Umestitev Bryanta v hišo slavnih prestavili na pomlad

Umestitev legendarnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta v hišo slavnih, ki bi morala biti 29. avgusta v ZDA, so zaradi koronavirusne krize prestavili na prihodnjo pomlad. Poleg Bryanta, ki je januarja tragično umrl v helikopterski nesreči, bosta v hišo slavnih od velikanov ameriške lige NBA sprejeta tudi Tim Duncan in Kevin Garnett.

"Avgusta zagotovo ne bo nobene slavnostni," je ameriški ESPN citiral direktorja hiše slavnih Jerryja Colangela, ki je dodal: "V nekaj tednih se bomo, upam, sestali in se odločili, kako, kdaj in kje."

Bryant je umrl 26. januarja v helikopterski nesreči v starosti 41 let. Poleg njega so v nesreči umrli še njegova 13-letna hčerka Gianna in sedem drugih ljudi.

Z Los Angeles Lakers, za katere je igral dve desetletji, je osvojil pet naslovov prvaka v ligi NBA in bil 18-krat izbran za tekmo vseh zvezd. Leta 2008 je bil izbran za najkoristnejšega košarkarja lige, dvakrat pa je bil MVP finala (2009 in 2010).