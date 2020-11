Življenjska pot argentinskega nogometaša Diega Armanda Maradone je bila nekaj posebnega. Doživel je marsikaj, marsikaj je bilo prikrito. Na vsakem koraku se je znašel v središču pozornosti. Ali zaradi nogometa ali zaradi razuzdanega življenja. Nekateri so ga klicali bog. In o njem krožijo številne zgodbe. Zbrali smo nekaj takšnih, ki jih morda še niste slišali.

Odkrili ga pri osmih, pri 12 navduševal na štadionu

Maradona se je rodil kot četrti otrok. Pred njim so luč sveta ugledale tri sestre. Njegovo otroštvo je bilo težko. Za tiste čase se je govorilo, da je bil le nogomet tisti, ki je lahko rešil mladino pred vsemi pastmi. Pri osmih letih ga je opazil lovec na talente, potem ko je Diego igral nogomet v klubu iz svoje soseščine Estrella Roja. Kmalu je postal nosilec mladih vrst v klubu Argentinos Juniors, pri 12 letih pa je ob polčasu članske ekipe navduševal gledalce s svojimi nogometnimi mojstrovinami.

Po zadetem golu naj bi vdihaval kokain

Za Maradono je bilo znano, da je imel težave z drogami. Številna leta je bil bitko s kokainom, od katerega je bil odvisen. Prvič naj bi ga vzel leta 1983, ko je igral za Barcelono, vse skupaj pa se je stopnjevalo v obdobju njegovega igranja v Neaplju. Izpuščal je celo treninge in tekme, kot uradni razlog pa so navedli stres.

Leta 1986 se je zgodil prav poseben incident. Tisto leto je Maradona na svetovnem prvenstvu popeljal Argentino na nogometni Olimp. Mesec po velikem zmagoslavju so organizirali globalno tekmo All-Star v Pasadeni. Tudi na tej tekmi se je vpisal med strelce. In ob proslavljanju gola je moški stekel do njega, Maradona pa je z njegove roke nekaj vdihnil, kar je razvidno tudi v spodnjem videu. Vsi so bili prepričani, da je bil to kokain.

"Cerkev" Maradone

Za njegov 38. rojstni dan (30. oktobra 1998) sta dva velika navijača, Hernan Amez in Hector Capomar, v Rosariu ustanovila cerkev Diega Armanda Maradone. Na ta dan sta proslavljala svoj božič. Leta so minevala, vse več ljudi pa se jima je ob prazničnem dnevu pridružilo. Tako je začela nastajati nova religija, a z novim bogom. Bogom nogometa, ki sliši na ime Maradona.

Argentinski pevec Andres Calamaro je na primer ustvaril pesem z naslovom Bog nogometa.

Število otrok? "Dva sta zakonska, preostali produkt mojega denarja in napak."

Maradona je živel razuzdano življenje. Velikokrat je skočil tudi čez plot, zato so ga v nekem intervjuju vprašali, koliko otrok ima v resnici. Maradona jim je odgovoril v svojem slogu: "Zakonski sta Dalma in Giannina, preostali so produkt mojega denarja in napak."

Tetovaža Cheja Guevare in Fidela Castra

Ni skrival svojega političnega prepričanja. Podpiral je kubanskega političnega vodjo Fidela Castra in zanimivo je, da sta oba umrla 25. novembra, le da je zadnji dočakal 30 let več kot nogometni velikan: "Govorila sva o politiki in veliko me je naučil." Maradona je simpatiziral tudi s Hugom Chavezom in Chejem Guevaro.

V družbi Fidela Castra Foto: Reuters

Na levi nogi je imel tetovažo Fidela Castra, na desni roki pa podobo Guevare, ki je bil revolucionar argentinskega rodu. "Nosim ga na svoji roki in v srcu. Spoznal sem njegovo zgodbo. Naučil sem se ga ljubiti. Mislim, da vem resnico o njem," je slavni Argentinec razložil, zakaj se je odločil za prav posebno tetovažo, s katero je tako kot s svojim življenjem razburkal svetovno javnost.

Messi dočakal legendarno številko 10

Zaradi njegovih predstav v dresu argentinske nogometne reprezentance je nacionalna nogometna zveza naslovila prošnjo na Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), ali lahko upokojijo številko 10, ki je krasila hrbet Diega Maradone. Pri Fifi tej zahtevi niso ugodili, zato lahko rečemo, da je bil Lionel Messi vesel, da je dočakal legendarno številko.

