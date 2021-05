Mojstrovina legendarnega Hrvata, največjega, kar jih je bilo v Sloveniji

Nogometaši Olimpije in Celja se bodo danes za pokalno lovoriko v finalu udarili že tretjič v zgodovini tekmovanja. Leta 1993 so bili, takrat se je igrala le ena tekma v Celju, boljši Ljubljančani. Deset let pozneje, ko sta o zmagovalcu odločali dve tekmi, so bili spet boljši zmaji, finale pa je zaznamovala mojstrovina Roberta Prosinečkega. Tokrat, 18 let po znamenitem remiju na Skalni kleti, se bosta stara znanca prvič pomerila na nevtralnem prizorišču. Bo pravilo "v tretje gre rado" v Kopru osrečilo rumeno-modre iz Celja?

Nogomet, Celje, Olimpija, finale pokala? Starejši ljubitelji nogometa si ob omembi teh besed pogosto prikličejo v spomin zadetek Roberta Prosinečkega. Hrvaški zvezdnik, verjetno najbolj slovito nogometno ime, ki je kadarkoli igralo in navduševalo v slovenskem prvenstvu, je pred 18 leti v knežjem mestu poskrbel za enega najlepših zadetkov v zgodovini sklepnih dejanj slovenskih pokalnih tekmovanj. S prostega strela je v 65. minuti atraktivno zatresel celjsko mrežo, povedel Olimpijo do preobrata (z 0:1 na 2:1), kar je na koncu, gostitelji so resda še izenačili na 2:2, zadostovalo za pokalno lovoriko zmajev.

Robert Prosinečki je leta 2012 pred prijateljsko tekmo med Olimpijo in Crveno zvezdo iz rok takratnega športnega direktorja zmajev Milenka Ačimovića prejel zeleno-beli dres s številko 14. Foto: Vid Ponikvar

Takrat sta o pokalnem zmagovalcu odločali še dve tekmi. Najprej sta se tekmeca za Bežigradom razšla z 1:1, na povratni tekmi pa je bilo 2:2, tako da je lovorika zaradi pravila o večjem številu zadetkov v gosteh pripadla zeleno-belim. Navijači Olimpije so jo še dolgo opevali, saj je nato niso osvojili kar sušnih 13 let. Leta 2016 so postali državni prvaki, takrat pa je bil prvi mož ljubljanskega kluba že Milan Mandarić, ki je za zdaj lahko pozdravil že štiri lovorike (dva državna naslova in dve pokalni lovoriki). Danes ima priložnost, da ga nogometaši, ki so neslavno pogoreli v boju za državni naslov, osrečijo še s peto.

Topić in Djuranović za prvo ...

Nekdanji reprezentant Dejan Djuranović, ki je naslove državnih prvakov osvajal z Olimpijo, Mariborom in Domžalami, je danes trener rumene družine. Foto: Vid Ponikvar Leta 2003 je Olimpija, čeprav je računala na kakovostno zasedbo, v kateri sta bila poleg Prosinečkega denimo še Miran Pavlin in Mladen Rudonja ter kar nekaj mladih upov, bodočih asov slovenskega nogometa, v prvenstvu ostala daleč od vrha. Sezono je reševala v pokalu in jo po težkih mukah, na povratni tekmi je med vratnicama zmajev blestel Borut Mavrič, tudi osvojila. To je bila edina lovorika, ki jo je v dresu ljubljanskega kluba osvojil hrvaški velemojster Robert Prosinečki.

Stadion Skalna klet, nekdanji dom celjskih nogometašev, je bil tako dvakrat srečen za Olimpijo. Leta 1993 so v finalu pokala, takrat se je igrala le ena tekma, žreb pa je naklonil prednost domačega igrišča Celju, premagali gostitelje z 2:1. Nogometna usoda je zaigrala na zelo zanimive strune. Edini zadetek za Celjane je namreč prispeval Suad Beširević, žal že pokojni Ljubljančan, ki je deset let pozneje popeljal Olimpijo kot trener (le nekaj tednov pred finalom pokala je na vročem stolčku nasledil Branka Oblaka) do pokalne lovorike.

Za Olimpijo, ki je leta 1993 tako prišla do krstne pokalne lovorike, sta zadela v polno Nedeljko Topić (dve leti pozneje je popeljal Muro do njenega prvega pokalnega naslova) in Dejan Djuranović, današnji trener Domžal in prejemnik nagrade SPINS XI za najboljšega stratega sezone 2020/21. Primorec je dosegel zmagoviti zadetek, navijači Olimpije so lahko odprli šampanjec.

Žlogar in Prosinečki za četrto

Deset let pozneje, ko je Olimpija osvojila že četrto pokalno trofejo, je v finalu pokala nastopila kopica znanih nogometašev. Takrat in pozneje. Prva tekma v Ljubljani se je končala z 1:1, nato pa je Celjane na povratni tekmi v vodstvo popeljal Robert Koren. Veselje je bilo nepopisno, a je v drugem delu sledil preobrat gostov. Najprej je v 59. minuti v polno zadel Anton Žlogar, šest minut pozneje pa je sledila mojstrovina Prosinečkega, enega redkih Zemljanov, ki so postali evropski prvaki (Crvena zvezda) ter nosili dres največjih španskih velikanov (Real in Barcelona).

Celjani imajo danes priložnost, da v tretjem celjsko-ljubljanskem finalu pokala Slovenije prvič okusijo sladkost zmage. Foto: Vid Ponikvar

Kako se bo končal današnji dvoboj? Celjani v finalu pokala nimajo bleščeče statistike. Proti Olimpiji so izgubili obe finalni preizkušnji, skupno pa so se v devetih finalnih nastopih veselili le enkrat. Zeleno-beli imajo na drugi strani boljšo statistiko, danes lovijo svojo sedmo pokalno zvezdico, v zadnjih letih, v Mandarićevi eri, pa jim gre v finalu pokalnih tekmovanj, če so na drugi strani štajerski klubi, odlično. Tako so že spravili v slabo voljo Aluminij (6:1) in Maribor (2:1). Bodo zdaj prizadejali udarec še Celjanom, katere vodi nekdanji branilec Olimpije Agron Šalja, in s tem osrečili sosede iz Domžal, ki bi si na ta račun zagotovili vstopnico? Odgovor bo znan v poznih večernih urah, finale v Kopru se bo začel ob 20.45.

Zgodovina finalnih srečanj pokala Slovenije: