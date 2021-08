Tudi letos ste med finaliste planinskih koč , ki ležijo na nižjih legah in so lažje dostopne, uvrstili Planinski dom Ušte - Žerenk. Netipični planinski dom, zgrajen leta 2013, je s 658 metri nadmorske višine eden najnižje ležečih planinskih domov v Sloveniji, a še zdaleč ne najnižji. Spada pod okrilje Planinskega društva Moravče, za njegovo gostoljubje pa od lanskega 1. marca skrbita najemnika Nika Mavrič in njen partner Jaka Perne.

Nika Mavrič v Planinskem domu Ušte - Žerenk skrbi za strežbo in estetski vidik doma ter njegove okolice, ki ga krasijo številni drobni, a zelo opazni dodatki, medtem ko ima njen partner Jaka Perne, ki je pred prihodom na Ušte kuhal v priljubljeni restavraciji Mihovec v Medvodah, "čez" vse, kar se dogaja za štedilnikom.

Nova najemnika sta z delom v planinskem domu na nadmorski višini 658 metrov nastopila lanskega 1. marca, le dva tedna pred razglasitvijo epidemije covid-19. Obdobje, ki ga nismo pričakovali in poznali, je bilo zanju tako pozitivno kot tudi negativno.

Mavričeva skrbi tudi za všečne dodatke v domu in okolici. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Pozitivna stran epidemije je ta, da jima je v njeni prvi fazi, ko je bil zaradi ukrepov dom zaprt, olajšala prehod v nove službene in življenjske obveznosti, slaba pa zajema vse, kar je sledilo in kar je temeljito zamajala rutino naših življenj. Tudi to, da je bil dom zaradi ukrepov in nedobičkonosnosti obratovanja zgolj po principu prevzema hrane in pijače konec lanskega leta začasno zaprt in si je moral Jaka v vmesnem obdobju poiskati delo drugje.

A zdaj se, kot kaže, življenje vendarle umirja. Med tednom dom večinoma obiskujejo domačini, ob koncih tedna pa prihajajo ljudje od vsepovsod.

"Za možnost koriščenja turističnih bonov se nisva odločila. Preračunala sva, da bi bil vložek v začetno investicijo prevelik. Za zdaj se zdi odločitev pravilna, saj imava tudi brez bonov naše kapacitete ob koncu tedna kar lepo zapolnjene." Foto: Ana Kovač

"Tu gostimo od družin do večjih pohodniških skupin, pa tudi različna praznovanja: birme, obhajila, rojstne dneve, manjše poroke, tudi fantovščine," našteva Nika.

"Takrat pri nas ljudje tudi prespijo, kljub temu da se za možnost koriščenja turističnih bonov nisva odločila. Preračunala sva, da bi bil vložek v začetno investicijo prevelik. Za zdaj se zdi odločitev pravilna, saj imava tudi brez bonov naše kapacitete ob koncu tedna kar lepo zapolnjene."

Foto: Ana Kovač

Netipičen planinski dom

Planinski dom Ušte - Žerenk ni tipičen planinski dom. To se pozna tudi na njihovem jedilniku, ki so ga že prejšnji najemniki povsem prilagodili gostom. Tudi nova šefa na Uštah nadaljujeta tradicijo nedeljskih kosil, med tednom pa si že dlje časa želita uvesti dneve, ki bodo posvečeni določeni jedi (pice, ribe …).

Že lani smo poročali, da so na Uštah med prvim obdobjem epidemije v neposredni bližini doma začeli postavljati nova otroška igrala, letos lahko dodamo, da bodo dokončana še to jesen. Pa tudi sicer imata nova najemnika idej za razvoj in privabljanje novih gostov dovolj.

V bližini doma so nova otroška igrala. Foto: Ana Kovač

Otroški tabori

"Razmišljava o tem, da bi pri nas gostila šolske tabore, če le epidemiološki ukrepi ne bodo preveč strogi. Prepričana sva, da bi otroci tukaj marsikaj počeli: od sprehodov in razgledovanja po okolici do obiska konjskega ranča v bližini, s katerim kar precej sodelujemo. Pripravila sva tudi nekaj iger za otroke, razmišljava pa tudi, da bi del travnika pod domom preuredila v prostor za sklepanje poročnih zvez," pripoveduje Mavričeva, ki je zelo zadovoljna z obiskom v letošnjem poletju, in ne skriva, da si želi, da bi se lepo vreme zavleklo čim dlje v jesensko obdobje, saj je število obiskovalcev tesno povezano z vremenskimi obeti.

Planinski dom Ušte - Žerenk je s 658 metri nadmorske višine eden najnižje ležečih planinskih domov v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Planinski dom Ušte - Žerenk leži v Občini Moravče, natančneje na hribu med Moravčami in reko Savo na nadmorski višini 658 metrov. Če se vam bo ime zdelo prezapleteno, se spomnite na dve katastrski območji, ki ju povezuje, ali še raje, na dve domačiji, ki ju povezuje – Ušte in Žerenk.

Morda bi pomislili, da je dom s 658 metri nadmorske višine najnižje ležeči v Sloveniji, a še zdaleč ni tako. Planinski dom Ušte - Žerenk je na razpredelnici nadmorskih višin, na katerih najdete različne koče, šele na 20. mestu.

Dom spada pod okrilje Planinskega društva Moravče in je zelo priljubljeno shajališče pohodnikov iz Moravč in Zasavja ter destinacija za družine. Dostopen je po gozdni poti ali asfaltni cesti iz Moravč ali iz Kresnic.

S terase se odpira čudovit razgled na Moravče. Foto: Ana Kovač

V bližini doma je ranč s konji (Pr’ Osolet), s terase in balkona se razteza lep razgled na Moravče, v jasnem vremenu pa se vidi vse do Triglava. V bližini so vrhovi, kot je Sveti Miklavž, pohodniki pa se radi podajo tudi na Zasavsko sveto goro.

Dom je odprt vse dni, razen ob ponedeljskih in torkih, a če se predhodno najavite za prenočitev, vam bodo tudi takrat prijazno odprli vrata.

