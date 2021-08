Koča z izjemnimi razgledi, ki letos spet privablja več tujcev kot Slovencev

Na vzpetini nad prevalom Prehodavci, dve uri hoda od Koče pri Triglavskih jezerih, stoji Zasavska koča na Prehodavcih, ki ste jo znova uvrstili v finale Naj planinska koča v kategoriji visokogorskih koč . Dobrih 2.000 metrov nad morjem je to poletje spet zelo živahno, po lanski specifični sezoni so se v velikem številu vrnili tujci, jedilnik je obogatil segedin, karavla je doživela obnovo, razgledi pa so ostajali dih jemajoči.

Ko se je oskrbniška ekipa Zasavske koče na Prehodavcih junija odpravljala v osrčje Julijskih Alp na trimesečno odprtje Naj visokogorske planinske koče 2019, jo je na poti spremljala precej debela snežna odeja. A sneg je kopnel, vrvež na 2.071 metrov pa je bil iz dneva v dan glasnejši. Sezona je odlična, Slovence so znova preglasili tuji ljubitelji gora, česar so na Prehodavcih vajeni.

Znova okoli 80 odstotkov tujcev Po lanski sezoni, ki jo je pošteno ukrojil covid-19, znova prevladujejo tuji planinci - teh je okoli 80 odstotkov. Foto: Ana Kovač

"Zelo smo zadovoljni z obiskom, ki ga je precej več kot lani. Če nas je naprej morda skrbelo, kako bo, lahko rečemo, da se je sezona zelo dobro začela in se tudi nadaljuje. Upamo, da bo september lep. Spet je veliko tujcev. V zadnjih letih smo imeli 80 odstotkov tujih obiskovalcev. Lani se je to zaradi koronavirusa, ko so bile tudi meje malo zaprte, obrnilo. Letos pa spet prevladujejo, številka je spet nekje pri 80 odstotkih. Večinoma so to Belgijci, Nemci, Nizozemci," je z obiskom zadovoljna oskrbnica Tea Dernovšek.

Vesna, Aljaž in Tea - del oskrbniške ekipe, ki tudi letos skrbi, da je na 2.071 metrov vse tako, kot mora biti. Foto: Ana Kovač

Komunikologinja, ki se je po letih dela v marketingu odločila za spremembo in se podala v visokogorje, na Prehodavcih domuje šesto poletje zapored. Del oskrbniške ekipe je tudi letos Vesna, pri delu pa se izmenjujejo še stari znanec Zasavske koče Jure, Aljaž in Lucijan.

Tea Dernovšek na Prehodavcih preživlja šesto poletje zapored, kot oskrbnica želi vztrajati tudi v prihodnosti. "Včasih je tudi težko, a se spočiješ in greš naprej. Razglede imamo pa že tako in tako lepe." Foto: Ana Kovač

Zakaj Zasavska? Koča spada pod okrilje zasavskih planincev. Foto: Ana Kovač Čeprav koča leži med Primorsko in Gorenjsko, spada pod okrilje zasavskih planincev (od tod tudi ime, saj so bila prav planinska društva iz Zasavja tista, ki so kočo postavila) oziroma Planinskega društva Radeče. "V začetku petdesetih let so se Zasavci odločili, da bodo tukaj postavili kočo. Mislim, da so odločitev sprejeli povsem spontano, da so nekoč hodili po teh hribih, se malo ustavili na tej lokaciji, tukaj je bila včasih že italijanska karavla, in si rekli, da bi bilo res fino imeti tukaj kočo, v kateri bi lahko malo pojedli, popili, morda prespali. Vsa zasavska planinska društva so tako stopila skupaj in najprej zgradila manjšo kočo, ki so jo pozneje razširili, čeprav še vedno ni največja. Planinsko društvo Radeče takrat še ni imelo v upravljanju nobene koče, tako da so se odločili, da upravljanje prevzamejo oni," o tem, od kod ime Zasavska koča, nam je ob lanskem obisku povedala, naša sogovornica.

