V živo: Newcastle napolnil mrežo, hitro vodstvo Oblakovih

Igra se še druga polovica uvodnih tekem kvalifikacij za osmino finala nogometne lige prvakov. Na delu je tudi vratar Jan Oblak, ki z Atleticom gostuje pri belgijskem podprvaku Club Brugge (21.00). Himna lige prvakov je najprej igrala v Bakuju, kjer se je tekma med Qarabagom in Newcastlom začela ob 18.45. Že ob polčasu je bilo že 5:0 za goste, štirikrat je zadel Anthony Gordon. Končni izid: 6:1. Inter je ob 21. uri na gostovanju na severu Norveške, Bayer pa na jugu v Pireju.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (prve tekme):

Sreda, 18. februar

Julian Alvarez je z bele točke poskrbel za vodstvo Atletica v Belgiji že v osmi minuti. Foto: Reuters

Navijači Atletica imajo opravka z nenavadnim obdobjem. Njihovi ljubljenci nizajo spremenljive predstave. Za nekatere so si prislužili kopico pohval in poželi navdušenje – najbolj so se izkazali prejšnji teden, ko so na prvi polfinalni tekmi španskega pokala Barcelono pomendrali s kar 4:0 in si na široko odprli vrata prvega preboja v finale omenjenega tekmovanja po letu 2013.

Atletico Madrid je na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal le dvakrat. V pokalu je zmlel Betis (5:0) in Barcelono (4:0), v prvenstvu pa razočaral proti Levanteju (0:0), Betisu (0:1) in Rayo Vallecanu (3:0), za nameček pa v zadnjem krogu ligaškega dela lige prvakov doma izgubil proti Bodo/Glimtu (1:2). Foto: Reuters

Veliko manj prepričljivi pa so v zadnjem obdobju v la ligi. Najprej so si privoščili domač spodrsljaj proti Betisu, v zadnjem krogu, zgodilo se je v nedeljo, le tri dni po rapsodiji proti Barceloni, pa so si privoščili nepričakovan polom pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu. Izgubili so z 0:3, prikazali bore malo, po tekmi pa so v španski javnosti zelo odmevala razhajanja v izjavah Jana Oblaka in Diega Simeoneja.

Oblak: Ne smemo izbirati tekem

Jan Oblak redno brani za Atletico v ligi prvakov in španskem prvenstvu, v pokalu pa sedi na klopi. Foto: Guliverimage Atletico lovorike ni osvojil že vse od leta 2021, kapetan slovenske reprezentance pa ne skriva želje, da bi z Atleticom še kdaj postal španski prvak, hkrati pa bi se rad povzpel tudi na evropski prestol.

V tej sezoni bo težko osvojil la ligo, saj je po dveh zaporednih porazih v prvenstvu padel na četrto mesto, za vodilnim Realom pa zaostaja že 15 točk. "Kot kaže, smo se že predali glede la lige. Ne moremo tako izgubljati tekem. Ne smemo si privoščiti, da igramo tako slabo. Tako bo težko tekmovati. Ne smemo izbirati tekem. Na vsaki tekmi moramo tekmovati na najvišji ravni, a žal tega ne počnemo. Rayo je bil veliko boljši od nas, mi pa smo zasluženo izgubili," se je Oblak po poročanju Marce čudil nihanju Atletica, ki je v zadnjem tednu prikazal dva različna obraza – odličnega proti Barceloni, Škofjeločan je tisti dvoboj spremljal s klopi, ter klavrnega proti Rayo Vallecanu. "Ne vem, kaj je razlog, da se je to zgodilo. Vem le to, da si ne smemo dovoliti izbirati tekem. Zaradi takšnega razmišljanja sploh ne moremo zmagovati v nizu. To ni dobro," je bil kritičen 33-letni Oblak.

Simeone: Ne strinjam se z Oblakom

Diego Simeone meni, da so njegovi varovanci proti Rayo Vallecanu dali vse od sebe. Foto: Reuters Besede slovenskega čuvaja mreže so odmevale v Španiji, nanje je odgovoril tudi trener Diego Simeone. "Ne strinjam se s tistim, kar je povedal Oblak. Mislim, da je ekipa dala vse od sebe. Vse, kar je lahko. Tekmec je bil premočan za nas, mi nismo odigrali dobre tekme, razmišljati pa moramo že o sredi," se je raje osredotočil na evropsko tekmo v Belgiji, na kateri si bo skušal Atletico zagotoviti pozitivno izhodišče pred povratnim dvobojem na Metropolitanu.

Odkar je decembra vodenje Bruggea prevzel Hrvat Ivan Leko, je belgijski klub dvignil rezultatsko krivuljo. Zbral je osem zmag, izgubil pa le trikrat.

Povratne tekme kvalifikacij za osmino finala bodo prihodnji teden.

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

