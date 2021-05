Neverjetni prizori iz Fazanerije, ki je gorela in pričakala junake! #video

Noro, nepozabno, iz srca! O zvestobi navijačev Mure je bilo že ogromno povedanega. Takšno predanost in nogometno strast, ki jo izžarevajo privrženci ''čarno-bejlih'', je v tem delu Evrope težko najti. To je dokazal tudi veličastni sprejem junakov, šampionskih izbrancev Anteja Šimundže, ki je sledil v poznih večernih urah v Fazaneriji. Oglejte si, na kaj vse lepega so v Fazaneriji doživeli slovenski prvaki!

Kapetan Mure Žiga Kous je po najslajši zmagi v karieri, po kateri je prvič v karieri osvojil naslov državnega prvaka, napovedal, kako sledi obdobje velikih fešt. Izrekel je zdaj že znameniti stavek, kako ga zaradi neprestanega proslavljanja ne bo domov vsaj dva dni. O tem, s kakšnimi feštami bodo imeli novopečeni državni prvaki opravka, dovolj zgovorno pričajo že prizori slavnostnega sprejema v Murski Soboti.

Fotogalerija tekme v Mariboru, na kateri je postala Mura prvak. Foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Solze sreče, pesem, skandiranja, prižiganje bakl, ples … Navijači Mure so v poznih večernih urah priredili izbrancem Anteja Šimundže čustven sprejem, o katerem se bo še govorilo. V nehvaležnih časih, ko še vedno prisotna epidemija novega koronavirusa, se je v Fazaneriji zbralo več tisoč ljubiteljev nogometa in evforično, kakor zna le Prekmurje, pričakalo nove prvake. Igralci so s klubskim vodstvom prispeli v Fazanerijo z avtobusom, nato pa vstopili na stadion, pozdravili veselo množico in še enkrat povzdignili v zrak ''kanto''.

Novopečene državne prvake je v Fazaneriji pozno v večer pričakalo več tisoč navdušenih navijačev Mure. Sledilo je rajanje, duška so si dali vsi. Foto: Planet TV

Posebnih čestitk je bil znova deležen Ante Šimundža, tvorec štiriletnega črno-belega čudežnega popotovanja od druge lige pa do slovenskega prestola. Mariborčan se jim je še enkrat več zahvalil, se jim podobno kot v Ljudskem vrtu spoštljivo priklonil, nato pa se je rajanje nadaljevalo pozno v noč. Delček čarobnega vzdušja, v katerem ni težko prepoznati ljubezni navijačev do kluba, katerega nosijo globoko v srcu, in neizmerne sreče, ki jim jo predstavlja najnovejši podvig, zgodovinski krstni naslov državnega prvaka, si lahko ogledate v video prispevku Planet TV.