Fenomen Maradona: Ljudje plezajo čez ograje, bojimo se katastrofe

"Vijejo se kolone ljudi, okoli vladne palače so postavljene ograje in ljudje plezajo čez njih, da bi se lahko poslovili od Maradone," o trenutnem stanju v Argentini po smrti nogometnega virtuoza Diega Maradone razlaga Slovenec, ki živi v Buenos Airesu, Mirko Vasle.

Svet je v sredo pretresla novica, da se je zaradi zaradi pljučnega edema, zastoja tekočine v pljučih in posledice srčnega popuščanja za vedno poslovil nogometni velikan Diego Maradona. Od Božje roke, kot je bil eden od vzdevkov slovitega Argentinca, se je v Buenos Airesu in tudi na stadionu la Bombonera kljub ukrepom zoper koronavirus zbralo na tisoče ljudi, ki se v solzah spominjajo nogometnega velikana. S težavami se ubadajo predvsem oblasti, saj pričakujejo, da se bo kljub pandemiji od nogometne legende v argentinski metropoli poslovilo kar milijon ljudi.

Truplo nekdanjega nogometaša so v četrtek prepeljali v predsedniško palačo Casa Rosada. Takšna čast je nazadnje pred desetletjem pripadla nekdaj priljubljenemu predsedniku Nestorju Kirchnerju. "Predsednik države je že v sredo razglasil tri dni žalovanja, za pogreb pa je takoj ponudil predsedniško palačo. Diego je v Argentini veljal za živi mit. Ljudje se niso ubadali z njegovim življenjem, niso sodili njegovega načina življenja, pomemben je bil le Diego kot nogometaš. Vsem je zelo težko," je o trenutnem stanju v državi povedal Mirko Vasle, ki živi v Argentini in že 33 let v slovenščini ustvarja in oddaja Okence v Slovenijo, radijsko oddajo v slovenskem jeziku.

Mirko Vasle (na sliki desno) v družbi brata Juana Vasleta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Narod je zelo potrt, drugi pa so zaradi trenutne situacije zelo jezni. Tukaj se danes (z Vasletom smo se pogovarjali v četrtek, op. p.) ukrepi zoper koronavirus sploh ne spoštujejo. Več kot polovica ljudi je brez zaščitnih mask. Tu ni pouka že celo leto, nikamor ne smemo, prepovedano je oditi na avion, praktično vse je prepovedano. A za to danes so naredili izjemo. Najhuje je ljudem, ki zaradi ukrepov niso smeli pokopati svojcev, zdaj pa so lahko vsi na ulicah," pripoveduje Vasle.

"Vijejo se kolone ljudi"

Maradona se je v sredo za vedno poslovil. Foto: Reuters O tem, kaj je Maradona pomenil za Argentino priča tudi dejstvo, da ljudje brez prestanka vztrajajo na ulicah in pred predsedniško palačo. "To je res fenomen. Danes (v četrtek, op. p.) naj bi bila državna palača odprta do 16. ure, saj se ljudje poslavljajo od Maradone, a so zaradi gneče to uro zamaknili za tri ure. Vijejo se kolone ljudi, okoli vladne palače so postavljene ograje in ljudje plezajo čez ograje, da bi se lahko poslovili od Maradone. Neverjetno, kaj se dogaja, a to je latinski narod," razlaga Vasle in poudarja, da ima policija pri tem zvezane roke.

"To so spet politične vode. V Argentini je tako, da če policija ubije barabo, potem gre v zapor policist. Za nekatere je to nepredstavljivo. Zato se lahko v teh dneh zgodi karkoli. Ljudje so na ulicah. Lahko se zgodi katastrofa, malo se bojim, kaj še bo," pripoveduje Vasle.

Največji promotor Argentine v svetu

Tudi časopisi in TV ekrani so v tej drugi največji državi v Južni Ameriki v zadnjih dneh obkroženi le z Maradono. "Kot nogometni navijač lahko rečem, da si je to zaslužil. Na svetovnem prvenstvu leta 1986 je Diego postal legenda. Takrat smo šli vsi na ulice in proslavljali. Tega se danes spominjajo vsi. Videl sem ga tudi v živo, kako je pri petnajstih letih debitiral na igrišču. Nekoč je neki argentinski pisatelj zapisal: "Ne zanima me, kaj Maradona počne s svojim življenjem, zanima me le, kaj naredi z mojim." Že v tem se kaže, kakšen vpliv je imel na življenja ljudi. Bil je največji ambasador Argentine po celem svetu," je prepričan Vasle.

Foto: Reuters

"Kljub vsem zaostritvam so ljudje odšli na ulice in še hodijo, vsi so živeli za Diega. Če ne živiš tukaj, to težko razumeš. Argentine ne moreš razumeti, če je ne doživiš, tu ljudje živijo za nogomet. Je povsem drug svet. Diego je bil pristen Argentinec. Glasen, vedno je povedal, kaj misli, zato so ga ljudje vzeli za svojega. Težko bo kdo kdaj presegel to, kar je bil Diego za Argentino. Kot nogometaš je bil edinstven," je še prepričan Vasle.

Preberite še: