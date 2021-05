Čustveni Ljubljančan na vrtiljaku sreče in trpljenja #video

Njegovo srce goreče bije za Olimpijo. Včasih je kot strastni navijač zahajal na tribune, zdaj prijetne in manj prijetne trenutke, teh je bilo v zadnjem času pri Olimpiji v izobilju, podoživlja bolj ali manj na klopi. V pokalu je bilo drugače. Tam je Nejc Vidmar letos branil in pomagal soigralcem do tolažilne nagrade, s katero so rešili sezono 2020/21. Po pokalnem naslovu v Kopru je izkušeni vratar odprl dušo in naznanil, kako bi rad ostal v Stožicah.

Le Nejc Vidmar in Nik Kapun. Odkar je prvi mož ljubljanske Olimpije Milan Mandarić, so zmaji osvojili pet lovorik, v obdobju osvajanja trofej (dva državna in trije pokalni naslovi) pa sta bila v zmajevem gnezdu vseskozi prisotna le onadva − izkušeni vratar, rojen Ljubljančan, po katerem se že od malega preteka zeleno-bela kri, ter zvezni igralec, ki se je podpisal pod številne pomembne zadetke, a imel v karieri toliko smole z zdravjem, da velja za enega največjih osmoljencev, kar jih je srečati v 1. SNL.

Usoda je hotela, da sta imela v torek v Kopru zelo pomembno vlogo pri osvajanju pokala, s katerim so zmaji ''rešili'' sezono. Le nekaj dni po porazni končnici prvenstva, v kateri so v zadnjih sedmih krogih osvojili pičli dve točki in izpadli iz boja za naslov prvaka, so slovenski javnosti, najbolj pa sebi in svojim navijačem, vendarle dokazali, da zmorejo osvajati lovorike.

Ljubljančani so pokalno lovoriko proslavili s številnimi navijači, ki so prišli v Koper. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija je v finalu pokala premagala Celjane z 2:1, med najboljšimi posamezniki srečanja pa sta bila prav Vidmar, ki je ubranil kar nekaj nevarnih strelov tekmeca, kot tudi Kapun, strelec zmagovitega zadetka za sladko zmago Ljubljančanov. ''Bili so zelo težki trenutki. Ko je Celje izenačilo na 1:1, sem se malce spomnil na lansko sezono. Takrat se mi je zavrtel film (iz lanskoletne odločilne tekme za prvaka v Celju, op. p.). Rekel sem si, da se to ne sme ponoviti. Na koncu smo s fanti stisnili, zdržali. Tekma mogoče z naše strani ni bila taka …,'' je še na novinarski konferenci po osvojenem pokalu izustil 32-letni čuvaj mreže, nato pa hitro vstal, saj so na prizorišče prihrumeli njegovi soigralci in v zdaj že tradicionalnem ritualu z vsem, kar so v slavju našli pri roki, poškropili in zalili trenerja Gorana Stankovića.

Sledil je krajši premor, nato pa se je Vidmar, veliki profesionalec, ki doživlja uspehe in neuspehe Olimpije zelo čustveno, kar so nenazadnje pokazale solze po nedavnem šokantnem porazu s Taborom (1:2), vrnil na stol in nadaljeval misel. ''Na koncu se je obrnilo tako, kot se je. Z naše strani ni bilo tako, kot znamo igrati. Pred tem smo doživljali težke poraze, tik pred ciljem izgubili naslov prvaka, zato je bilo zelo pomembno, da zmagamo. Način, do katerega smo prišli do pokala, morda ni bil takšen, kot bi hoteli, a vseeno mislim, da sta naslov prinesla karakter in odločnost,'' je poudaril ''zeleni Vidmar'', za katerim je vse prej kot enostavna sezona.

"Napake se dogajajo vsakomur"

Veselje nekdanjih kapetanov zmajev, Nejca Vidmarja in Antonia Delamee Mlinarja. Foto: Grega Valančič/Sportida V prejšnji sezoni je imel zasidran položaj v začetni enajsterici, bil tudi dolgo kapetan Olimpije, nekajkrat pa se udeležil tudi reprezentančnih akcij. Po koncu sezone 2019/20 pa se je poslovil od statusa prvega vratarja kluba. Tega je prejel Žiga Frelih, skoraj desetletje starejši Vidmar pa se je preselil na klop.

