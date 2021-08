Košarkarji in kajakašici na mirnih vodah v boj za finale, Tina Šutej je že tam

Danes je spet dan za olimpijsko košarko. V Tokiu še neporažena četa Aleksandra Sekulića se bo v polfinalu pomerila s prav tako še neporaženo izbrano vrsto Francije. Tekma se bo začela ob 13. uri. Luka Dončić in druščina bodo takrat že vedeli, kdo je v finalu in koga čaka boj za tretje mesto, saj bosta v prvem polfinalu že ob 6.15 po slovenskem času obračunali reprezentanci ZDA in Avstralije.

Točno opoldne bo s finalom skoka ob palici začela slovenska atletinja Tina Šutej, kajakašici na mirnih vodah Špelo Ponomarenko Janić in Anjo Osterman pa po povsem spodletelem nastopu v dvojcu čaka popravni izpit v polfinalu sprinta enojcev na 500-metrski razdalji. Polfinala so na sporedu okoli tretje ure zjutraj, finale pa malo po peti uri po slovenskem času.

Slovenski pridih ima tudi olimpijski turnir v golfu, na katerem se bo Pia Babnik borila v drugem krogu. Po prvem dnevu je 17-letna Ljubljančanka zasedla 23. mesto med 60 tekmovalkami.

Kar 28 končnih odločitev

Danes bodo japonski prireditelji olimpijskih iger podelili kar 28 kompletov odličij. V atletiki se bo v skoku ob palici za medaljo potegovala tudi Šutejeva, to pa bo tudi edina končna ženska disciplina na Olimpijskem stadionu. Atleti se bodo za kolajne borili v troskoku, suvanju krogle, v teku na 110 metrov z ovirami ter teku na 400 metrov.

V Sapporu na otoku Hokaido pa bosta na sporedu vzdržljivostni atletski preizkušnji, v hitri hoji na 20 kilometrov za ženske in na 50 kilometrov za moške.

Danes bo znan tudi olimpijski zmagovalec v daljinskem plavanju na deset kilometrov in nosilke kolajn v skokih v vodo z desetmetrskega stolpa. V športnem plezanju se bodo v kombinaciji za odličja spopadli moški, te pa čaka še finale rolkanja v disciplini park.

V nogometu se bodo v malem finalu za bron pomerile reprezentantke Avstralije in Združenih držav Amerike (veliki finale s Švedsko in Kanado bo v petek), na sporedu so finalni boji v hokeju na travi (Indija in Nemčija za bron, Belgija in Avstralija za zlato).

V namiznem tenisu bosta na sporedu finalni odločitvi v ekipni preizkušnji v ženski konkurenci, na velodromu Izu v Shizuoki bosta finalni preizkušnji v disciplini keirin za ženske in omnium za moške.

Kajakaši in kanuisti na mirnih vodah se bodo v enojcih merili v finalu sprinta na 200 metrov, kajakašice čaka tudi finale sprinta na 500 metrov, moške kanuistične dvojce pa finale na 1000 metrov.

Boksarje čakajo zaključni dvoboji v peresni kategoriji, karateiste finale v katah ter v borbah do 67 kilogramov, karateistke pa kate in borve v kategoriji do 55 kilogramov. V rokoborbi prostega sloga se bodo za odličja spopadli moški v kategoriji do 57 in 86 kilogramov, ženske pa v kategoriji do 57 kilogramov.

5. avgust, slovenski nastopi: 00.30, golf, ženske, posamezno, 2. krog - Pia Babnik 2.58, kajak-kanu, ženske, kajak, posamezno, 500 m, polfinale - Anja Osterman, Špela Ponomarenko Janić 12.00, atletika, ženske, palica, finale - Tina Šutej 13.00, košarka, moški, polfinale - Slovenija : Francija

