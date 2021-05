Zadnja tekma Olimpije v eri Milana Mandarića?

Nogometaši Olimpije, ki so bili dolgo časa v igri za dvojno krono, nato pa po katastrofalnem nizu (v zadnjih sedmih tekmah so osvojili le dve točki) izpadli iz boja za državno lovoriko, nočejo še drugo sezono zapored ostati brez osvojene lovorike. Turbulentno sezono 2020/21, ki je postregla z dvema različnima obrazoma Olimpije ("hrvaškim" pod vodstvom Dina Skenderja v jesenskem delu in "pomlajenim" pod vodstvom Gorana Stankovića v spomladanskem delu), želijo končati s proslavljanjem pokalne lovorike.

Milan Mandarić v prejšnji sezoni ni dočakal lovorike z Olimpijo. Jo bo v tej? Foto: Vid Ponikvar

V Koper so odpotovali visoko motivirani, da odpravijo Celje in se mu maščujejo za nedaven visok poraz v prvenstvu (0:4), ki je Ljubljančane še bolj oddaljil od naslova prvaka. Na Bonifiki bo Olimpija računala na pomoč številnih navijačev, ki se odpravljajo na Obalo. Ljubljančani danes rešujejo sezono, to pa bi bila lahko celo zadnja tekma, ki bi jo kot predsednik spremljal Milan Mandarić, saj je 82-letni Američan srbskih korenin že nekajkrat namignil, da bi bila lahko to njegova zadnja sezona na čelu Olimpije.

Celjani za dvojno nagrado, lovoriko in Evropo!

Celjani so jo Olimpiji lani zagodli v prvenstvu. Ji bodo letos še v pokalu? Foto: Grega Valančič/Sportida Če so si Ljubljančani na podlagi tretjega mesta v prvenstvu že zagotovili nastop v Evropi, kjer se bodo spopadli z ovirami v kvalifikacijah za konferenčno ligo, pa Celjani še ne vedo, ali bodo tudi letos zaigrali v Evropi. Tudi oni bodo deležni glasne podpore navijačev v Kopru, saj se bo na pot iz knežjega mesta odpravilo nemalo privržencev in prijateljev kluba.

Pričakovanja so velika, možnosti pa, tako ocenjuje njihov trener, polovične. Odkar jih vodi Agron Šalja, sicer tudi nekdanji branilec Olimpije, igrajo kot prerojeni. Na osmih tekmah so kar sedemkrat zmagali, si zagotovili obstanek že po rednem delu prvenstva, danes pa se jim ponuja še prvovrstna priložnost, da po lanskem naslovu prvaka osvojijo še pokal, s tem pa si tudi prislužijo vozovnico za Evropo.

Če bi Celjanom uspelo, bi brez Evrope ostali četrtouvrščeni Domžalčani, ki bodo zaradi tega danes stiskali pesti za sosede iz Ljubljane. Zanimivo je, da je imela Olimpija na poti do finala veliko težav z drugoligaši. Brežice je jeseni izločila šele po izvajanju kazenskih udarcev, Nafto pa v četrtfinalu po podaljšku. Ko je gostovala v Posavju, ji je ogromne težave povzročal Ester Sokler. Kar trikrat je zatresel mrežo Olimpije, v spomladanskem delu pa se je preselil v Celje, kjer se mu ponuja priložnost za osvojitev lovorike. Usoda je hotela, da ravno proti zmajem, katere je jeseni premagal že trikrat!

Celjani bodo nastopili v desetem finalu, do zdaj so osvojili pokal le enkrat, Ljubljančani pa so v različnih klubskih preoblekah osvojili že šest pokalnih lovorik, tako da bodo danes naskakovali "čarobno" sedmo. Olimpija se je s Celjem v finalu pokala srečala dvakrat in vedno osvojila lovoriko. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Glavni sodnik bo Dragoslav Perić, vstop na stadion pa bo ob personalizaciji vstopnic dovoljen le gledalcem, ki bodo imeli s seboj potrdilo o cepljenju, prebolelosti (dokazilo o pozitivnem testu PCR, ki je starejši od desetih dni) ali negativni rezultat testa PCR ali HAG (hitrega testa), ki ni starejši od 72 ur.

Pokal Slovenije (finale): Torek, 25. maj:

20.45 Celje - Olimpija

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala:

Klub Maribor 9 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016 Olimpija 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019 Gorica 3 2001, 2002, 2014 Koper 3 2006, 2007, 2015 Domžale 2 2011, 2017 Interblock 2 2008, 2009 Mura 2 1995, 2020 Celje 1 2005 Rudar 1 1998