V koči, v kateri planince v mnogo jezikih spomnijo, da je treba smeti odnesti v dolino, imajo 39 prenočišč ... Foto: Ana Kovač

... v bivaku nedaleč stran pa še 24. Velik del sezone so polno zasedeni. Foto: Ana Kovač

Večino časa polno zasedeni

Ob koči z 39 ležišči je mogoče prenočiti tudi v bivaku (24 ležišč), ki stoji nedaleč stran in zavetje nudi tudi pozimi. Leta 1974 so ga postavili na nekdanjem bunkerju, pred osmimi leti pa je na njegovih temeljih zrasel nov. Koriščenje turističnih bonov na Prehodavcih, kjer planinci povprečno ostanejo eno noč, ni mogoče. "Večino dni smo kar polno zasedeni. Smo majhna koča, tako da so zmogljivosti hitro zasedene. Bonov pa tudi letos nimamo. Včasih nas res kdo vpraša, zakaj pa ne, a že brez bonov imamo res veliko povpraševanja."

Ob enolončnicah so letos na jedilnik vključili segedin. Foto: Ana Kovač

Segedin, enolončnice, gibanica …

Koča bo vrata odpirala vsaj do konca septembra, če bodo vreme in ukrepi, povezani z zajezitvijo novega koronavirusa dopuščali, pa bo ekipa za domačnost in polne želodce skrbela še kakšen teden v oktobru.

"Letos smo začeli kuhati še segedin, ki ga prej nismo. Sicer pa so na krožniku klasično največkrat enolončnice, jedi na žlico in naša gibanica. Jabolčnega zavitka tako sploh več ne delamo, saj je gibanica na prvem mestu."

Gibanica je na Prehodavcih kraljica sladkih pregreh. Foto: Ana Kovač

Obnova karavle, v načrtu še pročelje, električna napeljava, celice ...

Novost pa ni le na jedilniku, temveč tudi na infrastrukturi. Še več jih je načrtovanih v bližnji prihodnosti. "Zdaj se obnavlja oziroma je že skoraj končana obnova karavle, v kateri imamo orodje. Nekoliko so jo dogradili. Za naprej je v načrtu obnova pročelja in vse električne napeljave, celic, akumulatorjev," o načrtih obnove, lahko bi se začeli uresničevati prihodnje leto, pove Dernovškova.

V načrtu je kar nekaj obnovitvenih del v koči in okolici, osvežitve je bila deležna tudi karavla. Foto: Ana Kovač

Stisk pesti za Zasavca Rogliča Tudi na Prehodavcih se veselijo slovenskih športnikov uspehov, sploh tistih Kisovčana Primoža Rogliča, ki se te dni bojuje za tretjo zaporedno skupno zmago na Vuelti. Takole so pospremili njegovo olimpijsko zlato kolajno v kronometru. "Ni ravno veliko časa, da bi spremljali, saj je delovnik res dolg, tako da bolj po koncu dneva preberemo, kaj se dogaja. Med olimpijskimi igrami pa smo seveda res navijali, bravo Roglič, naš Zasavec."

Razgledi, ki očarajo. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Potrditev, da so na pravi poti

Na Prehodavcih se vidi tudi v prihodnje: "Seveda bomo vztrajali, saj je včasih težko, delavnik je res dolg, a se nato malo spočiješ in še lepote naokoli odtehtajo." Vnovično uvrstitev v finale akcije Naj planinska koča vidijo kot priznanje obiskovalcev za dobro opravljeno delo: "Za nas je to potrditev, da delamo dobro, da smo na pravi poti. Nimamo velikih zmogljivosti, da bi imeli na primer možnosti za spanje na zelo visoki ravni, saj smo majhni, tako da sta pri nas na prvem mestu, v ospredju gostoljubnost in prijaznost."

Ponovna uvrstitev med finalistke je potrditev, da delajo dobro. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