Pogovorna oddaja

Leta 2005 se je odločil za novo poglavje svojega življenja. Na argentinski televiziji je imel lastno oddajo, ki se je imenovala La Noche del 10 (Noč številke 10).

Presenetljivo je bil njegov osrednji gost uvodne oddaje brazilski nogometni velikan Pele. Zanju je bilo znano, da nista bila na isti valovni dolžini, kar pa se v takratni oddaji ni videlo. Na navdušenje vseh sta si celo podajala žogo z glavo.

Da med njima ni bilo prave prijateljske vezi, pa je bilo spet mogoče videti že naslednje leto na odprtju svetovnega prvenstva v Nemčiji, kjer Maradona ni želel biti v družbi Brazilca: "Nisem tu, da bom gledal prekletega Peleja hoditi naokoli."

Kritik ni znal dobro prenesti

Maradona se je po koncu nogometne kariere podal tudi v trenerski svet. Kot nogometaš je za izbrano vrsto Argentine igral kar 17 let, na 91 tekmah pa dosegel 34 golov in z njo leta 1986 osvojil svetovno prvenstvo.

Kot selektor jo je vodil med letoma 2008 in 2010. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki leta 2010 je bil deležen številnih kritik navijačev in novinarjev.

Ko mu je uspelo pripeljati ekipo na zaključni turnir, je tistim, ki so ga kritizirali, dejal: "Povlecite ga in vlecite ga še naprej. Oprostite, dame, za moje besede."

"Premlad", a je kmalu vse skupaj prepričal

Diego Maradona je debitiral v članski reprezentanci Argentine pri vsega 16 letih. Ni bilo malo takšnih, ki so govorili, da bi lahko kljub mladosti zaigral na svetovnem prvenstvu leta 1978, ki ga je gostila Argentina. A mu je selektor Cesar Luis Menotti zaprl vrata, saj je poudarjal, da je pri 17 letih premlad.

Zato pa je leta 1979 pokazal, da je na igrišču pravi vodja in da bi si že leto pred tem zaslužil mesto med najboljšimi. Pri 18 letih je na Japonskem popeljal argentinsko reprezentanco do 20 let do naslova prvaka. Kako je navduševal v finalu proti Sovjetski zvezi in na turnirju, na katerem je dosegel šest golov ter prejel nagrado za najboljšega nogometaša prvenstva, si poglejte v spodnjem videu.

Naslovi, ki se jih je veselil Maradona:

Boca Juniors

- prvenstvo Argentine Metropolitano 1981 (River Plate premagal Nacional)

Barcelona

- pokal Španije 1982/83

- ligaški pokal Španije 1983

- superpokal Španije 1983

Napoli

- Serie A: 1986/87, 1989/90

- pokal Italije 1986/87

- pokal Uefa 1988/89

- superpokal Italije 1990

Argentina:

- mladinsko svetovno prvenstvo Fifa 1979

- svetovno prvenstvo Fifa 1986

- pokal Artemio Franchi (prvak Uefe – prvak Cope Americe) 1993.

TOP 10 golov

Sklenimo rubriko na zelenici, na kateri si je ustvaril ime, ta bo za vse večne čase z zlatimi črkami zapisana v nogometno zgodovino. Uživajte v njegovih 10 najbolj znanih golih, še prej pa omenimo dva, o katerih je bilo že neštetokrat govora.

V četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 (Argentina ga je osvojila) proti Angliji je na štadionu v Mehiki pred 115 tisoč gledalci poskrbel, da se je govorilo o njem in Argentini. Tekma je imela poseben naboj, saj je Argentina pred štirimi leti bila vojno za Falklandske otoke, v kateri je v 74 dneh na obeh straneh padlo približno tisoč ljudi.

V 51. minuti je Maradona z roko pospravil žogo za hrbet Petra Shiltona, a sodniki tega takrat niso videli. O božji roki je Maradona po tekmi povedal: "Malo je bila moja, malo pa božja."

Čez štiri minute je sledila nova ekstaza navdušenja v argentinskem taboru. Maradona je prejel žogo na svoji polovici igrišča, uprizoril slalom med angleškimi nogometaši, za konec pa osmešil še vratarja. Gol, ki je bil izbran za gol stoletja.