Leto 2020 je bilo tudi za športni svet posebno in težko. Kljub vsem ukrepom in odpovedim je to leto postreglo s številnimi rekordi, uspehi in zgodbami, ki bodo za vedno zapisane v zgodovino športa. Leto pa so zaznamovali tudi športniki in športni strokovnjaki, ki so se na žalost letos od nas za vedno poslovili. Številni so odšli veliko prezgodaj, leto 2020 pa je postreglo tudi z veliko tragičnimi in pretresljivimi usodami športnikov.

Kobe Bryant

Leto 2020 se je že začelo klavrno. Konec januarja je svet pretresla novica, da je v helikopterski nesreči pri kraju Calabasas v Kaliforniji umrl eden najboljših košarkarjev vseh časov Kobe Bryant. Star je bil 41 let. Na krovu helikopterja je bilo sicer devet ljudi, preživel ni nihče, umrla je tudi Kobejeva 13-letna hči Gianna.

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je Bryant do leta 2016, ko je odšel v pokoj, zbral 33.642 točk in bil leta 2008 izbran za najkoristnejšega igralca lige, dvakrat, v letih 2009 in 2010, pa je bil izbran za najboljšega posameznika finala lige NBA. Dvakrat, v letih 2008 in 2012, je bil tudi olimpijski prvak z ameriško reprezentanco.

Diego Maradona

Manj kot mesec dni po svojem 60. rojstnem dnevu je konec novembra umrl eden najboljših nogometašev vseh časov, verjetno pa človek, ki je imel največji vpliv na nogometno igro v njeni zgodovini, Argentinec Diego Armando Maradona. Umrl je zaradi pljučnega edema, zastoja tekočine v pljučih, posledice srčnega popuščanja.

Diego Maradona je umrl 25. novembra letos. Foto: Guliverimage

Maradona velja za enega od najboljših nogometašev vseh časov. Z argentinsko reprezentanco je na svetovnem prvenstvu leta 1986 v Mehiki v eni najboljših, če ne najboljši individualni predstavi v zgodovini svetovnih prvenstev Argentino popeljal do njenega drugega, zadnjega naslova svetovnega prvaka.

Marko Elsner

Po zahrbtni bolezni je letos umrl Marko Elsner, eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov. V bogati karieri je največje uspehe dosegal v dresih ljubljanske Olimpije, beograjske Crvene zvezde in Nice, bil član reprezentanc Jugoslavije in Slovenije, na olimpijskih igrah v Los Angelesu pa je z modrimi osvojil bronasto medaljo.

Janez Kocijančič

Po hudi bolezni je umrl dolgoletni športni funkcionar ter nekdanji politik in gospodarstvenik Janez Kocijančič. Od leta 1991 do leta 2014 je bil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Po osamosvojitvi je odigral eno od ključnih vlog, da je Smučarska zveza Slovenije postala polnopravna članica Mednarodne smučarske zveze, kar pomeni, da so lahko slovenski tekmovalci že jeseni leta 1991, torej še pred osrednjim valom mednarodnih političnih priznanj, začeli nastopati pod zastavo nove države. Posledično je Slovenijo pod svoje okrilje sprejel tudi Mok, tako da je slovenska reprezentanca leta 1992 v Albertvillu prvič nastopila kot samostojna. Kocijančič je bil tedaj vodja delegacije.

Janez Kocijančič je bil od leta 1991 do leta 2014 predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Helena Žigon

V 93. letu starosti je umrla ena najbolj znanih rekreativnih tekačic pri nas Helena Žigon. Sodelovala je na vseh pomembnejših maratonih, tudi v svojih poznih letih. Udeležila se je vseh ljubljanskih maratonov do leta 2015, nastopila pa je tudi na prvem Istrskem maratonu, na katerem je točno na svoj 86. rojstni dan pretekla še svoj zadnji polmaraton.

Valerio Ghirardi

V komaj 59. letu starosti je umrl italijanski smučarski trener Valerio Ghirardi, ki je močan pečat pustil tudi v taboru najboljše slovenske alpske smučarke Tine Maze. Pred prihodom v Tinin tabor leta 2014 je deloval v italijanski paraolimpijski reprezentanci, pred tem pa se je uveljavil v smučarskem svetu. Deloval je v Španiji, kjer je bila njegova varovanka Carolina Ruiz Castillo, največji pečat pa je pustil v domovini, kjer je bil trener ženske ekipe za hitri disciplini. Najbolj ga je zaznamovalo sodelovanje z nekdanjo svetovno prvakinjo Isolde Kostner.