''S tem sem se na začetku sezone sprijaznil s težkim srcem. Poškodba mi je vzela borbo za mesto med vratnicama, na koncu pa je Žiga branil vso sezono korektno. Škoda za napako proti Taboru. A napake se dogajajo vsakomur. Žal je prišla v takem trenutku. Upam, da se bo Žiga po tem uspešno pobral po tem. Težko je bilo, sam pa v takšnih trenutkih, če le lahko, želim v garderobi pomagati z nasveti. To, kar pač želim drugim, bi si želel, da se potem tudi meni nameni pozitivna energija,'' se je v sezoni, v kateri ni branil niti enkrat v prvenstvu, soočal bolj z vlogo mentorja in svetovalca, kot pa aktivnega vratarja.

Ne skriva, da je čustven človek

Na svoj račun je prišel le v pokalu, kjer pa je tako v Lendavi kot tudi Domžalah zadržal mrežo nedotaknjeno, v finalu pokala pa ga je premagal le Ivan Božić. Enkrat. Ni manjkalo veliko, pa bi ga dvakrat, a je prefinjen strel Hrvata zadel prečko. Takrat je imela Olimpija, bilo je 2:1 za Ljubljančane kar nekaj sreče. To je poudaril tudi Vidmar, zagreti navijač Olimpije že od najmlajših let, znan po čustvenih izlivih. To dokazujejo tudi trije rumeni kartoni, ki jih je prejel v prvenstvu, ko je spremljal napete tekme s klopi. Prav vselej je prejel kazen ob domačih spodrsljajih, ob remijih Olimpije z Bravom in Aluminijem ter porazom s Taborom.

Trener Goran Stanković na rokah varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Že od malega sem čustven človek, tega ne skrivam. Če je pač tako, je tako. Po zmagi nad Celjem resda ni bilo solza sreče, sem se pa pred tekmo spomnim na številne trenutke. Tudi na to, kako sem lani sedel ob strani in gledal, kako na je Celje vzel naslov. Takrat sem si rekel, da bom skušal narediti vse, da se to ne ponovi. To so bili res težki trenutki. Podobno kot zaključek te sezone. Vsak naslov Olimpije mi veliko pomeni, ne morem pa pozabiti tudi na tiste, ki jih nismo osvojili. Na zadnja dva, ki smo ju imeli praktično v rokah,'' je spomnil na slabši izkupiček v zadnjih dveh sezonah, kjer se je Ljubljančanom obetalo veliko, na koncu pa so ostali brez državnih zvezdic. Zato je bil še toliko bolj vesel, da je Olimpija prekinila sušo lovorik.

''To je res, kot je rekel naš trener, obliž na te rane. Želeli smo si dvojne krone, v prvi vrsti državni naslov, na koncu pa osvojili vsaj nekaj. Lahko bomo vsaj malce zapolnili vitrino,'' si je oddahnil Ljubljančan, ki je osrečil tudi nekdanji klub. Domžale so se namreč na račun zmajev uvrstila v Evropo, tako da je v torek zvečer poskrbel za dvojno veselje edinih klubov, pri katerih se je dokazoval v prvi ligi.

"Bomo videli, kaj prinaša jutri"

Kako pa bo z Olimpijo v prihodnje? Glede na pretekle izkušnje velja pričakovati ponovno zelo pestro dogajanje v poletnem prestopnem roku. Đorđe Ivanović, strelec prvega zadetka za Olimpijo v pokalu, in eden najboljših posameznikov 1. SNL, je v intervjuju za Dnevnik namignil, da bi po koncu sezone zapustil Ljubljano in se preizkusil še kje drugje.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je v sezoni 2020/21 vendarle dočakal lovoriko zmajev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predsednik Milan Mandarić, ki je že večkrat napovedal, da bi bila lahko to njegova zadnja sezona v Ljubljani, je po dvoboju navdušeno proslavljal z nogometaši. ''Zadovoljen je bil z našo predstavo. Tako, kot smo bili razočarani nad izgubo naslova prvaka, je bil tudi on. Povedal je par zadev o tem, ostalo pa je bilo bolj interne narave,'' je Vidmar spomnil tudi na njegov nejasen status v klubu.

''Osebno se mi izteče pogodba. Bomo videli, kaj prinaša jutri,'' še ni sklenil dogovora z zmaji o morebitnem podaljšanju sodelovanja. Rad bi ostal pri Olimpiji in v prihodnosti izkusil večje uspehe še v evropskih tekmovanjih. ''Želim si Olimpije, ki bi naredila korak naprej v Evropi. S konferenčno ligo še nimamo izkušnje. Upam, da bomo imeli v tem tekmovanju več uspeha in dobro zastopali Slovenijo,'' se je že dotaknil prvih izzivov v novi sezoni in kot pravi profesionalec, vajen marljivega dela na treningih, dodal: ''Danes je čas za slavje, jutri pa že za priprave na novo sezono.''