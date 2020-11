Diego Armando Maradona (1960 – 2020)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo, 25. novembra 2020, je svet pretresla novica o smrti enega največjih nogometnih čarovnikov, kar jih je bilo moč kdaj koli občudovati na igriščih. V 61. letu je umrl legendarni nogometni as Diego Armando Maradona. Zdaj počiva v družinskem pokopališču v predmestju Buenos Airesa, prizori množičnega žalovanja in histerije, polnih solza, pesmi in izlivov strasti, pa so le še utrdili mit o Maradoni, nogometnemu božanstvu Argentine.

Leto 2020, že tako polno žalostnih prigod, posledic epidemije koronavirusa, je v poznih popoldanskih urah v sredo "udarilo" z novo grozno novico. Le nekaj tednov po 60. rojstnem dnevu je v svojem domu v Tigreju preminil Diego Armando Maradona.

Umrl je zaradi pljučnega edema, zastoja tekočine v pljučih, posledice srčnega popuščanja. Maradona je umrl v spanju, in sicer po zajtrku z nečakom, po katerem je izjavil, da se slabo počuti, in odšel v posteljo.

Na družbenih omrežjih se mu je poklonil ves svet. Največji športni zvezdniki niso skrivali žalosti ob nenadejani izgubi in zaupali, kaj vse jim je pomenil Maradona. Na dan so prišle številne anekdote, prijetni spomini na največje vragolije, ki jih je počel argentinski nogometni genij z znamenito številko 10. Najbolj čustveno je bilo v Argentini in Neaplju, kjer "Diegola" doživljajo kot svetnika.

S smrtjo Diega Armanda Maradone se je končala nogometna zgodba, ki je bila veliko večja od nogometa. V kolumni se ji je posvetil Rok Viškovič.

Njegova življenjska pot je bila nekaj posebnega. Doživel je marsikaj, marsikaj je bilo prikrito. Na vsakem koraku se je znašel v središču pozornosti. Ali zaradi nogometa ali zaradi razuzdanega življenja. Bil je tudi odvisnik od drog. Nekateri so ga klicali bog. O njem krožijo številne zgodbe. Zbrali smo nekaj takšnih, ki jih morda še niste slišali. In tudi deset najlepših zadetkov.

O navezanosti Argentine na pokojnega superzvezdnika sta spregovorila "argentinska Slovenca" Andres Vombergar (Olimpija) in Lucas Mario Horvat (Aluminij).

Maradona je v nogometnem pogledu najbolj cenil rojaka Alfreda Di Stefana, oboževal pa je tudi hrvaškega košarkarja Dražena Petrovića ...

V predsedniški palači Casa Rosada v Buenos Airesu se je od enega najbolj priljubljenih športnikov vseh časov poslovilo kar milijon navijačev.

Stanje v Argentini po smrti nogometnega virtuoza Diega Maradone nam je opisal in približal Slovenec, ki živi v Buenos Airesu, Mirko Vasle.

Naključje je hotelo, da je močno slovensko obarvana Rijeka, na klopi katere sedi Simon Rožman in za katero igra Adam Gnezda Čerin, v četrtek v ligi Europa gostovala v Neaplju, drugem domu v sredo umrlega Diega Maradone. Imela sta kaj videti.

Po tem, ko so se ogromne kolone Argentincev poslovile od 60-letnega pokojnika v vladni palači Casa Rosada, so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki prepeljali do pokopališča Vrta miru v Bellavisti, zahodnem predmestju Buenos Airesa, nato pa ga v ožjem družinskem krogu, prisotnih je bilo še nekaj dolgoletnih prijateljev, pokopali. Diego Armando Maradona je legel k večnemu počitku, pokopan je v neposredni bližini staršev, ki sta umrla pred devetimi oziroma petimi leti.