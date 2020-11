Kaj se je zgodilo z dresom, v katerem je Maradona zabil enega najbolj kontroverznih golov vseh časov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

In kje oziroma v čigavi lasti je modro-beli dres Diega Armanda Maradone, ki je v sredo umrl zaradi posledic pljučnega edema?

Lastnik dresa je nekdanji angleški nogometaš Steve Hodge, ki je bil na prvenstvu član angleške reprezentance, dres pa je dobil povsem po naključju.

Steve Hodge in Maradona v medsebojnem duelu v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Po tekmi sta si v tunelu izmenjala dresa. Foto: Guliverimage

"Ko sem hodil po tunelu s stadiona, se mi je z nasprotne strani približal Maradona. Takoj sem slekel svoj dres in on je storil enako. Kar tam sva ju zamenjala. Vse skupaj je trajalo deset sekund," je v enem od pogovorov razložil Hodge, ki se je takrat zaradi televizijskih obveznosti dlje časa zadržal na stadionu in zato tudi naletel na Argentinca.

Maradonov dres je trenutno razstavljen v Angleškem nacionalnem nogometnem muzeju v Manchestru in med angleškimi ljubitelji nogometa še danes zbuja mešane občutke.

"Do Maradone nisem čutil nobenega sovraštva. Za napako krivim stranskega sodnika," je nekoč dejal Hodge.

Priznal je, da ne ve, ali je Maradona njegov dres obdržal ali ne.

Dres na dražbi za dva milijona dolarjev?

Otoški mediji medtem poročajo, da bi trenutni lastnik Maradoninega dresa tega nameraval prodati na dražbi.

Ameriški strokovnjak za dražbe športnih predmetov David Amerman je priznal, da je vednost dresa težko oceniti, da pa ve, da lastnik zanj zahteva dva milijona dolarjev na privatni dražbi. Dejal je še, da bi bilo dva milijona zanj sicer težko iztržiti, a ne vidi razloga, da kdo tega zneska ne bi bil pripravljen odšteti, če ima denarja pač dovolj.

"Na dres ne morete kar nalepiti cene. A če najdete pravo osebo na pravem mestu, je to možno."

Kot je še povedal, je bila na dražbi nedavno prodana Maradonova nogometna izkaznica za 10.000 dolarjev, pred nekaj leti pa je bila vredna vsega nekaj sto dolarjev.

"To je bilo pred njegovo smrtjo. Včeraj sem še eno videl na internetu za 20.000 dolarjev," je še dejal Amerman, ki se strinja s tem, da gre pri dresu iz leta 1986 za unikaten izdelek in za obdobje po nogometaševi smrti.

