Nenadna smrt nigerijskega "orjaka"

Kurir in drugi srbski mediji poročajo, da je med treningom v Beogradu zaradi srčnega infarkta umrl 27-letni nigerijski košarkar Michael Ojo, ki je v ligi ABA igral za FMP in Crveno zvezdo.

Košarkarski svet pretresa vest iz Srbije, kjer je umrl uveljavljeni nigerijski košarkar Michael Ojo, ki je svojo telesno moč in košarkarsko znanje kot zahteven tekmec razkazoval tudi v slovenskih dvoranah.

Kar 216 centimetrov visoki center iz nigerijskega Lagosa je po igranju v ameriški srednješolski (Tennesee) in študentski (Florida State) košarki leta 2017 pripotoval v Evropo in okrepil FMP iz Železnikov. Z borbenimi predstavami je v oko padel tudi sosedom iz Crvene zvezde, ki so center zvabili v svoje vrste. Rdeče-beli dres beograjskega kluba je nosil nepolni dve sezoni ter nastopal tudi v evroligi.

Kot poročajo srbski mediji, se je na novo sezono, za katero še ni imel delodajalca, individualno pripravljal v Beogradu. Med petkovim treningom v fitnesu, ki je v sklopu Partizanovega štadiona, mu je nenadoma postalo slabo. V bližnji bolnišnici so potrdili smrt, kot razlog pa navedli zastoj srca.