David Stern

V 78. letu starosti je za posledicami možganske kapi umrl nekdanji dolgoletni komisar lige NBA David Stern, ki je najbolj kakovostnemu košarkarskemu tekmovanju poveljeval med letoma 1984 in 2014. Ameriški podjetnik - iz lige NBA je naredil globalni posel in jo med drugim razširil s 23 na 30 moštev - velja za ikono lige in najboljšega komisarja, ki je kadarkoli vodil katero od profesionalnih ameriških športnih lig najvišje ravni.

Tone Škarja

Leto 2020 je bilo zadnje tudi za slovenskega alpinista, gorskega reševalca in pisatelja Toneta Škarjo. Z alpinizmom se je ukvarjal od leta 1956 in opravil več kot tisoč vzponov, od tega 30 prvenstvenih. Med njimi so bili tudi nekateri izmed najodmevnejših v zgodovini slovenskega alpinizma. Leta 1979 je prejel Bloudkovo nagrado, postal je tudi prvi prejemnik nagrade za življenjsko delo v alpinizmu.

Leto 2020 je bilo usodno tudi za Toneta Škarjo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Michael Ojo

Med treningom v Beogradu je zaradi srčnega infarkta umrl 27-letni nigerijski košarkar Michael Ojo, ki je v ligi ABA igral za FMP in Crveno zvezdo. 216 centimetrov visoki center se je na novo sezono, za katero še ni imel delodajalca, individualno pripravljal v Beogradu. Med petkovim treningom v fitnesu, ki je v sklopu Partizanovega stadiona, mu je nenadoma postalo slabo. V bližnji bolnišnici so potrdili smrt, kot razlog pa navedli zastoj srca.

Milka Babović

V Zagrebu je v 93. letu življenja umrla nekdanja hrvaška atletinja, novinarska in televizijska komentatorka Milka Babović, ki se je nekoliko starejši ljubitelji športa spomnijo predvsem po prenosih umetnostnega drsanja

Košarkarski svet

Letos se je za vedno poslovil Mirko Amon, prvi Slovenec, ki je zaigral v jugoslovanski košarkarski reprezentanci. Na svetovnem prvenstvu leta 1950 v Argentini je zbral štiri nastope. Letošnje leto je bilo usodno tudi za 91-letnega Petra Breznika, ki je bil zadnji še živeči ustanovitelj Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Mileta Lisica Foto: Sportida

Letos so se med drugim poslovili še legendarni srbski košarkar Mileta Lisica, ki je med letoma 1996 in 2001 igral tudi za slovensko ekipo Pivovarna Laško, pa dolgoletni generalni sekretar Fibe Bora Stanković, nekdanji košarkar Olimpije Alvaro Teheran, klubska legenda Olimpije Smiljan Steiner, uveljavljeni NBA-popotnik Clifford Robinson, nekdanji igralec ekipe vseh zvezd Eddie Johnson ter legendi Bostona Tommy Heinsohn in K. C. Jones, pa tudi eden najboljših trenerjev v zgodovini košarkarske lige NBA Jerry Sloan. Umrl je tudi Wes Unseld, ki je bil poleg Wilta Chamberlaina (1960) edini košarkar, ki je v isti sezoni postal najboljši debitant v ligi in hkrati osvojil nagrado za najkoristnejšega košarkarja lige.

Nogometni svet

Črno leto je bilo tudi v svetu nogometa. Umrl je Paolo Rossi, nekdanji italijanski nogometaš, ki je blestel na svetovnem prvenstvu leta 1982 v Španiji. Star je bil 64 let. Nekdanji nogometaš Juventusa in Milana je veljal za enega najboljših napadalcev vseh časov. Najbolj je blestel na svetovnem prvenstvu leta 1982 v Španiji, kjer je Italija postala svetovni nogometni prvak.

Nekdanji nogometaš Juventusa in Milana Paolo Rossi je veljal za enega najboljših napadalcev vseh časov. Foto: Guliverimage

Poslovil se je tudi legendarni hrvaški trener, ki je globok pečat pustil tudi v Avstriji, Otto Barić. Leto 2020 je bilo usodno tudi za njegovega trenerskega kolega Gerarda Houllierja. Nekdanji francoski selektor je vodil številne klubske velikane. Treniral je tudi PSG, Lyon, Aston Villo in Liverpool, zadnjega je popeljal do šestih lovorik. Za posledicami srčnega napada pa je umrl nekdanji grški nogometni trener Nikos Alefantos. Alefantos je veljal za najbolj ekscentričnega trenerja v grškem nogometu.

