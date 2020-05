Bryantova vdova toži šerifa okrožja LA

Tožbeni zahtevek, tega so pravni zastopniki Bryantove vložili v petek, je dobila revija People. V njem Bryantova zahteva odškodnino zaradi duševnih bolečin, čustvene stiske in duševne tesnobe, ki jih je pretrpela zaradi razkritja fotografij s prizorišča tragedije. Gre za grafične fotografije s prizorišča nesreče, ki so jih posneli predstavniki šerifovega urada ter jih delili z drugimi osebami.

Kobe in Gianna Bryant sta bila med devetimi ljudmi, ki so umrli v helikopterski nesreči 26. januarja na hribovitem območju zahodno od Los Angelesa. Glede na spis, ki ga je pridobila revija People, "je bilo na kraju dogodka nič manj kot osem šerifovih namestnikov, ki so z mobilnimi telefoni fotografirali mrtve otroke, starše in trenerje".

"Kot so pozneje potrdili v šerifovem uradu, šerifovi namestniki niso imeli preiskovalnega namena za fotografiranje na kraju nesreče. Namesto tega so šerifovi namestniki fotografirali v svoje osebne namene," je zapisano v tožbenem zahtevku. Za fotografiranje kraja nesreče so bili po informacijah revije pooblaščeni edino preiskovalci Nacionalnega odbora za varnost v prometu in sodni izvedenci medicinske stroke.

Foto: Reuters

Marca priznal, da so njegovi namestniki fotografirali kraj nesreče

Šerif Alex Villanueva je marca priznal, da so njegovi namestniki fotografirali kraj nesreče, potem ko je Los Angeles Times poročal o obstoju posnetkov. Spletni novičarski portal TMZ.com je takrat poročal o gostilničarju, ki je vložil pritožbo, potem ko je slišal, kako se je pripravnik za šerifovega namestnika hvalil in kazal fotografije s kraja nesreče stranki v baru. Villanueva je marca ukrepal, identificiral vpletene ter naročil uničenje fotografij, da jih ne bi bilo mogoče več razširjati.

Takrat je Vanessa Bryant šerifov urad zaprosila za notranjo preiskavo in sankcije za vse vpletene. Škoda pa je bila že narejena, saj so se fotografije začele viralno širiti po spletu. A, kot izhaja iz tožbenega zahtevka, je šlo bolj kot ne za brisanje sledi, kajti "namesto da bi uradno raziskali obtožbe, je vodstvo šerifovega urada namestnikom naročilo, da proti njim ne bodo sprožili disciplinskega postopka, če bodo fotografije sami izbrisali," poroča revija People.

"S tožbo želimo zgolj uveljaviti odgovornost, zaščititi žrtve in zagotoviti, da v prihodnosti nihče ne bo več kaj takega počel," je družina Bryant prek službe za stike z javnostmi sporočila reviji People.

