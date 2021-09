Ljubitelji gorskega zraka, čudovitega razgleda, ki sega vse do Blejskega jezera in Triglava, dobre hrane ter sproščenega vzdušja, ki pritiče višji nadmorski višini, ste Kočo na Dobrči tudi letos izglasovali za finalistko akcije Naj planinska koča .

Od našega lanskega obiska je na Dobrči marsikaj že na prvi pogled drugače. Ob koči se bohoti niz novih miz in klopi iz macesnovega lesa, do kletnih prostorov vodi nova ograja, v bližnji prihodnosti bo koča dobila nova okna, vrata in streho, kamor bodo namestili sončne celice, poskrbljeno bo tudi za ogrevanje sob.

Planinsko društvo Tržič, ki je lastnik in upravljavec koče, je bilo namreč uspešno na državnem razpisu za energetsko sanacijo planinskih koč, kar bo v njihov proračun prineslo nekaj finančnih sredstev.

Spremembe bodo koristile tudi zavzeti ekipi, ki se trudi za čim boljšo atmosfero v priljubljeni koči, ki leži 1.478 metrov nad morjem.

Dobrča nad Tržičem oziroma Begunjami je ena bolj obiskanih gorenjskih gora. Za mnoge je cilj pohoda prav Koča na Dobrči, nekateri pa zberejo še nekaj moči in se povzpnejo na bližnji vrh Dobrča ali Šentanski vrh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Obiskovalci si lahko počitek ter jedačo privoščijo na novih klopeh in mizah iz macesnovega lesa, v kratkem bo novosti še več. Foto: Alenka Teran Košir

Za kulinarični del že tretjo sezono skrbi kuhar Aleš, ki je zdaj že dodobra vajen pohval, v bližnji prihodnosti pa se bo lahko navadil tudi na večjo kuhinjo, ki bo razširitev doživela na račun prej omenjenega finančnega priliva.

Za strežbo in spodbudno besedo sta še vedno odgovorna dobro razpoložena Nataša in Robi. Trojica je zdaj že dodobra uigran tim, ki mu ob koncih tedna in praznikih, ti na Dobrčo privabijo še več ljudi kot sicer, na pomoč priskočijo tudi prostovoljci.

Peter, Nataša, kuhar Aleš (seveda s predpasnikom) in Robi − jedro ekipe na Dobrči. Foto: Ana Kovač

Roko nad vso logistiko, ki vključuje vse mogoče − od nabave hrane in pijače ter vsega, kar potrebujejo za obratovanje planinske koče, rezervacije sob do urejanja vseh dovoljenj in prijavljanja na razpise −, drži gospodar koče Stanko Koblar.

Dober kulinarični glas se širi v deveto vas

Koča na Dobrči, ki ste jo ljubitelji gora leta 2012 že izglasovali za Naj planinsko kočo Slovenije, od nekdaj slovi kot koča, kjer se dobro jé.

Štruklji vseh okusov so stalnica na jedilniku Koče na Dobrči. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, kaj je glavni kulinarična uspešnica Dobrče, kuhar Aleš nima natančnega odgovora, saj gre v promet vse, kar skuha.

"Od pasulja, ričeta, telečje obare do vampov in gobovega golaža, kislega zelja ter kislega mleka, klobas, žgancev ter štrukljev in še bi lahko naštevali. Ustvarili smo si dober glas, ki se širi daleč. Ljudje nas imajo radi in se k nam zelo radi vračajo," ugotavlja Aleš, ki s svojo izrazito sproščenostjo in pozitivnostjo skrbi za izjemno sproščeno vzdušje na Dobrči.

Tudi kislo mleko je železni repertoar jedilnega lista pod Dobrčo, kjer ni nič neobičajnega, če pred kočo naletite na skupino krav. Foto: Ana Kovač

Menda so med njihovimi gosti redki tisti, ki pomalicajo, kar prinesejo v nahrbtniku. Je pa zdaj že jasno, da je vse, kar pripravi Aleš, precej bolje od tistega, kar pohodniki prinesejo s seboj.

Foto: Ana Kovač

Po koronapremoru se tujci spet vračajo

Koča na Dobrči je dostopna z več strani – največ planincev prihaja iz smeri Bistriške planine – in stoji na Slovenski planinski poti (SPP) in evropski daljinski poti Via Alpina. To je v letih pred epidemijo covid-19 na Dobrčo pripeljalo tudi lepo število tujih pohodnikov, ki se po lanskem delnem zatišju zaradi oteženega prehajanja državnih meja, letos počasi vračajo.

"Predvsem Nizozemci," pravi Koblar. Ravno v teh dneh so gostili novinarja in fotografa znane nizozemske revije, ki bosta Dobrčo in bližnje hribe predstavila tudi širši nizozemski populaciji, ki je sicer znana po navdušenju nad počitnikovanjem v naravi.

Koča na Dobrči stoji na Slovenski planinski poti. Foto: Alenka Teran Košir

Koča je med poletno sezono odprta vsak dan, izven nje (po 1. oktobru) pa od četrtka do nedelje in v času praznikov. V koči lahko tudi prenočite. Na voljo je šest sob z 22 ležišči. Dobra novica je, da pri njih lahko unovčite tudi turistične bone, oskrbniški ekipi pa boste pomagali, če s seboj prinesete fotokopijo osebnega dokumenta za lažje izpolnjevanje birokratskih zahtev.

V Koči na Dobrči je na voljo šest sob z 22 ležišči. Foto: Ana Kovač

V koči je tudi brezžični internet, kar za ljubitelje gora morda ni tako pomemben podatek, za najstnike pa je vsekakor omembe vreden. In še ena zanimivost. Za kočo boste našli ekološko stranišče, ki ne oddaja vonja in se zaradi svoje naravne podobe precej bolje vklopi v gorsko okolje kot škatlasta plastika. Ob postavitvi leta 2018 je bilo menda šele drugo te vrste v Sloveniji.

Za kočo stoji ekološko stranišče, menda ob postavitvi šele drugo te vrste v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

