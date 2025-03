Pred spektaklom v Parizu: "Tega si nismo želeli"

Po torkovih razburljivih obračunih v nogometni ligi prvakov bodo danes na sporedu še štiri tekme osmine finala. V ospredju bo predvsem obračun PSG in Liverpoola, ki se bo začel ob 21. uri. Takrat bo tudi nemški derbi münchenskega Bayerna in Bayerja Leverkusna ter Benfice in španskega velikana Barcelone. Že ob 18.45 se bo začela tekma Feyenoorda in Inter Milana.

Osmina finala (prve tekme – torek)

Sreda, 5. marec:

Že ob 18.45 bo živahno v Rotterdamu, kjer bo domači Feyenoord pričakal italijanskega prvaka Inter. V dvoboju z že tako favoriziranim Interjem bo imel oblico odsotnih tudi nizozemski Feyenoord, Evropska nogometna zveza je naštela kar 11 odstotnih igralcev, in sicer Justina Bijlowa, Facunda Gonzaleza, Hwang in-Beoma, Antonija Milamba, Jakuba Modra, Barta Nieuwkoopa, Givaira Reada, Calvina Stengsa, kapetana Quintena Timberja, Gernota Traunerja, Ayaseja Uedo in Ramiza Zerroukija. Inter bo pogrešal Carlosa Augusta, Mattea Darmiana, Federica Dimarca, Yanna Sommerja in Nicolo Zalewskega.

Inter je v ligaškem delu sezone zasedel četrto mesto, na osmih tekmah je le enkrat izgubil in enkrat remiziral, Feyenoord pa je po 19. mestu v boju za osmino finala dokaj presenetljivo izločil največjega Interjevega tekmeca Milan.

Inter se bo mudil na Nizozemskem. Foto: Guliverimage

Oči uprte v Pariz

V sredinih poslasticah prvih tekem osmine finala bo v ospredju obračun PSG in Liverpoola, ki se bosta pomerila na Parku princev. Obe ekipi sta v domačih prvenstvih v odličnih položajih za osvojitev naslova, drugače pa je v ligi prvakov, kjer bo le ena izmed zvezdniških zasedb napredovala v četrtfinale. To bo sicer šele tretje medsebojno srečanje teh dveh ekip v ligi prvakov, PSG pa lahko z optimizmom navdaja dejstvo, da Liverpool ni zmagal na nobenem od zadnjih petih gostovanj proti francoskim ekipam.

Ekipi sta se nazadnje pomerili v skupinskem delu sezone 2018/19, pri čemer so Reds doma zmagali s 3:2, v gosteh pa klonili z 1:2, prvič po tekmovanju pokalnih zmagovalcev v sezoni 1996/97 pa bosta ekipi obračunali v izločilnih bojih evropskih tekmovanj. Takrat je napredoval PSG.

PSG je v zadnjem obdobju v odlični formi. Foto: Reuters

V tem obračunu se bosta pomerila tudi dva najboljša napadalca te sezone. Mohamed Salah je glede na njegovo spektakularno sezono zagotovo kandidat za zlato žogo, v tem obdobju je v vseh tekmovanjih dosegel že 30 golov in 22 asistenc. Za PSG Ousmane Dembele zapolnjuje praznino v obliki Kyliana Mbappeja v njihovem napadu. Nekdanji krilni igralec Barcelone bi morda končno izkoristil svoj potencial, saj je v vseh tekmovanjih za PSG dosegel 26 golov in dodal še šest podaj.

"Zagotovo bi v žrebu želeli raje Benfico, a PSG je odlična ekipa in veselimo se igranja na njihovem stadionu. Če si del Liverpoola, moraš igrati velike tekme. Morali bomo prikazati najboljšo predstavo sezone," je pred srečanjem dejal trener Liverpoola Arne Slot, ki je z Liverpoolom v prvem delu sezone zasedel vrh lestvice v ligi prvakov.

Povsem drugače so redni del končali Parižani, ki so bili po rednem delu šele 15., nato pa so si mesto v osmini finala zagotovili z dvema zmagama proti Brestu s skupnim izidom kar 10:0. "Arne Slot je naredil odlično ekipo, ustvaril je skoraj popolno ekipo, ki je odlična v protinapadu, tako da moramo biti še posebej pozorni pri posesti žoge. Našim tekmecem je vedno težko igrati na Parku princev, upam, da bo tudi tokrat tako," pa je pred obračunom dejal strateg francoske ekipe Luis Henrique.

Nemški derbi v Münchnu

Torkovemu španskemu derbiju bo sledil še nemški, saj bo danes na Allianz Areni Bayern München gostil Bayer Leverkusen. Za ekipi bo to prvi spopad na zelenicah evropskih tekmovanj, sta se pa znotraj tekmovanj v Nemčiji v tej sezoni srečali že trikrat, pri čemer je Die Werkself ostal neporažen, Bayern pa izločil tudi iz pokalnega tekmovanja.

Komu bo pripadel nemški derbi? Foto: Reuters

A kljub temu ima Bayern na vrhu bundeslige osem točk prednosti pred današnjim tekmecem, hkrati so Bavarci neporaženi na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih. Bayern je ob tem izgubil le eno od zadnjih 11 domačih tekem v osmini finala, pri čemer je dosegel kar 41 zadetkov.

Na drugi strani je Bayer neporažen na zadnjih osmih tekmah, ob tem pa je resni del tekmovanja končal na šestem mestu in si neposredno priboril mesto v osmini finala, medtem ko je Bayern po osvojeni 12. poziciji zatem trepetal v dodatnih izločilnih bojih za mesto v osmini finala proti Celticu.

Barcelona na Portugalskem

Ligo prvakov bodo v sredo igrali tudi v Lizboni, kjer bo Benfica gostila Barcelono, potem ko je portugalska ekipa za mesto v osmini finala s skupnim izidom 4:3 izločila Monaco. Blaugrana je v ligaškem delu tekmovanja postregla z najboljšim napadom, saj je dosegla kar 28 zadetkov in na koncu na lestvici zaostala le za Liverpoolom. Zasedba Hansija Flicka je v odlični pripravljenosti, saj je na 15 zaporednih tekmah brez poraza.

Barcelona je bila v prvem delu tekmovanja najboljša napadalna ekipa. Foto: Reuters

Z dobro popotnico pa se v srečanje podaja tudi Benfica, ki je na zadnjih osmih obračunih sedemkrat zmagala in enkrat remizirala. Bodo pa pri portugalski ekipi danes zaradi poškodb manjkali Alexander Bah, Angel Di María, Manu Silva, Renato Sanches in Florentino.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 4. marec:

Sreda, 5. marec:

Lestvica ligaškega dela: