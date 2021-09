Naj planinska koča 2021: izbrali ste koči, ki slavita po flancatih in štrukljih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji gora ste za najljubši planinski koči letošnje sezone izbrali Planinski dom na Kofcah in Krekovo kočo na Ratitovcu , ki ste ji največ glasov namenili v kategoriji višje ležečih in težje dostopnih planinskih postojank.

Za nami je sedma sezona izbora Naj planinska koča, ki ga na Siol.net pripravljamo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Kot je že tradicija, ste ljubitelji gora v prvem delu izbora izbrali deset finalistk (pet v kategoriji planinskih in pet v kategoriji visokogorskih oz. težje dostopnih koč), v drugem delu pa ste izglasovali zmagovalki v obeh kategorijah.

V kategoriji planinskih koč ste že drugič po letu 2019 največ glasov namenili Planinskemu domu na Kofcah, v kategoriji visokogorskih oz. težje dostopnih koč pa ste za zmagovalko izglasovali Krekovo kočo na Ratitovcu.

Kopica skupnih točk

Zmagovalni koči druži več skupnih točk. Obe stojita na Gorenjskem in obe slovita po kulinaričnih specialitetah - Kofce po štrukljih, Krekova koča pa po flancatih.

Na Kofcah slovijo po odličnih in raznovrstnih štrukljih ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

... v Krekovi koči na Ratitovcu pa po slastnih flancatih. Foto: Peter Podobnik

Obe koči sta bili uspešni na razpisu gospodarskega ministrstva, kar pomeni, da sta oz. bosta prejeli sredstva za energetsko sanacijo koče. Kofce so že letos dobile povsem novo podobo, Krekovo kočo pa to čaka v prihodnjem letu. Koča bo dobila novo streho in izolacijo.

Dom na Kofcah se je letos že odel v novo podobo ... Foto: Blaž Zaplotnik

... na Ratitovcu se spremembe obetajo v prihodnjem letu. Foto: Peter Podobnik

Obe druži tudi to, da se lahko pohvalita z oskrbniško ekipo, ki že vrsto let vztraja na isti lokaciji in ji je nedvomno vtisnila močan pečat.

Na Kofcah je to družina Vogelnik, ki je najemnica doma, katerega lastnik je Planinsko društvo Tržič, na Krekovi koči na Ratitovcu pa vas že 24 sezon pričakujeta Anica in Lojze Lotrič, ki je predsednik Planinskega društva za Selško dolino Železniki.

Peter Vogelnik je alfa in omega planinskega doma na Kofcah ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

... za Krekovo kočo pa že več kot 20 let skrbita Anica in Lojze Lotrič. Foto: Peter Podobnik

TOP 10

V finale desetih koč ste s svojimi glasovi (letos je bilo z enega IP-naslova mogoče oddati samo en glas dnevno) poleg zmagovalnih koč uvrstili še:



Kočo na Dobrči,

Planinskih dom na Uštah,

Lavričevo kočo na Gradišču,

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih,

Pogačnikov dom na Kriških podih,

Zasavsko kočo na Prehodavcih,

Dom Planika pod Triglavom in

Dom na Komni.

