Dokaz več, kakšen genij je Šimundža

Ko se je končal dvoboj v Ljudskem vrtu in je Mura s 3:1 pokvarila mariborsko zabavo, so Anteja Šimundžo prevzela čustva. Usoda je hotela, da je pisal zgodovino s črno-belimi prav na stadionu, kjer je užival kot napadalec in trener Maribora. Z vijolicami je dosegel imenitne mejnike, ne nazadnje je v almanahih še vedno zapisan kot strelec edine zmage NK Maribor v ligi prvakov, ki so jo vijolice dosegle leta 1999 v Kijevu.

Edini slovenski trener, ki je poleg Anteja Šimundže naslov najboljšega v Sloveniji osvojil z dvema različnima kluboma, je nekdanji selektor Bojan Prašnikar. Foto: Vid Ponikvar

Takrat je Mariborčane vodil Bojan Prašnikar, ki je v državnem prvenstvu osvojil kar šest naslovov. Na večni trenerski lestvici si deli prvo mesto z Darkom Milaničem, a strokovnjak iz Šmartnega ob Paki je bil štirikrat najboljši z Mariborom, dvakrat pa z Olimpijo. Slovenija je tako od leta 1997, ko je Prašnikar Maribor na slovenski prestol popeljal prvič, čakala na novega trenerskega junaka, ki bi bil najboljši z dvema različnima kluboma. Čakala je kar 24 let, nato pa je Ante Šimundža mojstrsko dokončal delo pri Muri.

Zgodovinski trenutek, ko je Mura prejela "kanto" za prvaka:

Zadnji izpit v sezoni, zahtevno gostovanje v Ljudskem vrtu, prepolno čustev, je opravil s čisto desetico. Mariboru, klubu, ki ga nosi globoko v srcu, je pred nosom izmaknil rekordni 16. naslov, Muro pa popeljal v noro obdobje proslavljanja in opevanja zgodovinskega dosežka. Spoštujejo ga vsi.

O tem pričata aplavz in skandiranje, ki mu ga v soboto zvečer niso namenili le privrženci Mure, ampak tudi navijači Maribora. Preudarni in v izjavah prav nikoli vzvišeni Šimundža - iz njegovih ust ne boste nikoli slišati besed samopoveličevanja - se jim je zahvalil s priklonom. Večkratnim. To je bil večer, ki je še enkrat potrdil njegovo trenersko genialnost.

Trenerja Anteja Šimundžo so po zmagi Mure nad Mariborom preplavila čustva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Z Mariborom je osvajal vse mogoče lovorike, se kot prvi (in edini) prebil celo do evropske pomladi, zdaj pa kraljuje in osvaja pozornost z Muro. Tako lahko še bolj razumemo navdušenje navijačev črno-belih, ko je konec meseca podaljšal zvestobo Muri še za dve leti, s tem pa dal vedeti, da namerava črno-belo pravljično zgodbo še nadgraditi. V Sloveniji je zdaj osvojil že vse, kar je lahko, zdaj se mu ponuja dodaten izziv v Evropi. V ligi prvakov, ki jo je Mariborčan dalmatinskih korenin odlično spoznal že kot igralec, a tudi kot trener.

V zgodovini 1. SNL je naslov državnega prvaka osvojilo 14 trenerjev: