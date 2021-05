Mura je napravila čudež

V Sloveniji imamo od včeraj novo ime na seznamu prvakov. Mura je s 3:1 ugnala Maribor in se zavihtela na vrh prvenstvene lestvice ter osvojila zgodovinski prvi naslov državnega prvaka. Kek je o razpletu lige povedal: "Vsa čast. Le prave ekipe lahko premagajo Maribor v gosteh, ko gre za naslov prvaka. Vsi v Sloveniji so imeli v sezoni vzpone in padce, a ko je bilo najbolj pomembno, je bila Mura najboljša. Bil sem na včerajšnji tekmi. Na začetku so bili nekoliko nervozni, ampak so se zbrali, in videti je bilo, da lahko premagajo le sami sebe ter da je vse odvisno le od njih samih."

Odlična mladinska šola in dober nos za igralce z druge strani meje

Index.hr izpostavlja dejstvo, da za Muro igra kar sedem Hrvatov, med katerimi izstopajo vratar Matko Obradović in pa včerajšnja strelca Mihael Klepač in Luka Bobičanec. "Mura je znana po odlični mladinski šoli in tem, da redno najde odlične igralce tudi na drugi strani meje. Ti igralci dajo Muri hrvaško noto, a na koncu ni pomembno, od kod je kdo, ampak to, kako ekipa igra. Ta naslov je skupek dolgoletnega sistemskega in pametnega dela. Bili so tiho, igrali in vse se jim je povrnilo. Celotna regija in mesto stojita za klubom. To se je v Murski Soboti videlo tudi v času pandemije. Čeprav gledalcev ni bilo na tribunah, se je čutilo, da vsi podpirajo klub," je še pojasnil Kek.

Dinamo je na Hrvaškem trenutno svet zase

Kek je vesel, da Rijeka nadaljuje z uvrstitvami v Evropo. Foto: Grega Valančič/Sportida Kek poudarja, da je Dinamo trenutno na hrvaškem preprosto najmočnejši. Velik napredek je naredil predvsem Osijek, ki se je krepko dvignil nad preostanek ekip v ligi. O zaključku pri naših južnih sosedih pa je dejal: "Mislim, da se je vse skupaj zaključilo dokaj objektivno, čeprav je način, na katerega je Gorica ostala brez Evrope, neverjeten. Ključen dogodek njihove sezone je po mojem težka poškodba Joeyja Suka. Ostali so brez vodje na igrišču in izgubili zanesljivost, kar se je poznalo na rezultatih. Tu je še ta sporni trenutek okoli enajstmetrovke v zadnjem krogu proti Rijeki, a ni se jim izšlo. Vesel sem, da Rijeka nadaljuje kontinuiteto nastopanja v Evropi."

