Olimpija do prve pokalne lovorike

Nogometašice ljubljanske Olimpije so zmagovalke ženskega pokalnega tekmovanja. V finalu v Kopru so Ljubljančanke, ki so osvojile svoj prvi pokalni naslov, po kazenskih strelih premagale devetkratnega prvaka Nona Pomurja Beltince. Po rednem delu je bilo 1:1, pri kazenskih strelih pa so bile s 5:3 boljše igralke Olimpije.