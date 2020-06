Vanessa Bryant: Kobejeva smrt bo našo družino stala več sto milijonov

Sodeč po sodnih dokumentih v tožbi proti pilotu in helikopterski družbi, ki je bila januarja letos odgovorna za nesrečo Kobeja Bryanta in njegove hčerke Gianne, bo njuna smrt družino Bryant stala več sto milijonov dolarjev.

Tako vsaj pravi vdova Vanessa Bryant, ki naj bi v sodnih dokumentih navedla, da bi bili "bodoči prihodki Kobeja Bryanta ekvivalentni več sto milijonom dolarjev", ki pa so jih zdaj izgubili, pri čemer sicer ni točno jasno, kako visoko odškodnino zahteva oziroma ali je ta enaka izgubi, ki jo bo njena družina občutila zaradi smrti Kobeja in Gianne.

Vanessa v tožbi proti pilotu in helikopterski družbi, ki jima očita številne malomarnosti, zahteva več vrst odškodnin, saj so, po njenem mnenju, oni krivi za nesrečo, ki se je zgodila 26. januarja letos in v kateri je poleg Gianne in Kobeja umrlo še sedem ljudi.

Trinajstletna Gianna je bila Kobejeva naslednica, ki so ji pripisovali uspešno košarkarsko kariero. Foto: Getty Images

Na sodišču vložila tožbo, dolgo 72 strani

Prek odvetnika je vdova Kobeja Bryanta vložila 72 strani dolgo tožbo, v kateri med drugim pilotu, ki je v nesreči prav tako izgubil življenje, očita neprimerno oceno vremenskih razmer ter kasnejše neupoštevanje meglenih vremenskih razmer tistega usodnega jutra. Obtožuje ga tudi nestrokovnega in neprimernega ravnanja s helikopterjem ob vzletu, kar je na koncu privedlo do nesreče, v kateri so umrli vsi na krovu.

Malomarnost očita tudi helikopterski družbi Island Express Helicopter, pri kateri so dogodek označili za "tragično nesrečo", drugega komentarja na tožbo pa niso imeli.

Vanessa in Kobe sta dobila štiri hčerke: Gianno, Capri, Natalio in Bianko. Foto: Getty Images

Brat pokojnega pilota: "On ne nosi nobene odgovornosti"

Se je pa v začetku maja, takoj zatem, ko je Vanessa vložila to tožbo, oglasil brat pokojnega pilota Areja Zobayana, Berge Zobayan. Ta je postal njegov zagovornik na sodišču, kjer je dejal, da Are "ne nosi nobene odgovornosti" v nesreči.

Še več, odgovornost za nesrečo je pripisal kar potnikom, ki jim očita malomarnost in poudarja, da so bili seznanjeni s potencialnimi tveganji glede poleta. "Ta malomarnost je bila poglavitni vzrok za povzročitev škode, za katero obtoženec ne nosi nobene odgovornosti," se glasi odziv obrambe. Kot poudarjajo odvetniki, ki zastopajo pilotovega brata, bi moralo sodišče Vanessino tožbo takoj umakniti.

Vanessa je sicer edina, ki je vložila tožbo tudi proti pilotu, saj drugi svojci pokojnih odgovornost za nesrečo pripisujejo samo helikopterski družbi.

