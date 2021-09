Poroka na 6439 metrih: na vrh gore so hodili tri dni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bolivijca Jhonny Pacheco in Heydi Paco obožujeta planinarjenje in alpinizem - tako zelo, da sta si gorski vrh izbrala tudi za lokacijo poroke.

Mladoporočenca sta si zaobljube izmenjala na vrhu gore Illimani, ki se vzpenja 6439 metrov visoko. Gora s svojim večno zasneženim vrhom velja za simbol bolivijske prestolnice La Paz, nad katero se vzpenja, in je pomemben del tamkajšnje mitologije.

Gora Illimani nad mestom La Paz Foto: Reuters

"Oba sta športnika in zaljubljenca v naravo ter gore, zato sta se odločila, da se bosta na vrhu gore tudi poročila," je za Reuters povedal Agustin Gonzales, prav tako izkušen planinec, ki je vodil poročni obred, in novopečenima zakoncema dejal: "Tukaj smo veliko bližje nebesom in bogu, ki vaju blagoslavlja."

Poročna karavana se je na goro vzpenjala kar tri dni, še poroča Reuters, zadnjih nekaj metrov pa sta ženin in nevesta prehodila v poročnih opravah, seveda ob primerni varovalni opremi.