V Trevisu je za posledicami tumorja v 73. letu starosti umrl Ezio Vendrame, nekdanji nogometaš, ki so ga domači mediji poimenovali italijanski George Best.

Finn Christian Jagge

Zaradi bolezni je umrl norveški slalomski olimpijski prvak Finn Christian Jagge, ki je imel šele 54 let. Jagge je olimpijsko zlato osvojil v slalomu leta 1992 v Albertvillu, kjer je ugnal italijanskega zvezdnika Alberta Tombo.

Luce Douady

Komaj 16-letna francoska plezalka Luce Douady, ki si je na lanskem evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Edinburgu na Škotskem zmagovalni oder delila s slovensko plezalko Lučko Rakovec, se je junija smrtno ponesrečila na plezalnem druženju s prijatelji v gorskem masivu Chartreuse na jugovzhodu Francije. Mlada plezalka iz francoskega mesta Chambéry naj bi zdrsnila med prečenjem zavarovanega prehoda med dvema plezalnima sektorjema.

Sir Sterling Moss

Za vedno se je poslovil sir Sterling Moss. Britanec je veljal za enega najboljših voznikov formule 1, pa čeprav v karieri ni nikoli osvojil prvenstva. Moss je nastopal v formuli 1 med letoma 1951 in 1961. Odpeljal je 66 dirk in se pohvalil s 16 zmagami.

Sterling Moss ni nikoli osvojil prvenstva, a je kljub temu veljal za enega najboljših dirkačev. Foto: Getty Images

Zlatko Portner

V 59. letu je nepričakovano umrl Zlatko Portner, nekdanji rokometaš zlate generacije jugoslovanskega rokometa in Metaloplastike iz Šabca, s katero je v letih 1985 in 1986 postal evropski prvak. Nekdanji soigralec Veselina Vujovića, Iztoka Puca, Rolanda Pušnika in drugih reprezentantov je v zadnjih letih deloval kot trener v Švici, kjer je tudi živel. Njegov sin Nikola je eden najboljših evropskih vratarjev, z Montpellierem je leta 2018 osvojil naslov evropskega prvaka.

Hokejski svet

Nesreča ni počivala niti v hokejskih krogih. Septembra je umrl Janez Puterle, ki je bil dolgoletni član ljubljanske Olimpije, za katero je igral 20 sezon. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 v Saporu in leta 1976 v Innsbrucku ter na sedmih svetovnih prvenstvih. Skupno je odigral 101 reprezentančno tekmo ter dosegel 30 golov in 39 podaj.

Boj z boleznijo je izgubil češki hokejski selektor Miloš Riha, ki je umrl v 62. letu starosti. Za vedno se je poslovil tudi Kanadčan Howie Meeker, ki je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal v severnoameriški hokejski ligi NHL.

Boj z boleznijo je izgubil češki hokejski selektor Miloš Riha. Foto: Sportida

Umrl je tudi napadalec Edmonton Oilers Colby Cave, potem ko so ga hospitalizirali zaradi možganske krvavitve. Po hitri operaciji so mu odstranili strdek, ki je pritiskal na možgane, in ga zadržali v umetni komi, a vse je bilo zaman, nekaj dni pozneje je komaj 25-letni kanadski hokejist umrl.

Lara van Ruijven

Mnogo prezgodaj se je za vedno poslovila hitrostna drsalka Lara van Ruijven, lanska svetovna prvakinja na 500 metrov, ki je umrla stara komaj 27 let. Junija letos so ji na treningu v Franciji odkrili avtoimunsko bolezen.

Niels De Vriendt

Na prvi kolesarski dirki po premoru zaradi pandemije koronavirusa se je v začetku julija zgodila tragedija. Umrl je mladi, 20-letni belgijski amater Niels De Vriendt, odpovedalo naj bi mu srce. Dirka za trening v Wortegem-Petegemu v Belgiji se je končala tragično. De Vriendtu, ki je bil član ekipe VDM-Van Durm-Michiels-Trawobo CT, je 13 kilometrov pred ciljem odpovedalo srce. Takoj je sicer dobil zdravniško oskrbo, a tudi 40-minutno oživljanje ni pomagalo.

