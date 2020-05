Brat pokojnega pilota pokazal na Bryanta? "Za nesrečo so krivi potniki."

V ZDA še vedno veliko prahu dviguje nesreča helikopterja pri Los Angelesu, v kateri sta konec letošnjega januarja umrla košarkarski zvezdnik Kobe Bryant in njegova hči Gianna Bryant. V nesreči je umrlo vseh devet ljudi, sodni dokumenti pa razkrivajo, da brat pokojnega pilota odgovornost za nesrečo pripisuje potnikom. Očita jim namreč malomarnost in poudarja, da so bili seznanjeni s potencialnimi tveganji glede poleta.

Po poročanju CNN se je brat pokojnega pilota s tem odzval na tožbo, ki jo je proti pilotu na sodišče vložila Vanessa Bryant, vdova pokojnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta. Odvetniki Bergeja Zobayana, ki na sodišču nastopa kot naslednik svojega brata in zagovarja interese pokojnega pilota Areja Zobayana, v sedem strani dolgem dokumentu navajajo, da so vse poškodbe in škoda, ki so jo utrpeli potniki, posledica njihove malomarnosti.

Helikopter strmoglavil v meglenih vremenskih razmerah

Spomnimo, helikopter, na krovu katerega je bilo devet ljudi, med drugim tudi Kobe Bryant in njegova hči Gianna Bryant, je v meglenih vremenskih razmerah 26. januarja letos strmoglavil na hribovitem območju blizu Los Angelesa. Potniki so s helikopterjem potovali na prizorišče mladinske košarkarske tekme.

Kobe in Gianna Bryant sta 26. januarja umrla v strmoglavljenju helikopterja blizu Los Angelesa. Foto: Getty Images

Bryantova je 24. februarja letos, torej na isti dan, ko je potekala spominska slovesnost za njenima umrlima možem in hčerko, prek svojega odvetnika vložila tožbo proti pokojnemu pilotu. V tožbi je odgovornost za nesrečo poleg pilota pripisala tudi helikopterski družbi Island Express, ki jima je očitala več primerov malomarnosti.

Brat pokojnega pilota odgovornost za nesrečo pripisuje potnikom

Medtem ko v podjetju v ponedeljek niso komentirali dogajanja na sodišču, češ da sodni proces še poteka, sodni dokumenti, ki jih je pridobil CNN, razkrivajo, da Zobayan zavrača navedbe, da je za helikoptersko nesrečo odgovoren njegov pokojni brat, in krivdo pripisuje malomarnosti potnikov.

Žena Kobeja Bryanta je edina od svojcev žrtev helikopterske nesreče, ki poleg helikopterske družbe odgovornost za nesrečo pripisuje tudi pokojnemu pilotu. Foto: Reuters

"Ta malomarnost je bila poglaviten vzrok za povzročitev škode, za katero obtoženec ne nosi nobene odgovornosti," se glasi odziv obrambe. Ob tem navajajo, da pilot ni mogel nadzirati malomarnosti, napak ali napačne odločitve tretjih strank. Kot poudarjajo odvetniki, ki zastopajo pilotovega brata, bi moralo sodišče tožbo takoj umakniti.

Pregled tožbenih zahtevkov svojcev žrtev nesreče sicer kaže, da se je za tožbo proti pokojnemu pilotu edina odločila Vanessa Bryant. Drugi svojci v tožbah odgovornost za nesrečo namreč pripisujejo samo helikopterski družbi, poroča CNN.