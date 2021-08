Ajdovska deklica v severni steni Prisojnika, ki jo je v objektiv ujel Aljoša Žorga. Foto: Aljoša Žorga

Tokratni markantni simbol, povezan s slovenskimi gorami in hribi, je za razliko od preteklih Sportalovih izbrancev najbolje opazen iz daljave.

Podobo Ajdovske deklice se najlepše vidi z informacijske točke v Starem Tamarju, kjer so tudi table z opisom, to je med 16. in 17. serpentino oziroma nekoliko pod Tonkino kočo, pravijo pri PD Kranjska Gora. Lepo pa je stvaritev narave v severni steni Prisojnika opazna tudi pri Poštarski koči na Vršiču in Erjavčevi koči. Uradnih zapisov ali govoric, kdaj je podoba nastala, ni.

Fotografija je posneta na poti od Tonkine koče proti Poštarski koči, med potjo, ki je del Alpe-Adria traila, naletimo na ostanke nekdanje tovorne žičnice. Foto: Maruša Kopač

Romantično ozadje nastanka kamnitega obraza v Julijskih Alpah, ki pritegne oko in objektiv, je osnovano na legendi o deklici dobrega srca. Ta pravi, da je Ajdovska deklica živela pod previsnimi stenami Prisojnika, kjer je popotnikom, predvsem tovornikom, pomagala čez snežne zamete iz Vršiča v Trento ter pri tem skrbela, da se ne bi izgubili. V znak hvaležnosti so ji ob vrnitvi vselej prinašali hrano in pijačo.

Bila je tudi sojenica in novorojenčkom prerokovala usodo. Neko noč je v Trenti obiskala mater, ki se ji je nedavno rodil sin. Prerokovala je, da bo postal lovec in ubil Zlatoroga, ta pa ga bo pogubil. Ko so za prerokbo slišale druge ajdovske deklice, so Ajdovsko deklico preklele, ker je napovedala smrt sveti živali v gorah, Zlatorogu. Ko se je vrnila na Prisojnik, je Ajdovska deklica za vedno okamenela, njena prerokba pa se je uresničila.

Če se boste mudili na tistem koncu, pri PD Kranjska Gora kot predlog za izlet predlagajo turo mimo Tonkine koče, kjer se lahko po stari cesti na Vršič povzpnete do Poštarske koče in po poti naprej tudi proti Tičarjevemu domu.