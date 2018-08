Najboljše gostilne v Italiji blizu slovenske meje

Lestvica, ki nima prvega in zadnjega mesta, ni lestvica, ampak bolj seznam želja za naslednjo kulinarično prireditev, ki bo kovala dobičke. No, na račun furlanskih gostiln, ki jih danes razvrščamo, gotovo ne. Furlanske ali, če hočete, italijanske gostilne ob naši meji so med najboljšimi v Italiji, in če spodaj naštetim, pa še nekaterim, pridružimo slovenske sosede Zemono, Hišo Franko, Dam, Majerijo, Pikol itd., dobimo čezmejno kulinarično regijo, ki ji skoraj ni enake. Pa še na dosegu roke je.

Največja sprememba, ki se je na lestvici zgodila od lani, je negotova usoda najslikovitejše med vsemi, Aquila d'Oro na gradu Trussio v Rutarjih. Po drugi strani z veliko eksperimentiranja še nista povsem prepričala Antonia Klugmann in Joe Bastianich. Mimogrede, kot marsikje v Sloveniji so tudi v teh krajih cene rahlo poskočile.

V oklepajih so zapisane lanske uvrstitve.

1. (1.) Osteria Altran (Ruda)

Prenovljena idilična kmetija le streljaj od Vileša (in tamkajšnje Ikee) je ena najbolj standardnih Michelinovih postojank v Furlaniji, pa tudi med tistimi, ki zvezdico nosijo najdlje. Degustacijski meniji se menjajo štirikrat na leto, za kakšnih 80 evrov dobite morsko ali mesno simfonijo, ki ji v Furlaniji, pa tudi širše, težko najdete podobno. V zadnjem času so se lotili spremembe na vinskem listu, kjer ob najboljših šampanjcih vladata Gravner in Podveršič.

2. (2.) La Subida - Pri Lovcu (Krmin)

Subida z Joškom Sirkom ima pred Altranom veliko prednost - ko se najeste in ob tem tudi kaj popijete, lahko prespite v ličnih hiškah. Jedi v Subidi so lokalne in sledljive, pa naj gre za mlince, polento ali divjačino. Imajo neverjetno karto furlanskih in slovenskih vin, krajši degustacijski meni stane 55, daljši 65 evrov. Michelin jih ocenjuje z eno zvezdico, ob odhodu pa ne pozabite kupiti kakšne steklenice njihovega kisa.

3. (3.) Agli Amici (Godia, Videm)

Kuhinja v predmestju Vidma velja za najbolj avtorsko v tem delu Italije, same jedi so še najbližje tistemu, kar lahko poskusimo pri Ani Roš. Restavracija z dvema Michelinovima zvezdicama ima natančno, že skoraj izračunano notranjo opremo, iz zvočnikih pa se sliši eksperimentalna glasba. Daljši meni, ki ga strežejo kakšne tri ure, vas bo stal 120 evrov. Na vinski karti so najboljša lokalna in slovenska vina, za tiste, ki imate kak tisočak več, pa tudi najdražja vina sveta.

4. (4.) Gostilna Devetak (Sovodenj)

Lokalna, tudi sledljiva in ekološka, a predvsem zelo slovenska gostilna na oni strani meje. Poletni meni konkretnih štirih jedi vas bo stal 38 evrov, je pa pametno zraven vzeti vinsko spremljavo iz ene najzanimivejših vinskih kleti v teh krajih. Nekateri italijanski vodniki Devetaka uvrščajo med najboljše gostilne v Italiji. Ob gostilni imajo družinsko ekološko pridelavo hrane in odlične sobe za 110 evrov za dve osebi.

5. (7.) La Taverna (Colloredo di Monte Albano)

Restavracija pod graščino in vrt z razgledom, kakršnih ni veliko. V Taverni nekaj kilometrov iz Vidma ne komplicirajo. Vse, kar dajo na mizo, je najboljše, prestižno, na trenutke celo razkošno. Cena klasičnega menija s šestimi jedmi in nekaj sladicami je 90 evrov. Imajo eno največjih vinskih kleti v deželi, ki jo predstavijo v treh vinskih kartah, ločenih na furlanska, italijanska in mednarodna vina. Imajo Michelinovo zvezdico.

6. (6.) Ristorante Ilija (Trbiž)

Tudi če niste zapriseženi igralec golfa, se boste v Trbižu gotovo dobro počutili. Za to namreč poskrbi Ilija Pejić, ki vodi restavracijo na golfišču. Avtorska kuhinja s čistimi okusi in večinoma morskimi sestavinami ter vinska karta predvsem furlanskih vin privabljata domačine, Slovence, Avstrijce, pa še kakšnega jedca iz nekdanje Sovjetske zveze lahko vidite na zelenih terenih pod gorami. Degustacijski meni je 75 evrov.

7. (8.) La Primula (San Quirino)

Primula, streljaj od Pordenoneja, je italijanska restavracija z vsemi značilnostmi, ki jih cenijo pri Michelinu. Imajo eno zvezdico, ki so jo pred leti dobili med prvimi. Kreativna kuhinja v urejenem prijaznem okolju. Za 90 evrov vam pripravijo degustacijski meni šestih jedi in sladic, vinska karta pa je razdeljena na tri debele knjige, ki ponujajo izredno poceni vina z vsega sveta. Sobe so po 80 evrov za dve osebi.

8. (-) Da Nando (Mortegliano)

Gostilna blizu Palmanove je bila lani razglašena za eno tistih, ki imajo najboljšo vinsko karto v Italiji, postavljajo jo ob bok legendarni Enoteci Pinchiorri v Firencah. K Da Nandu je najbolje priti kakšne pol ure prej, da bi vinsko karto vsaj približno osvojili, saj naj bi imeli v kleti kakšnih 120 tisoč steklenic. Ob vinu strežejo zelo dobro, tipično furlansko, a niti približno avtorsko hrano. Osem jedi je 56 evrov. Imajo tudi sobe.

9. (10.) Grani di Pepe (Flaibano)

Restavracija s sobami v majhnem kraju na poti med Palmanovo in San Danielejem. Dvoposteljne sobe so po 80 evrov, ponudba jedi pa se lovi med modernim in klasičnim. Temeljijo namreč na lokalnem pršutu, mesu in zelenjavi, obenem pa se ne držijo običajnih receptov. Za 50 evrov se boste dobro najedli v spremstvu lokalnih vin, šampanjcev in burgundcev, v okolju, ki spominja na moderno galerijo.

10. (-) Valeria (Opčine)

Še ena slovenska gostilna v Italiji je potrkala na vrata najboljših. Nekdanja ekipa gostilne Bak na mejnem prehodu pri Kozini se je namreč preselila k meji pri Fernetičih in zdaj z vinoteko Vatta tvori tandem, ki ga je treba poskusiti. Pri Valeriji boste jedli za kakšnih 40 evrov na osebo, predvsem kraško ali primorsko obarvane jedi, predvsem pa kuhar poudarja najboljše meso iz oddaljenih dežel. Vinska karta ima največ kraških in slovenskih vin. Gostilne se drži tudi hotel.

Preberite še: