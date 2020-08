Po številnih spremembah pripravljeni na nov začetek

Za Krko se je tako kot za preostale slovenske klube končala sezona predčasno in brez končnih odločitev. Dolenjci so v ligi ABA zasedali mesta v spodnjem delu lestvice, bili so v borbi za obstanek, v državnem prvenstvu pa so zasedali mesta, ki so vodila v izločilne boje. Po predčasnem koncu sezone je ekipa sedemkratnih slovenskih prvakov doživela številne spremembe. Uvodoma sta košarkarje na prvem treningu pozdravila predsednik kluba Andraž Šuštarič in Jure Balažič, ki je po koncu prejšnje sezone sklenil športno pot in postal novi direktor sedemkratnih državnih prvakov.

Na prvem treningu so pri Krki vadili kapetan Luka Lapornik, novinci Nejc Barič, Jan Kosi, Jure Škifić, Adin Vrabac in Jan Rebec, pa tudi Krkin podmladek, ki ga sestavljajo Miha Škedelj, Martin Jarc Jančar, Luka Medved in Leon Stergar. Jakov Stipaničev je posojen v Zlatorog Laško, kjer bo dobil potrebno minutažo za svoj razvoj.

Jure Balažič bo po novem opravljal vlogo športnega direktorja kluba, kjer je zamenjal Mira Župevca. Foto: KK Krka Novo mesto

Čakajo še na Američana

"Vesel sem, ker so vsi fantje zdravi prišli na priprave. V prihodnjih dneh bomo popolnili svoje vrste. Verjamem, da bomo hitro našli tudi center, ki ga še čakamo. Vesel sem, ker smo dobro izkoristili tisto spomladansko-poletno obdobje za kvalitetno vadbo. Tudi danes imamo vse pogoje za dobro delo. Naša naloga je, da avgust in september dobro izkoristimo in se pripravimo na tekmovanja, ki sledijo. Želel bi si, da v novi sezoni premoremo več kontinuitete v naši igri in da mladi igralci naredijo korak naprej ter izkoristijo svoje priložnosti," je na prvem treningu dejal trener Krke Vladimir Anzulović.

Prvič se je v Krkinem ogrevalnem dresu potil tudi Nejc Barič, ki se je v Novo mesto preselil iz Kopra Primorske. "Komaj smo čakali, da se sezona začne. Prvi trening je hitro minil, opravili smo nekaj prevencijskih vaj. Smo na novo sestavljeni, čakamo še Američane, potem pa je naša naloga, da naredimo dobro vzdušje v igri in zunaj parketa. Prepričan sem, da nam bo to uspelo," je povedal Barić.

Krki se bosta v prihodnjih dneh pridružila še Američana Jairus Lyles in Rod Camphor. Novomeščani bodo sezono v slovenski ligi začeli 26. septembra z domačo tekmo proti Šenčurju, v ligi ABA pa se bo Krka za uvod 3. oktobra pomerila s Cedevito Olimpijo.

