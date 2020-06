To so nova dejstva o tragični nesreči, v kateri je umrl Kobe Bryant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dan prihajajo nova dejstva o helikopterski nesreči, v kateri so umrli Kobe Bryant, njegova hči Gianna in še sedem ljudi. Foto: Getty Images

Skoraj pet mesecev po tragični helikopterski nesreči, v kateri je umrlo devet ljudi, vključno s košarkarsko legendo Kobejem Bryantom in njegovo 13-letno hčerko Gianno, na dan prihajajo nove podrobnosti glede poteka dogodkov. Izkazalo se je, da je bil pilot Ara Zobayan, ki je upravljal zrakoplov, v trenutku strmoglavljenja povsem dezorientiran in da je bil posrednik, ki je za Bryanta urejal helikopterski prevoz, zaskrbljen glede vremenske napovedi.

Raziskava nesreče, ki se je zgodila 26. januarja letos, je pokazala, da je pilot helikopterja Aru Zobayan med pogovorom s kontrolorjem poleta sporočil, da se vzpenja na višino 1.200 metrov, da bi se dvignil nad oblak, v resnici pa je v tistem trenutku že izgubljal višino in se bližal hribovitemu območju Calabasasa, kamor je nazadnje trčil. To kaže na to, da je bil pilot v trenutkih pred nesrečo povsem dezorientiran, razkriva poročilo.

Na plan prihajajo tudi nove informacije v zvezi s pomisleki glede vremenske napovedi. Po poročanju časnika Los Angeles Times je posrednik, ki je za Bryanta urejal polet v Thousand Oaks na severozahodu Los Angelesa, večer pred nesrečo pilotu izrazil pomisleke glede napovedanega slabega vremena, ta pa mu je naslednje jutro preko SMS-sporočila zatrdil, da bi glede vremena "moralo biti vse v redu", saj naj bi bila novejša vremenska napoved bolj obetavna kot večer prej.

Gre za novo odkritje med 1.700 dokumenti, ki so jih v sredo razkrili zvezni regulatorji. Dokumenti še vseeno ne razkrivajo končnih ugotovitev glede razloga za nesrečo, sledilo jim bo še končno poročilo.

