V soboto smo dobili novega državnega prvaka v nogometu. Mura je na tekmi, ki bi jo lahko označili za finale lige, ugnala Maribor in se prvič v zgodovini zavihtela na sam vrh. Danes pa bomo v poznih večernih urah dobili tudi naslednika Prekmurcev na pokalnem prestolu. Za lovoriko se bosta v Kopru udarila Celje in Olimpija. O koncu Prve lige Telekom Slovenije in finalu pokala Union smo se pogovarjali z nogometnima strokovnjakoma Bojanom Prašnikarjem in Marijanom Pušnikom.

S sogovornikoma smo se pogovarjali o:

odzivu na zaključek lige in

napovedih pred pokalnim finalom.

Bojan Prašnikar: Nepredviden konec, a zasluženo slavje Mure

Foto: Getty Images Nekdanji slovenski selektor Bojan Prašnikar je o koncu državnega prvenstva povedal naslednje: "Dejansko se v nogometu lahko zgodi marsikaj nepredvidenega. Nihče ni razmišljal o tem, da bi Mura lahko postala prvak, a na koncu je prva prišla čez ciljno črto. V velikem derbiju ob koncu prvenstva so zasluženo slavili in lahko rečemo, da so zasluženo prvi." Nato se je ozrl k današnjemu pokalnemu finalu: "Srečali se bosta dve ekipi, ki sta imeli različni sezoni. Ena je imela super trend večino prvenstva in slab zaključek, druga pa ravno obratno, slabo sredino prvenstva in odličen zaključek. Zdaj se tako srečujeta ekipi, pri katerih ima ena rezultatski trend navzgor, druga pa navzdol. Favorita je zato težko določiti in Celje ima zagotovo svojo priložnost na tem srečanju."

Marijan Pušnik: Pričakujem zanimiv pokalni finale

Foto: Sportida Naš drugi sogovornik je bil Marijan Pušnik. Ta je v svoji trenerski karieri vodil oba kluba, ki se bosta danes zvečer pomerila za pokalno lovoriko: "Kot vedno tu ne moremo napovedovati česarkoli. Obe moštvi imata možnost za zmago. Celje se je dvigovalo v zadnjih krogih, Olimpija pa je bila zelo neprepričljiva, zato pričakujem zelo zanimivo tekmo." Nekaj besed je namenil tudi zaključku ligaškega tekmovanja: "Mura je naslov osvojila zasluženo. Bili so konstantni vse prvenstvo, tako kot lani Celje pa so imeli malce športne sreče ter izkoristili napake Maribora in Olimpije. Vseeno so si z lepo igro ta naslov zaslužili, predvsem pa so bili v zadnjih krogih zelo suvereni in dosegli lepo zmago tudi v 'finalu' v Ljudskem vrtu."

