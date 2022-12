Zadnje dejanje svetovnega prvenstva v Katarju. Začetek finala Argentina – Francija ob 16. uri. Argentina igra za svoj tretji naslov in prvi po letu 1986, tretjo svetovno lovoriko napada tudi Francija, a zanjo bi bila to druga zaporedna. Naslov so zadnji ubranili Brazilci, ko so bili prvaki v letih 1958 in 1962.

SP 2022 v Katarju, 23. tekmovalni dan, finale:

Pred začetkom finala med Argentino in Francijo je najpomembnejše, da so vendarle v obeh taborih vsi igralci pripravljeni za igro. Južnoameriška ekipa večjih skrbi tako ali tako ni imela. Zadnja dva dneva je normalno treniral tudi Angel di Maria, ki je po poškodbi mišice s tekme proti Poljski odigral le nekaj minut in izpustil polfinalno tekmo s Hrvaško. Medtem so imeli Francozi v zadnjih dneh nemalo težav z boleznijo. Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Raphael Varane, Adrien Rabiot in Kingsley Coman so vsi dobili prehlad oziroma virozo in izpustili nekaj treningov, Upamecano in Rabiot tudi polfinale z Marokom. A na sobotnem treningu so že lahko vsi trenirali. Strah je bil tako odveč.

Verjetni začetni enajsterici:



Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

Francija: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Reprezentanci Argentine in Francije sta se na mundialu nazadnje pomerili pred štirimi leti v Rusiji, ko so v osmini finala galski petelini zmagali s 4:3. Lionel Messi takrat ni zadel, Kylian Mbappe pa je tekmo sredi drugega polčasa odločil z dvema goloma v petih minutah. Pred dobrim desetletjem so gavči dobili dve prijateljski tekmi, uspešnejši od Francije pa so bili tudi v nekih čisto drugih časih: na svetovnem prvenstvu 1978 (2:1) in 1930 (1:0).

Argentinski navijači so že večer pred finalom rajali na souku v Dohi (vir: Reuters):

Messi proti Mbappeju

V klubu soigralca, v velikem finalu Katarja 2022 nasprotnika. Foto: Guliver Image Osrednji imeni finala sta kapetan Argentine Lionel Messi in francoski napadalec Kylian Mbappe. S po petimi goli sta skupaj na vrhu lestvice strelcev v Katarju. In sta soigralca v PSG-ju. Medtem ko je finale na stadionu Lusail bržkone Messijeva zadnja priložnost za največjo lovoriko v svetovnem nogometu na njegovem že petem mundialu, pa bi lahko Mbappe pri rosnih 23 letih osvojil svoj še drugi svetovni naslov.

"Zadnja tekma v moji karieri na svetovnem prvenstvu bo finale," je dejal Messi, ki že več kot 16 let lovi najpomembnejši naslov med vsemi. Če bi Argentinci v nedeljo zmagali, bi s svetovnim, celinskim in z olimpijskim naslovom postali prvi po že pozabljeni generaciji urugvajskih igralcev v letih 1924 do 1930. Če mu bo uspelo, bi se povzpel na raven svojega idola Diega Maradone. Kultni nogometaš, ki je umrl pred dvema letoma, je Argentino leta 1986 popeljal do druge in zadnje zmage na SP.

Messi je osvojil 37 naslovov na klubski ravni, ob tem ima z reprezentanco tudi olimpijsko zlato iz 2008 ter lansko Copo Americo. Na 1.002 tekmah je dosegel 791 golov in 350 podaj, v reprezentanci pa ima 171 mednarodnih tekem in 96 golov. Na mundialih je Messi z 11 goli argentinski rekorder. Mbappe o takšnih številkah za zdaj le sanja. Poleg naslova svetovnega prvaka 2018 in lani zmage v ligi narodov ima na klubski ravni "le" pet naslovov prvaka, tri pokalne in dva ligaška pokala v Franciji.

Scaloni: Ne gre za Messija in Mbappeja

Lionel Messi Foto: Reuters "To je finale med Argentino in Francijo, ne gre za Messija in Mbappeja," pa pretirano izpostavljanje le te dveh nogometašev ni posebej všeč selektorju Argentine Lionelu Scaloniju. "Verjamemo, da imamo oboji dovolj igralcev, ki lahko odločijo tekmo, in ne le njiju." Seveda pa se Scaloni zaveda, kako pomembna je ta tekma za njegovega 35-letnega varovanca. "Če bo res Leova zadnja, upajmo, da tokrat pokal le osvojimo. To bi bilo fantastično. Najpomembnejše je, da bo užival. Boljšega scenarija od osvojitve pokala pa tako ali tako ni."

Ne želijo si trpljenja z 11-metrovkami

Lionel Scaloni Foto: Reuters O sami tekmi, taktiki, ki jo pripravlja, Scaloni ni želel veliko govoriti. Na zadnji novinarski konferenci so ga vprašali, ali bo tudi proti Francozom igral s tremi branilci kot proti Nizozemski in Nahuela Molino določil za varovanje Mbappeja: "Imamo svoj načrt, vemo, kako igrati proti njim, in to moramo samo uresničiti na zelenici. Upam, da bomo igrali podobno kot proti Nizozemski v četrtfinalu, a brez trpljenja ob streljanju enajstmetrovk. Da bi ustavili Mbappeja, pa bo potreben moštveni trud. A Francija je več kot le Mbappe. Osredotočiti se moramo na dobro moštveno igro."

Deschamps: Pred vsakim finalom je treba ostati miren

Kylian Mbappe Foto: Reuters Za francoskega selektorja Didierja Deschampsa je to priložnost že za tretji naslov, saj je bil leta 1998 pri prvem zraven kot nogometaš. Finale pričakuje mirno in neobremenjeno. "Nič me ne skrbi, nisem pod stresom. Pred vsakim finalom je treba ostati miren, pred finalom svetovnega prvenstva še toliko bolj. Seveda pa si želimo zmagati, osvojiti še en naslov."

"Mogoče si tudi nekaj Francozov želi, da uspe Messiju"

Didier Deschamps Foto: Reuters Čeprav Francozi branijo naslov, pa se zdi, da je pod večjim pritiskom Argentina. Prav zaradi Messijeve želje, da končno postane prvak. In ker bo predvsem zaradi njega zanje navijal večji del sveta. "Vem, da si Argentinci, Messi, veliko ljudi, mogoče tudi nekaj Francozov želi, da uspe Messiju. Ampak nam to ni všeč in bomo naredili vse, da pokal dobimo mi."

Se pa tudi Francozi zavedajo, da ne bo šlo le za Messija. "Ta dogodek je preveč pomemben, da bi se osredotočali samo na enega igralca. To je finale med dvema velikima narodoma," je poudaril francoski kapetan vratar Hugo Lloris. "Ko igraš proti takemu igralcu, seveda moraš paziti nanj, a na tekmi ne bo šlo samo zanj." Na tem prvenstvu smo že videli, da lahko Messi s kakšno čarobno potezo zaposli enega od soigralcev in nato ta matira nasprotnika.