki po dobro izhodišče, kajakašici v kvalifikacijah

Poleg atletskega dogajanja bodo slovenski športniki aktivni tudi na vodi. Jadralki Tino Mrak in Veroniko Macarol po odličnih predstavah čakata še zadnji dve redni regati v njunem razredu 470, na katerih si bosta pred regato za medalje poskušali pribojevati še boljše izhodišče za napad na kolajno.

Olimpijske igre pa se začenjajo tudi za kajakašici na mirnih vodah Špelo Ponomarenko Janić in Anjo Osterman, ki se bosta podali v kvalifikacijske boje na petstometrski razdalji, nato pa ju pozneje, ob ugodnem razpletu, čaka še četrtfinale.

Končne odločitve

Na atletskem stadionu bodo ljubitelji športa lahko spremljali finalne obračune v skoku v daljino in v teku na 3000 m z zaprekami za moške ter v metu diska, teku na 100 m z ovirami ter teku na 5000 m za ženske. Po koncu preizkušenj cestnega kolesarstva se dogajanje zdaj seli še na velodrom. Kolajne bodo delili v disciplini ekipni sprint za ženske.

Pri konjeništvu bomo spremljali preizkušnji v preskakovanju ovir v ekipni in posamični konkurenci. V strelskem športu bodo v ponedeljek sledili finalni boji v hitrostrelni pištoli na 25 m ter malokalibrski puški, trojni položaj, za moške. V jadralnem razredu 49er FX bosta na sporedu regati za medalje za moške in ženske.

Kar nekaj končnih odločitev bomo znova videli v športni gimnastiki. Tam bodo podelili medalje v disciplinah krogi in preskok za moške ter parter za ženske. V badmintonu bosta finalni preizkušnji v ženskih dvojicah in pri moških posameznikih. Na sporedu so tudi finalne odločitve v dviganju uteži za ženske do 87 kg ter v rokoborbi za ženske v prostem slogu do 76 kg in v grško-rimskem slogu za moške do 60 kg in do 130 kg.