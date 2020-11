Maradono po čustvenem sprevodu pokopali poleg staršev

Po tem, ko so se ogromne kolone Argentincev poslovile od 60-letnega pokojnika v vladni palači Casa Rosada, so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki prepeljali do pokopališča Vrta miru v Bellavisti, nato pa ga v ožjem družinskem krogu, prisotno je bilo še nekaj prijateljev, pokopali. Diego Armando Maradona je legel k večnemu počitku, pokopan je v neposredni bližini staršev, ki sta umrla pred devetimi oziroma petimi leti.

Iz Argentine, kjer so se po smrti Maradone mnogokrat kršili ukrepi za preprečitev širjenja izbruha novega koronavirusa, žal poročajo tudi o nasilju in neredih. Zgodili so se pred predsedniško palačo, katere vrata so bila za navijače, ki so se želeli posloviti od velikega nogometnega junaka, na željo družine odprta 12 ur.

Nato so Maradonovo krsto prepeljali iz palače na pokopališče, tako da se številnim navijačem, ki so čakali v nepregledni koloni, ni posrečilo vstopiti v palačo. Nekateri izmed njih so bili tako razočarani, da so povzročili izgrede. Metali in razbijali so tudi steklenice, zato je morala posredovati policija. Uporabila je tudi vodne topove in solzivec, nato pa je imela zelo pomembno vlogo tudi pri varovanju na sprevodu.

Družina Maradona je zavrnila predlog, da bi krsto pokojnika na pokopališče prepeljali s helikopterjem.

Ko se je Maradonova krsta skupaj s preostalo pogrebno povorko odpravila po glavnih cestah proti pokopališču, jo je pozdravilo ogromno ljudi. Nekateri izmed njih so se hoteli čim bolj približati avtomobilu s krsto, tako da je nastala gneča.

Policija je morala umirjati zadeve navijači pa so ob čustvenem slovesu od enega največjih nogometašev vseh časov, vzklikali: "Diego ni mrtev, Diego živi v našem narodu."

Pogrebu je prisostvovalo okrog 40 ljudi. Večinoma so bili prisotni sorodniki Diega Armanda Maradone, pa tudi nekaj prijateljev, zlasti iz nogometnih krogov. Nekdanja žena Claudia Villafana je prišla na pogreb v spremstvu hčera Dalme in Giannine, prišla je tudi nekdanja partnerka Veronica Ojeda s sinom Dieguitom Fernandom, na pogrebu je bila tudi Jana Maradona, jo je priznal za hči šele pred nekaj leti, prišli so brat Raul, pa sestre Ana, Rita in Elsa …

