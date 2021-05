Noro, Slovenci osvajajo lovorike kot po tekočem traku

V torek je novega pokalnega zmagovalca dobila Olimpija, ki je v finalu premagala Celje z 2:1, dan pozneje pa se je o dobitniku pokalne lovorike odločalo v Bosni in Hercegovini. Sarajevo je po izvajanju 11-metrovk premagal Borca iz Banja Luke, s tem pa je že svojo četrto lovoriko, odkar se dokazuje v BiH, osvojil slovenski vratar Elvis Džafić in dopolnil že tako bogat seznam slovenskih legionarjev, ki so v tej sezoni osvajali lovorike!

V Bosni in Hercegovini se je Sarajevu dolgo časa nasmihal naslov prvaka. Klub, za katerega po zimskem odhodu iz Maribora nastopa tudi Jasmin Mešanović, je bil v vodstvu, v nekem trenutku je imel pred Borcem iz Banja Luke kar 13 točk prednosti. Po skromnih nastopih v spomladanskem delu pa se je prednost nepričakovano stopila, Borac pa je postal prvak.

Navijači Sarajeva so pred dnevi na trening centru fizično obračunali z dvema soigralcema Elvisa Džafića. Foto: Reuters

Navijači Sarajeva so bili razjarjeni. Manjša skupina je tako pred dnevi obiskala nogometaše na treningu, z dvema igralcema pa celo fizično obračunala. Nogometaši so bili v šoku, klubsko vodstvo je sklicalo izredno novinarsko konferenco. Pojavile so se govorice, da bo klub celo odpovedal nastop v finalu pokalnega tekmovanja, a se to vendarle ni zgodilo. Nogometna zveza BiH je priredila finale pokala pred praznimi tribunami v Zenici. Niso pa bile prazne le tribune, ampak tudi statistika strelcev. Tekma se je končala brez zadetkov, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

Sarajevo je tu izkoristil izkušnje. Tekmec je zaigral z oslabljeno postavo, manjkalo je šest standardnih igralcev, tako da so vskočili nekateri mlajši igralci, ki pa niso bili kos pritisku pri loteriji kazenskih strelov. Sarajevo je zmagal s 4:1 in potolažil navijače s tolažilno nagrado. 30-letni Elvis Džafić, nekdanji kapetan Olimpije, ki je pred leti junaško premagal zahrbtno bolezen in nadaljeval nogometno kariero, je sedel na klopi. V tej sezoni je branil na dveh prvenstvenih tekmah, drugače pa opravljalo vlogo rezervnega vratarja, na koncu pa prejel priznanje za zmagovalca pokala. Odkar se dokazuje pri Sarajevu, je bil dvakrat prvak BiH, dvakrat pa pokalni zmagovalec.

Poleg Džafića so osvajali oziroma imeli prste vmes pri osvajanju od slovenskih nogometnih legionarjev še Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter), Andraž Šporar (Sporting/Braga), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Kenan Bajrić, Alen Ožbolt, Žan Medved in Darko Milanič (vsi Slovan Bratislava), Miha Blažič (Ferencvaroš), Lovro Bizjak (Šerif Tiraspol), David Tijanić (Rakow) in posredno Benjamin Šeško (Salzburg).

Vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2020/21:

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.